Commerzbank mit Gewinn: Den hohen Zinsen sei dank

Von: Nina Luttmer

Die Commerzbank steigert ihr Ergebnis im ersten Halbjahr stark.

Die Commerzbank hat im zweiten Quartal 2023 mit 565 Millionen Euro gute 20 Prozent mehr verdient als noch vor einem Jahr. Im ersten Halbjahr lag das Ergebnisplus zum Vorjahreszeitraum sogar bei fast 50 Prozent - insgesamt 1,1 Milliarden Euro standen hier zu Buche, wie das Kredithaus am Freitag mitteilte. Die Prognosen der Analyst:innen konnte die Frankfurter Bank damit überbieten.

Das große Umbau- und Sparprogramm von Konzernchef Manfred Knof scheint sich damit langsam in den Zahlen der lange kriselnden und immer noch teilstaatlichen Bank niederzuschlagen. Allerdings profitiert die Commerzbank - wie andere Kreditinstitute ebenfalls - auch massiv von den Zinserhöhungen der Zentralbanken. Dadurch kassieren die Banken deutlich höhere Kreditzinsen von ihrer Kundschaft, die Sparzinsen für ihre Kund:innen werden jedoch nicht im gleichen Maße angepasst.

Der Zinsüberschuss der Commerzbank stieg im zweiten Quartal um mehr als 44 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Die Gewinne vieler Banken dürften deutlich zurückgehen, wenn die Zinsen irgendwann wieder sinken. Knof sagte allerdings, er rechne noch eine ganze Weile lang mit hohen Zinsen. Auch die Kundschaft stelle sich zunehmend darauf ein: So habe sich das Baufinanzierungsgeschäft im zweiten Quartal wieder stark belebt, da die Leute zunehmend höhere Zinsen akzeptierten und zudem die Immobilienpreise leicht sinken.

Für das Gesamtjahr erwartet Knof ein Konzernergebnis deutlich über dem des Vorjahres, als es bei 1,4 Milliarden Euro lag. Um ihre Aktionär:innen an der verbesserten Lage teilhaben zu lassen, will die Commerzbank im zweiten Halbjahr ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in die Wege leiten. Diese Programme stützen normalerweise den Aktienkurs. Trotz der insgesamt positiven Nachrichten stürzte dieser am Freitag jedoch ohne ersichtlichen Grund zeitweise regelrecht ab und notierte mehr als fünf Prozent im Minus.