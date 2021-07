Commerzbank schließt Filialen - auch im Vogelsberg und im Main-Kinzig-Kreis

23 Filialen in Hessen machen zu

Der große Kahlschlag im Filialnetz der Commerzbank wird konkreter: Die Liste der Zweigstellen, die in ganz Deutschland geschlossen werden, steht, wie das Institut bestätigte. Von den Schließungen in Hessen sind Filialen aus dem Vogelsberg und dem Main-Kinzig-Kreis betroffen.

Hessen - 240 Filialen in Deutschland will die Commerzbank noch in diesem Jahr dichtmachen. Losgehen soll es im Oktober. Auch Standorte im Vogelsberg und Main-Kinzig-Kreis sind von den Schließungen betroffen* In dieser Woche hatte der Frankfurter MDax-Konzern auf regionaler Ebene informiert.

Das Geldhaus, das lange an seinem vergleichsweise engmaschigen Filialnetz festgehalten hatte, steuert unter dem neuen Konzernchef Manfred Knof radikal um. Bis Ende 2024 soll konzernweit die Zahl der Vollzeitstellen von etwa 39.500 auf 32.000 gedrückt werden. In Hessen* etwa macht das Institut nach Angaben eines Sprechers 23 Filialen dicht, in der „Region West“, die Nordrhein-Westfalen und Teile von Niedersachsen umfasst, stehen 99 Standorte auf der Streichliste. Das Filialnetz in Deutschland wird von 790 auf 450 Standorte fast halbiert. 2022 soll der Filialabbau im Inland abgeschlossen werden. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.