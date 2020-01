Darum hat die Riester-Rente versagt - Experte fordert Ausstieg

Kolumne "Gastwirtschaft"

Ökonom Hartmut Reiners meint: Die Riester Riester-Rente hat versagt. Deutschland sollte sich von dem Modell der privaten Altersvorsorge verabschieden.

Die private Rentenversicherung steckt in einer Existenzkrise.

Deutschland sollte mehr in die gesetzliche Rente investieren, meint Hartmut Reiners in der Kolumne "Gastwirtschaft".

Seine These: Deutschland sollte Abschied von der Riester-Rente nehmen.

Die Versicherungskonzerne verlieren offenbar das Interesse an der privaten Rentenversicherung. Anfang Juli meldete Generali, die Nummer zwei hinter dem Marktführer Allianz, den Verkauf seiner Lebensversicherungssparte an einen Abwicklungsspezialisten. Ein Jahr zuvor hatte die Ergo-Gruppe einen ähnlichen Deal geplant, ihn nach heftigen Protesten seiner Belegschaft aber sein lassen. Jetzt fährt sie dieses Geschäft in Eigenregie zurück.

Die Riester-Rente - mit 88 Millionen Policen bei den Deutschen beliebteste Form der privaten Altersvorsorge - steckt in einer Existenzkrise. Die meisten Bestandsverträge sehen einen Garantiezins von vier Prozent vor, der Versicherungen bei dem niedrigen allgemeinen Zinsniveau keine großen Renditen ermöglicht oder sogar in finanzielle Schieflagen bringen kann. 34 von 84 Lebensversicherern stehen unter spezieller Kontrolle der Aufsichtsbehörde Bafin.

Etliche Versicherungen wälzen die steigenden Risiken des Finanzmarktes auf ihre Kunden ab und kürzen nachträglich deren Gewinnbeteiligungen – eine vom Bundesgerichtshof rechtlich abgesicherte Praxis . Auch dadurch sinkt das Vertrauen der Bürger in diese Form der Altersvorsorge. Die Zahl der Neuabschlüsse von Lebensversicherungen nimmt merklich ab, zugleich steigt der Anteil der beitragsfrei gestellten Policen von 20,9 Prozent im Jahr 2016 auf 27,2 Prozent 2017.

Vor diesem Hintergrund müsste die Bundesregierung eigentlich von der Riester-Rente Abschied nehmen. Stattdessen kündigt sie im Koalitionsvertrag deren Weiterentwicklung an. Dieses staatlich geförderte Modell der privaten Altersvorsorge hat, wie verschiedene Untersuchungen zeigen, als Instrument zur Vermeidung von Altersarmut versagt und kommt nur den höheren Gehaltsklassen zugute. Die dafür verwendeten Steuermittel wären in der gesetzlichen Rentenversicherung besser aufgehoben.

Sogar die marktliberale Frankfurter Allgemeine Zeitung hat wiederholt zusätzliche Einzahlungen in die Sozialversicherung als lohnende Anlage empfohlen. Sie bringen durch die regelmäßige Anpassung der Renten an die Einkommensentwicklung sichere Renditen von zwei bis drei Prozent und je nach Einkommenshöhe auch Steuerersparnisse. Mehr ist auch mit anderen Geldanlagen für den Normalverdiener nicht zu erreichen.

