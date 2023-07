Dax erhöht Rekordstand

Teilen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax hat am Montag nach anfänglicher leichter Schwäche zugelegt und die Rekordjagd fortgesetzt. Auch dank positiver Vorgaben aus Asien stieg der deutsche Leitindex bis auf gut 16.528 Punkte, womit er auf das am Freitag erreichte Rekordhoch übertraf. Gegen Mittag stand noch ein Plus von 0,10 Prozent auf 16.486,38 Punkte zu Buche. Nach der starken Vorwoche steuert er im Juli auf ein Plus von mehr als zwei Prozent zu.

Frankfurt/Main - Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Montag 0,03 Prozent auf 28.698,23 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,31 Prozent auf 4480,31 Zähler stieg.

Die Hoffnung, nach den jüngsten Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte der Zinsgipfel erreicht sein, hatte die Börsen zuletzt angetrieben und dem Dax schon am Freitag eine neue Bestmarke beschert. Konjunkturdaten aus China fielen zum Wochenauftakt besser als von Experten im Schnitt erwartet.

Nachdem die deutschen Importpreise im Juni überraschend stark gesunken sind, wurden Inflationsdaten aus der Eurozone für den Juli veröffentlicht. Sie belegten wie erwartet einen weiteren Rückgang, was Anlegern Argumente liefern könnte, die darauf setzen, die EZB könnte nach der neunten Zinserhöhung in Folge eine Pause einlegen.

Die Aktien von Siemens Energy waren mit minus 2,5 Prozent größter Dax-Verlierer. Im Zusammenhang mit Mängeln an einer neuen Windturbine des Energiekonzerns kann es möglicherweise zu Auslieferungsverzögerungen kommen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.

Außerdem standen einige Quartalszahlen im Fokus. Bei Nemetschek ging das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) etwas stärker zurück als erwartet, und auch die Umsatzdynamik ließ im Vergleich zum Jahresauftakt nach. Mit minus 2,4 Prozent waren die Aktien, die seit Jahresbeginn um knapp ein Drittel zugelegt haben, größter Verlierer im MDax.

Dagegen ging es für die die Titel von Indexnachbar Stabilus um 0,4 Prozent hoch. Laut Börsianern fiel das Wachstum von Umsatz und bereinigtem operativem Ergebnis (Ebit) ein wenig besser als erwartet aus. Zudem sieht der Autozulieferer die Erlöse im laufenden Geschäftsjahr nun am oberen Ende der bisherigen Zielspanne. dpa