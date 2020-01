Eine der bekanntesten Mode-Ketten Deutschlands schließt mehrere Filialen - acht Bundesländer betroffen

Eine in Deutschland beliebte Mode-Kette schließt noch in diesem Jahr mehrere Filialen.

Düsseldorf - Rund 450 Filialen hat die Textilhandelskette C&A inzwischen in Deutschland. Nun sollen mehrere Geschäfte schließen - noch in diesem Jahr. „Wir überprüfen ständig unser Filialnetz und entscheiden auf der Basis von standortabhängigen Marktanalysen, ob wir eine Filiale modernisieren, schließen oder neu eröffnen“, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Zuvor hatte das Magazin Textilwirtschaft über die Schließungspläne berichtet.

13 Standorte werden 2020 voraussichtlich gestrichen. Betroffen seien Filialen in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bayern, Berlin und Brandenburg. Konkret geht es um die Filialen Dessau, Rottenburg, Witten, Stadthagen, Neustadt an der Weinstraße, Emden, Tuttlingen, Mülheim Forum, München-Nordheide, Forchheim, Berlin-Wilmersdorf, Lemgo und Potsdam. Allerdings könnte sich die Zahl der betroffenen Filialen im Laufe des Jahres noch geringfügig verringern oder erhöhen.

Doch was passiert mit den Angestellten? C&A bemühe sich, den Mitarbeitern Jobs in anderen Filialen anzubieten, berichtete Textilwirtschaft.

Der Modehändler ist nach dem jüngsten Ranking des Fachblattes Deutschlands drittgrößter Bekleidungshändler, hatte aber in den vergangenen Jahren mit Umsatzrückgängen zu kämpfen.

