„Das ist eine Möglichkeit, hier zu überleben“

Von: Tatjana Coerschulte

Viele Seniorinnen und Senioren benötigen Hilfe im Haushalt - und bekommen sie häufig von Migrantinnen. © Getty Images/iStockphoto

Soziologin Palenga-Möllenbeck über den Haushalt als prekären Arbeitsplatz für Migrantinnen, wie Online-Plattformen den Markt verändern und den verbreiteten Blick auf „die anderen“.

Frau Palenga-Möllenbeck, wer sich mit dem Thema bezahlte Hausarbeit beschäftigt, kommt rasch an einen Punkt, wo es wenige Fakten, aber viele Schätzungen gibt. Trügt dieser Eindruck?

Nein, das kann ich als Forscherin, die sich seit 15 Jahren mit dem Thema beschäftigt, bestätigen. Wir schauen immer zuerst in Statistiken und suchen Zahlen – bei diesem Thema kann man das nicht, weil der private Haushalt als Arbeitsplatz ein geschützter Raum ist. Das unterscheidet ihn von anderen Arbeitsplätzen. Deswegen gibt es nur Schätzungen zu diesem Sektor.

Wie viele Menschen erledigen bezahlte Arbeit in privaten Haushalten in Deutschland?

Nach einer Schätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft von 2009 delegieren etwa elf Prozent der deutschen Haushalte, also viereinhalb Millionen Haushalte, die Hausarbeit an andere – meist Migrant:innen. Von diesen Arbeitsverhältnissen sind 95 Prozent undokumentiert, also nicht angemeldet, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Migrant:innen oder Nicht-Migrant:innen handelt. Das Potenzial dieses Sektors, die Nachfrage danach, wächst in Deutschland und international, deswegen gibt es immer wieder Versuche, das Ganze zu formalisieren. Aber es klappt nicht so richtig.

Wie viele Migrant:innen arbeiten in diesem Bereich?

Laut International Labour Organisation betrug 2021 die Zahl der Migrant:innen, die weltweit in privaten Haushalten arbeiten, 75,6 Millionen, davon waren 76,2 Prozent Frauen. Es sind in der Regel Frauen, die diese Arbeiten ausführen, wobei es allerdings die Tendenz gibt, dass immer mehr Männer in den Bereich kommen.

Welche Arbeiten muss man sich konkret vorstellen?

Die häufigste Tätigkeit ist Putzen. Es gibt außerdem Dienstleistungen an Senior:innen, die mit zunehmendem Alter immer mehr auf solche haushaltsnahen Dienstleistungen zurückgreifen. Hinzu kommen Kinderbetreuung und männlich konnotierte Arbeiten wie Gartenarbeit oder Reparaturen.

Wie kommt es, dass so viele Migrant:innen in diesem Sektor zu finden sind?

Das hat mehrere Ursachen. In Deutschland ist es kein Luxus mehr, wenn man diese Dienstleistung einkauft, sondern es ist ein Phänomen, das man inzwischen auch in der Mittelschicht findet. Die Haushalte als Arbeitgeber wollen möglichst wenig bezahlen. Nach Schätzung der ILO verdienen weltweit die meisten migrantischen Haushaltsarbeiterinnen weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens, oft nur 20 Prozent davon. Die Haushalte profitieren davon, dass dieser Bereich nicht formalisiert ist, also keine Steuern und Sozialabgaben abgeführt werden. All das, was Arbeit in Wohlstandsgesellschaften wie in Deutschland relativ teuer macht, fällt weg.

Ewa Palenga-Möllenbeck ist Soziologin und leitet das von der VW-Stiftung geförderte internationale Verbundprojekt „Researching the Transnational Organization of Senior Care, Labour and Mobility in Central and Eastern Europe“ an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ihre Schwerpunkte sind Migration, Geschlechterforschung, soziale Ungleichheiten, Care und qualitative Forschungsmethoden. © Privat

Dann ist das für die Arbeitgeber vorteilhaft. Warum übernehmen die Migrant:innen diese Jobs?

Der Haushalt an sich hat wenig Zugangsbarrieren für Migrant:innen. Die weltweite Migration nimmt zu, und wenn wir uns Einwanderungspolitiken ansehen, dann gibt es in Ländern wie Deutschland wenige Möglichkeiten, regulär einzuwandern. Der private Haushalt ist eine Möglichkeit, wo man Arbeit findet und relativ geschützt vor Kontrollen arbeiten kann. So gesehen ist es attraktiv für Migrant:innen, die aus Ländern kommen, wo das Lohnniveau niedriger ist als in Ländern wie Deutschland, so dass es für sie immer noch lohnend ist, in diesem Sektor zu arbeiten.

Wie kommt es, dass weltweit der Bedarf an Haushaltsdienstleistungen wächst?

Das Delegieren dieser Arbeiten ist eine Strategie der Mittelklasse geworden, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu schaffen. Die beruflichen Anforderungen wachsen – wir müssen alle flexibel sein, zeitlich wie örtlich, immer mehr Frauen arbeiten, auch in Vollzeit. Das ist politisch so gewollt, aber dabei bleibt der Haushalt auf der Strecke, sozusagen. Also das, was früher von Frauen unbezahlt gemacht worden ist – gerade im Westeuropa der Nachkriegszeit war das die klassische Arbeitsteilung der Geschlechter. Wir haben heute auch höhere Ansprüche als zum Beispiel vor 100 Jahren, etwa bei Kinderbetreuung oder Hygiene im Haushalt. Wenn dann die Möglichkeit besteht, diese Arbeiten outzusourcen, und wenn Migrant:innen im Land sind, die bereit sind, diese Arbeiten zu übernehmen zu prekären Bedingungen, dann wird das genutzt.

Erhalten Migrantinnen weniger Lohn als „Einheimische“?

Zuallererst einmal gibt es wenige „Einheimische“ in diesen Tätigkeiten. Die meisten haben Migrationshintergrund und sind in der zweiten oder dritten Generation in Deutschland oder es sind Menschen, die selbst migriert sind. Die Forschung zeigt eindeutig, dass Menschen, die mehr Ressourcen haben – das sind vor allem Sprachkenntnisse, kulturelle Kenntnisse, Durchsetzungsvermögen – andere Arbeiten übernehmen. Da gibt es schon eine Hierarchie zwischen bestimmten ethnischen Gruppen – Deutschen und Nicht-Deutschen. Die Deutschen sind in der Regel nicht bereit, diese Arbeiten zu übernehmen. Putzen oder Kinderbetreuung schon eher, dann fordern sie aber bessere Löhne und Arbeitsbedingungen.

Wenn eine Migrantin oder ein Migrant keine Aufenthaltspapiere hat, wie kommt sie oder er dann mit einem privaten Haushalt als Arbeitgeber in Kontakt?

Früher ging es meistens durch informelle Netzwerke, Mundpropaganda. Heute gibt es dazu digitale Plattformen, wo man etwa Putzarbeiten einkaufen kann. Das ist total anonym. Da arbeiten viele, die ihre Auftraggeber gar nicht sehen. Da trifft man sich nicht mehr. Durch diese Plattformen kommen zum Beispiel Männer aus Afrika in diesen Bereich, der sonst meist durch Frauen aus Osteuropa dominiert wird. Als Undokumentierter kommt man da an Arbeit, und das ist eine Möglichkeit, hier in Deutschland zu überleben.

Wie meinen Sie das, dass man sich da nicht mehr trifft?

Es gibt die Tendenz, dass die Auftraggeber diese Arbeiten erledigen lassen, wenn sie nicht zuhause sind. Schlüsselübergaben usw. werden anders organisiert. Damit wird seitens der Auftraggeber auch eine Konfrontation vermieden.

Wer sind „Undokumentierte“?

Menschen mit einem irregulären Status, also ohne Aufenthaltstitel und ohne Arbeitserlaubnis. Wir sprechen nicht mehr von „Illegalen“, weil wir die Menschen nicht illegalisieren wollen, es geht darum, dass sie keine Papiere haben. Das sind nicht nur Geflüchtete, sondern zum Beispiel auch Menschen, die legal eingereist, aber nicht mehr zurückgereist sind. Undokumentierte sind erpressbar, sie werden sich auf viele Arbeiten einlassen, weil sie keine Wahl haben. Wir haben aber auch privilegierte Migranten aus dem globalen Norden, die heißen nicht mal mehr „Migranten“, sondern „Ex-Patriats“. EU-Bürger wiederum haben einen anderen Status als Nicht-EU-Bürger. Bei Au-Pairs zum Beispiel gilt für Menschen aus Drittstaaten die maximale Altersgrenze von 26 Jahre, für EU-Bürger bis 30 Jahre.

Also eine Zwei-Klassen-Gesellschaft?

Diese Ungleichbehandlung muss nicht Diskriminierung sein, sie ist politisch gewollt. Die EU will einen gemeinsamen Arbeitsmarkt, also gibt es Erleichterungen für EU-Bürger. Wichtig bei diesem Thema ist allerdings eine intersektionale Perspektive. Frauen sind zwar eher betroffen, es reicht aber nicht aus, nur aus der Geschlechterperspektive auf dieses Thema zu schauen. Man muss auch auf andere Achsen der Ungleichheit schauen wie Ethnizität oder Bürgerschaft und damit verbundenen rechtlichen Titeln. Hinzu kommt die Frage der Armut, der sozialen Klasse, der Ausbildung – das alles spielt mit.

Warum versuchen manche Auftraggeber, Treffen zu vermeiden?

Diese Arbeit ist an sich schon tendenziell unsichtbar – das ist ja schon in Paarbeziehungen so, dass sie nicht „gesehen“ wird. Dadurch, dass nun Menschen kommen, sie verrichten und wieder verschwinden, wird sie noch unsichtbarer. Aus der Perspektive von Ländern wie Deutschland sehen wir die Care-Migration oder Arbeit in privaten Haushalten als eine Win-Win-Situation, aber das ist ein unvollständiges Bild. Da gibt es viele „versteckte Kosten“, für welche die Migrantenfamilien und die Herkunftsländer aufkommen. Die Rechnung müsste man anders aufstellen, aber das wollen Länder wie Deutschland nicht sehen, weil sie ihre Probleme wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie damit lösen. In der Forschung nennen wir das „othering“: Man sieht die anderen als fundamental „anders“ und als bedürftig an – und das, was man selbst nie machen würde, lässt man „die anderen“ machen, und dann sollen sie damit zufrieden sein. In entwicklungspolitischer Perspektive handeln Staaten so – aber wir Menschen auch.