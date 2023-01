Dacia veräppelt Abomodell: Billigmarke bietet kostenlose „Sitzheizung“ für BMW-Besitzer an

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Einige Autohersteller wie BMW bieten Funktion auch im Abo an, was teuer werden kann. Dacia hat dieses Geschäftsmodell nun aufs Korn genommen.

London/München – Immer mehr Autohersteller gehen dazu über, Komfortextras als Abo anzubieten. Das heißt, man erwirbt eine bereits eingebaute Funktion nicht dauerhaft bei Kauf des Fahrzeugs, sondern zahlt für deren Nutzung eine monatliche Gebühr. Die Funktion wird über das Mobilfunknetz freigeschaltet. Der Vorteil für die Hersteller ist, dass sie nach dem Verkauf dauerhaft zusätzliche Erlöse erzielen.

Auch BMW bietet diesen Service an. Über den ConnectedDrive-Store kann man in Deutschland Abos für den Driving Assistant Plus (37 Euro pro Monat), den Fernlichtassistenten (zehn Euro pro Monat), eine Lenkradheizung (zehn Euro pro Monat) oder für eine Sitzheizung (17 Euro pro Monat) abschließen. Zwar kann man die Funktionen auch permanent freischalten, doch das wird teuer. Bei der Sitzheizung kostet das 385 Euro.

Dacia veräppelt Abomodell von BMW: Mit den „Heated Seat Saviours“ kann man die Autositze wärmen

Die Billigmarke Dacia hat dieses Geschäftsmodell aufs Korn genommen. Die rumänische Renault-Tochter startete in Großbritannien einen Angriff auf BMW, der das Sitzheizungs-Abo der Premiummarke zum Ziel hat. Autofahrer, egal welche Marke sie fahren, können sich am 1. und 2. Februar in drei Dacia-Niederlassungen gratis eine Wärmeflasche abholen. Die Aktion heißt „Heated Seat Saviours“, übersetzt etwa „Retter des beheizten Sitzes“.

Dacia nimmt mit der Aktion „Heated Seat Saviours“ das um sich greifende Abo-Modell in der Autoindustrie auf die Schippe © Dacia

Laut Dacia sollten die Besitzer ihre Flasche mit heißem Wasser füllen, sie sich an den Körper halten oder sie auf den Autositz legen, damit dieser sich aufwärmt. Der Autohersteller warnt allerdings davor, sich auf die Flasche zu setzen. Zusätzlich gibt es ein Dutzend weiterer Sicherheitshinweise, zum Beispiel, die Flasche nicht in einer Mikrowelle aufzuwärmen oder für Babys zu nutzen.

Dacia veräppelt Abomodell von BMW: Eigene Spitzenmodelle haben ohne Aufpreis serienmäßig Sitzheizung

„Unsere ‚Heated Seat Saviours‘ sind ein bisschen lustig, aber sie verdeutlichen die Richtung, in die sich die gesamte Branche beim abonnementbasierten Zugang zu Funktionen entwickelt“, sagte Luke Broad, Markendirektor von Dacia in Großbritannien. Man glaube an die Einfachheit und biete einen Kunden Technologien, die das Fahren bequemer und komfortabler machen, und zwar mit Funktionen, die bereits im Preis des Autos enthalten sind.

Das Ziel der Aktion ist es natürlich auch, neue Kunden in die Dacia-Niederlassungen zu locken. Der Autohersteller weist auch darauf hin, dass seine Spitzenmodelle Sandero Stepway, Duster und Jogger von Dacia serienmäßig mit einer Sitzheizung ausgestattet sind. Man muss allerdings nicht dafür bezahlen, um sie einschalten zu können.