Bundeswehr-Milliardenauftrag für Rheinmetall

Teilen

Rheinmetall soll der Bundeswehr mehrere Hunderttausend Artilleriegeschosse liefern. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Aufgrund des Krieg in der Ukraine sind die Munitionslager der Streitkräfte stark ausgedünnt. Nun hat die Bundeswehr mehrere Hunderttausend Artilleriegeschosse beim Rüstungskonzern Rheinmetall bestellt.

Düsseldorf - Die Bundeswehr hat den Rüstungskonzern Rheinmetall nach Unternehmensangaben mit der Lieferung von mehreren Hunderttausend Artilleriegeschossen im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro beauftragt.

Grund für die Bestellung sei die aus dem Krieg in der Ukraine entstandene Notwendigkeit, die Munitionslager der Streitkräfte wieder zu füllen, berichtete der Düsseldorfer Rüstungskonzern am Dienstag. Eine erste Lieferaung im Wert von 127 Millionen Euro soll bereits in Kürze erfolgen. dpa