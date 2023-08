Chipkonzern TSMC baut Halbleiterfabrik in Dresden – Bund gibt Milliarden dazu

Von: Amy Walker

Der taiwanische Chipkonzern TSMC baut ein Halbleiterwerk in Dresden. Die Investitionssumme soll bei zehn Milliarden Euro liegen. Der Bund unterstützt mit weiteren Milliarden.

Dresden – Der taiwanische Chiphersteller TSMC will ein Halbleiterwerk in Dresden errichten. Das kündigte der Konzern nach einer Vorstandssitzung am Dienstag an. TSMC erwartet demnach, dass die gesamte Investitionssumme zehn Milliarden Euro übersteigen wird. Die Bundesregierung wird nach Informationen des Handelsblatt rund fünf Milliarden Euro dazugeben. Das Geld soll aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Der Förderung muss die EU-Kommission noch zustimmen.

Das Werk soll gemeinsam mit den Konzernen Bosch, Infineon und NXP gebaut werden, die jeweils zehn Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten sollen. TSMC kommt auf 70 Prozent. Der Mitteilung zufolge sollen etwa 2000 Jobs geschaffen werden, Produktionsstart ist für 2027 angesetzt. Der Spatenstich soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 erfolgen.

TSMC hat das Grundstück in Dresden nach Handelsblatt-Informationen schon gekauft. An dem Standort sollen hauptsächlich Chips für die Automobilindustrie hergestellt werden.

Der taiwanische Chiphersteller TSMC will ein Werk in Dresden ansiedeln. © Chiang Ying-Ying/AP/dpa

Intel wird in Magdeburg mit Milliarden unterstützt

Erst im Mai hatte der deutsche Konzern Infineon mit dem Bau einer fünf Milliarden Euro teuren Chipfabrik in Dresden begonnen. Auch Bosch und das US-Unternehmen Globalfoundries unterhalten große Werke in Dresden. TSMC ist der größte Chipauftragsfertiger der Welt.

Die Bundesregierung unterstützt die Ansiedlung von Halbleiterfabriken mit Milliardensummen. So soll Intel in Magdeburg bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 30 Milliarden Euro für einen neuen Standort fast 10 Milliarden vom Staat erhalten. Infineon strebt für den Ausbau seines Dresdner Werkes eine staatliche Förderung von einer Milliarde Euro an.

Auch anderswo in Europa wird die Ansiedlung von Chipkonzernen mit Milliarden gefördert – während die USA ebenfalls zu großzügigen Subventionen greifen, um die Halbleiterproduktion ins Land zurückzuholen.

TSMC ist Schlüsselunternehmen für Smartphone-Hersteller

TSMC beherrscht die Fertigungsprozesse für besonders miniaturisierte und sparsame Chips und ist damit ein Schlüsselunternehmen für Smartphone-Anbieter wie Apple mit seinem iPhone. Die großen TSMC-Werke dafür sind am Firmenstandort in Taiwan – was angesichts der Spannungen mit Peking als geopolitisches Risiko für die gesamte Elektronikbranche gilt. TSMC baut gerade auch in den USA neue Fabriken.

Chips für die Autoindustrie benötigen meist weniger moderne Produktionsverfahren als etwa für Smartphones. Mit der Ausbreitung vernetzter Fahrzeuge und Elektroautos benötigt die Branche aber immer mehr davon. In der Pandemie war die Autoindustrie besonders hart von der Halbleiterknappheit angesichts der hohen Nachfrage unter anderem nach PCs betroffen. Mehrere Hersteller mussten zeitweise die Produktion aussetzen.

Mit Material von dpa