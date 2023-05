Cum-Ex: Mehr als acht Jahre Haft für Hanno Berger

Von: Pitt von Bebenburg

Hanno Berger wird am am Dienstag in den Gerichtssaal in Wiesbaden geführt. afp © Helmut Fricke/afp

Das Landgericht Wiesbaden verurteilt den Steueranwalt für seinen „Griff in die Staatskasse“. Es sieht aber auch ein Versagen der Politik.

Der frühere Frankfurter Finanzbeamte Hanno Berger ist erneut als Mitverantwortlicher für Cum-Ex-Deals verurteilt worden, mit denen der Staat um einen dreistelligen Betrag geprellt wurde.

Das Landgericht Wiesbaden verhängte gegen den 72-jährigen Steueranwalt wegen Steuerhinterziehung – die Kammer sprach vom „Griff in die Staatskasse“ – am Dienstag eine Haftstrafe von acht Jahren und drei Monaten. Zugleich fand das Gericht deutliche Worte in Richtung des Bundesfinanzministeriums, das die Gefahr durch Cum-Ex-Geschäfte trotz entsprechender Hinweise viel zu lange nicht gesehen habe.

Berger verfolgte die Urteilsverkündung so wie die vorangegangenen Verhandlungstage – er schrieb mit, schüttelte oft den Kopf und kommentierte das Urteil in Richtung seiner Verteidiger. Es war bereits die zweite Strafe für Berger wegen solcher Delikte. Beide Strafen können zu einer Gesamtstrafe zusammengezogen werden, wenn sie rechtskräftig werden. Zudem muss Berger nach dem Wiesbadener Urteil 1,1 Millionen Euro zurückzahlen.

Bergers Anwälte argumentierten, dass die Taten in den Jahren 2006 bis 2008 nicht strafbar waren

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte wegen schwerer Steuerhinterziehung in drei Fällen eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten gefordert. Berger und seine Anwälte hatten auf Freispruch plädiert.

Zwar leugneten sie nicht, dass Berger an den komplexen Aktiendeals beteiligt war, die zu Lasten des Staates gingen. Doch argumentierten sie, diese seien zum Tatzeitpunkt, in den Jahren 2006 bis 2008, nicht strafbar gewesen.

Die Wiesbadener Wirtschafts-Strafkammer sah es als erwiesen an, dass dem vermögenden Anleger Rafael Roth Steuern von 113 Millionen Euro ausgezahlt worden waren, die als Rückzahlung gedacht, aber nie dem Fiskus zugeflossen waren. Dafür hatte Berger ein Modell gewählt, bei dem die Dax-Aktien mit („cum“) und ohne („ex“) Ausschüttungsanspruch rund um den Dividenden-Stichtag so oft hin und her gehandelt wurden, bis die Finanzämter die Übersicht verloren. Bescheinigungen über Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag wurden damit mehrfach ausgestellt, ohne dass die Steuern mehrfach gezahlt worden waren.

Insgesamt waren bei den 72 von Berger vermittelten Geschäften aus den Jahren 2006 bis 2008 Aktien im Wert von 15,8 Milliarden Euro gehandelt worden. Eingesetzt wurde das Geld des 2013 verstorbenen Berliner Milliardärs Rafael Roth. Die illegal erworbene Steuerrückzahlung wurde zwischen ihm und der Bank geteilt, auch Berger erhielt einen Anteil, der ursprünglich auf 25 Prozent festgelegt wurde.

Im Dezember war Berger vom Landgericht Bonn wegen Steuerhinterziehung von 278 Millionen Euro im Zusammenhang mit weiteren Cum-Ex-Geschäften zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Dagegen zieht der Steueranwalt vor den Bundesgerichtshof, weshalb der Spruch noch nicht rechtskräftig ist.

So funktionieren Cum-Ex-Geschäfte. © dpa

Richterin Mittelsdorf schilderte den Werdegang Bergers, der zunächst zügig in der Steuerverwaltung zum Bankenprüfer aufgestiegen war, ehe er 1996 in eine Steuerkanzlei wechselte und sich später mit einer eigenen Kanzlei selbstständig machte. Nach Darstellung des Gerichts hatte es Cum-Ex-Geschäfte schon gegeben, bevor Berger sie seinen Mandanten anbot – betrieben von Banken auf ihre eigenen Kosten. „Der Angeklagte war nicht der Erfinder des Cum-Ex-Modells“, sagte Mittelsdorf. „Er hat sie aber erstmals mit einer Privatperson realisiert.“ Damit habe er dafür gesorgt, „dass diese Struktur unter vermögenden Privatpersonen verbreitet wurde“.

Scharfe Kritik äußerte das Gericht an der Schläfrigkeit der Politik, die die Gefahr der mehrfachen Auszahlung von Kapitalertragssteuer nicht erkannt habe, obwohl der Bankenverband davor gewarnt habe. Die Banken hätten darauf hingewiesen, weil sie Haftungsprobleme befürchtet hätten, wenn es versehentlich zur doppelten Auszahlung der Steuer komme. Im Jahressteuergesetz 2007 habe es die Bundesregierung versäumt, dieses Problem zu lösen – als Finanzminister amtierte damals Peer Steinbrück (SPD). Es sei aber „mutig“, darin eine Legalisierung der Doppel-Erstattung zu sehen, formulierte Mittelsdorf - so hatte Berger argumentiert. Mittelsdorf wandte sich direkt an den Angeklagten: „Es kann doch kein Recht darauf geben, sich aus der Staatskasse zu bedienen“,

Hanno Berger hat sich bis zum Schluss für unschuldig erklärt

Das Wiesbadener Verfahren hatte schleppend begonnen, weil Berger vor der Justiz in die Schweiz geflohen war. Als der Prozess im März 2021 anfing, erschienen nur zwei ehemalige Bankmitarbeiter, die an den Geschäften beteiligt waren. Beide wurden im Oktober 2022 zu Bewährungsstrafen wegen Steuerhinterziehung verurteilt, einer von ihnen zu zwei Jahren, der andere zu einem Jahr und zwei Monaten Haft. Im Februar 2022 wurde Berger von der Schweiz nach Deutschland ausgeliefert, wo er seitdem in Untersuchungshaft sitzt. Sowohl Auslieferungs- als auch Untersuchungshaft werden auf seine Strafe angerechnet.

Vor Gericht hatte sich Berger bis zum Schluss für unschuldig erklärt. Er werde wie ein „Outlaw“ verfolgt, „für mich gilt das Gesetz nicht“, sagte er in seinem Schlusswort. Doch das Gericht widersprach seiner Auffassung, es habe sich um eine „bewusste Regelungslücke“ gehandelt. „Die Intention des Gesetzgebers war genau erkennbar“, sagte die Vorsitzende Richterin – selbst wenn er mit dem Jahressteuergesetz 2007 das Gegenteil erreicht habe, nämlich eine Verbreitung von Cum-Ex-Geschäften.

Az. : 6 KLs – 1111 Js 18753/21