Forscher warnt: „Dann hat China die Macht über den Weltraum“

Von: Michael Radunski

Eine Trägerrakete mit einem neuen Beidou-Navigationssatelliten startet am 17. Mai vom Xichang Satellite Launch Center (Symbolbild). © VCG/Imago

Der Westen hat den Weltraum vernachlässigt. Ein strategischer Fehler, sagt Niklas Schörnig. Denn China ist dabei, die USA als führende Macht im Orbit abzulösen.

Dieses Interview liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem China.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte es China.Table am 24. Juli 2023.

Im Interview erklärt der Konfliktforscher Niklas Schörnig, welche Ziele die Volksrepublik China im Weltraum verfolgt und welche Folgen das für die internationale Ordnung hat. Er warnt: Der Weltraum ist längst zur kritischen Infrastruktur geworden. Schörnig ist Forschungsgruppenkoordinator am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK).

Die Meldungen über Chinas Erfolge im Weltall sind beeindruckend. Ist die Volksrepublik die neue Supermacht im Weltraum?

Supermacht ist mir persönlich etwas zu viel. Aber die Erfolge sind tatsächlich beeindruckend. Man muss feststellen, in einigen Bereichen hat China bereits zu den USA aufgeschlossen. Vor allem hat sich China im Weltall sehr breit aufgestellt, militärisch wie auch zivil. Peking hat dafür aber auch sehr viel Geld in die Hand genommen.

Wie viel?

Zahlen aus China sind immer mit Vorsicht zu genießen, vor allem hier, weil vieles mit Chinas Militär-Programmen zu tun hat. Aber als Richtwert: Spitzenreiter 2022 sind die USA mit 62 Milliarden US-Dollar. Doch dann folgt schon China auf Platz zwei mit ungefähr 12 Milliarden US-Dollar.

Das ist doch noch ein großer Abstand.

Ja, zu den USA. Aber China ist gleichzeitig der restlichen Konkurrenz davongestürmt. Nach China kommt lange nichts, dann irgendwann Russland mit 3,4 Milliarden US-Dollar und die EU als Institution mit 2,6 Milliarden. Man sieht also eine deutliche Lücke zwischen den USA, China und dem Rest. Wichtig ist zudem der Trend: Der Vorsprung der USA schmilzt, da China weiter massiv investiert und aufholt.

Warum legt China einen so starken Fokus auf das Weltall?

Das hat mehrere Gründe. Da sind zuerst wirtschaftliche Interessen, die mitunter weit in die Zukunft reichen, wie die Frage nach Schürfrechten auf Asteroiden. Weitaus kurzfristiger geht es um Datenaustausch und Bandbreiten, die man bereitstellen kann für Kommunikation. Hinzu kommt die militärische Komponente: China hat erkannt, dass eine moderne Armee über Aufklärungs- und Kommunikationssatelliten im Weltall verfügen muss.

Das Militärische klingt meist sehr abstrakt. Haben Sie ein Beispiel?

China hat ein eigenes Navigationssystem namens Beidou aufgezogen. Das ist wichtig, falls die USA im Konfliktfall die globale GPS-Navigation abschalten. In der Vergangenheit war das chinesische Militär auf dieses US-System angewiesen.

Wie gelingt es China, Russland und Europa so kurzfristig zu überholen?

Im Westen ist Raumfahrt seit den 2000er-Jahren etwas aus der Mode gekommen. In den USA ist das Space-Shuttle-Programm einfach ausgelaufen, Russland hat seine Raumstation Mir nicht ersetzt. Allerorts war eine gewisse Weltraum-Müdigkeit zu spüren. Ganz anders China. Peking hat viel Geld investiert und die Raumfahrt als nationales Prestigeobjekt auserkoren.

Ein strategischer Fehler des Westens?

Ja. Denn jetzt erleben wir eine klassische Aktion-Reaktion: Weil China so aktiv wurde, reagiert nun der Westen, weil man erkennt, welche strategische Bedeutung der Weltraum hat. Bemerkenswert: Es waren aber zuerst nicht staatliche Akteure wie die NASA oder das US-Militär, die reagierten, sondern vor allem privatwirtschaftliche Unternehmen. Die meisten Raketenstarts werden derzeit von zivilen Akteuren wie SpaceX durchgeführt.

Der Westen läuft also hinterher. Wie gut sind die Chinesen schon?

Ein wichtiger Indikator sind die erfolgreichen Raketenstarts – und hier sind die Chinesen auf Augenhöhe mit den USA. Wichtig hierbei: Die USA haben auch mal Fehlstarts, während die Chinesen das konsequent gut hinbekommen. Da steckt schon eine Menge Qualität dahinter. Ein weiterer wichtiger Beleg ist das bereits erwähnte Navigationssystem Beidou. Es ist seit 2020 eine vollständige Alternative zu amerikanischen GPS.

China ist also auf Augenhöhe mit den USA.

Und teilweise sogar weiter, zum Beispiel beim sogenannten On-Orbit-Servicing. Das ist der Versuch, einen Satelliten so nah an einen anderen Satelliten zu bringen, dass man ihn nachtanken oder zum Reparieren einsammeln kann. Man muss dafür so genau navigieren, dass das andere Objekt nicht beschädigt wird. Einige Experten sind überzeugt, dass die Chinesen hier schon fortschrittlichere Systeme als die USA haben.

Der NASA-Chef hat kürzlich vor China als neuer Weltraum-Macht gewarnt. Wie groß ist diese Gefahr?

Schwierig zu sagen. Aber die Verknüpfung des chinesischen Weltraumprogramms mit dem Militär ist extrem eng. Viele vermeintlich zivile Anwendungen können schnell auch militärisch genutzt werden.

Wie zum Beispiel?

Bei besagtem On-Orbit-Servicing könnte China nicht nur eigenen Weltraumschrott einsammeln, sondern einfach mal einen US-Satelliten einfangen. Offensichtlicher ist es mit Raketen. China ist einer von vier Staaten der Welt, die von der Erde aus Satelliten mit Raketen abschießen können.

Könnte…

Ja, könnte, aber das ist eben durchaus realistisch. Der amerikanische Politikwissenschaftler Peter Singer hat in seinem an realen Möglichkeiten orientierten Roman „Ghost Fleet“ beschrieben, wie ein möglicher nächster Weltkrieg zwischen China und den USA beginnen könnte: mit einem chinesischen Angriff auf amerikanische Satelliten. Und die Logik dahinter ist ja erschreckend einleuchtend: Das US-Militär ist aktuell von den eigenen Satelliten derart abhängig, dass ein Schlag gegen diese Satelliten das amerikanische Militär sehr hart treffen würde. Und China besitzt inzwischen diese Fähigkeiten.

Was bedeutet das für die internationale Ordnung?

Das globale Monopol der USA bröckelt. China wird zu einer wichtigen Alternative für alle Staaten, die nicht mit den USA zusammenarbeiten wollen. Beispiel GPS und Beidou. Allerdings haben sich auch die Chinesen in den vergangenen Jahren oftmals wie ein Elefant im Porzellanladen verhalten, als sie eben Satelliten zu Testzwecken abgeschossen haben. Das waren eigene Satelliten, es hat aber sehr viel Weltraumschrott verursacht. Und das ist für alle Nationen gefährlich.

Das alles klingt nicht gut.

Ich sehe in Chinas Vormarsch aber durchaus auch Chancen. Der Westen wurde wachgerüttelt. Wir müssen dringend überlegen, ob wir 2030 ernsthaft auf die europäische ISS oder eine amerikanische Raumstation verzichten wollen. Uns muss klar sein: Der Weltraum ist längst zur kritischen Infrastruktur geworden. Wollen wir hier wirklich in Zukunft bei den Chinesen auf ihrer Tiangong anklopfen müssen und darum bitten, mitmachen zu dürfen? Dann hätte China wirklich die Macht über den Weltraum.