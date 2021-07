Diese Firma produziert jährlich Vliesstoffe für 300 Millionen FFP2-Masken

Kampf gegen Corona

Deutschland und Europa sind bei der Ausstattung mit Corona-Schutzmasken nicht mehr ganz so abhängig von China: Das Unternehmen Nowotex aus dem Kreis Fulda (Hessen) produziert mit einer neuen Anlage Filtervliesstoffe. Daraus stellen europäische Firmen 300 Millionen FFP2-Masken im Jahr her.

Eichenzell - Der Vliesstoff der Firma Nowotex* aus dem Kreis Fulda* (Hessen*) hat drei besondere Eigenschaften. Erstens: Der Stoff ist besonders hochwertig verarbeitet, sodass er Luft besonders gut filtert. Zweitens: Das Vlies wird am Ende des Produktionsvorgangs mit einem E-Charger elektrostatisch aufgeladen, so dass es auch 96 Prozent der Aerosole, die bei der Corona*-Ansteckung eine wichtige Rolle spielen, aus der Luft herausfiltert.

Dritte besondere Eigenschaft des Stoffes: Er wird in Eichenzell hergestellt. „Damit leisten wir einen Beitrag zur Volksgesundheit, wir erleichtern die Bevorratung von Schutzmasken in Europa – und wir stärken die Wirtschaftsregion Fulda", sagte Geschäftsführer Vincent Bach am Mittwoch.