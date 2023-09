Bundesländer fordern Industriestrompreis

Von: Frank-Thomas Wenzel

Auch die Glasindustrie soll von einem günstigeren Strompreis profitieren. © Stefan Albrecht

Wie die Entlastung energieintensiver Unternehmen in Deutschland funktionieren soll und wo es dabei hakt.

Die 16 Bundesländer haben sich geschlossen für eine Subventionierung der Stromkosten von Unternehmen ausgesprochen. Sie erhöhen damit den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). In der „Brüsseler Erklärung“ der Länderchefs heißt es, die hohen Energiekosten seien ein akutes Hemmnis für die Konjunktur. Wir erläutern, wie der sogenannte Brückenstrompreis wirken soll und wo es hakt.

Was genau wird in der Brüsseler Erklärung gefordert?

In dem Papier, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, steht, es müsse für einen Übergangszeitraum möglich sein, „einen wettbewerbsfähigen Brückenstrompreis vor allem für energieintensive und im internationalen Wettbewerb stehende Unternehmen zu etablieren, bis bezahlbare erneuerbare Energien in hinreichendem Umfang zur Verfügung stehen“. Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) sagte als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz: „Wir reden da über Stahl und Chemie, wir reden über Kupfer und Aluminium, über Glas, Keramik, Zement und noch etliche andere Industriezweige mehr“. Diesen Branchen drohe „sehr, sehr großer Schaden“.

Was macht den Charme des Brückenstrompreises aus?

Er soll bei den Unternehmen unmittelbar quasi ohne Zeitverzug wirken und die Kosten drücken. Viele Politiker:innen versprechen sich dadurch vor allem ein Signal für den Standort Deutschland, für den es aktuell vor allem harte Konkurrenz durch die USA gibt. Präsident Joe Biden hat mit dem Inflation Reduction Act (IRA) ein riesiges Subventionierungsprogramm aufgelegt, das vor allem Investitionen fördern soll. Zum Beispiel hat das Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger, das auch in Sachsen-Anhalt produziert, kürzlich beschlossen, eine neue Fabrik in Colorado zu errichten, da das Projekt mit insgesamt 1,4 Milliarden Dollar subventioniert werde.

Wie soll die Subventionierung funktionieren?

Dazu machen die Länderchefinnen und -chefs in ihrer Erklärung keine konkreten Angaben. Auf dem Tisch liegen aber Konzepte von der SPD-Bundestagsfraktion und von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne). Das Grundprinzip: Es sollen Differenzbeträge an die Unternehmen gezahlt werden, die sich am aktuellen Börsenstrompreis orientieren. Ein Beispiel: Der Börsenpreis zur Lieferung am heutigen Freitag liegt bei gut zehn Cent pro Kilowattstunde. Die SPD hat einen Referenzpreis von fünf Cent vorgeschlagen. Das bedeutet: An Unternehmen würde die Differenz also fünf Cent für jede verbrauchte Kilowattstunde überwiesen. Habeck hat als Referenzpreis sechs Cent vorgeschlagen. Die Subvention soll über mehrere Jahre laufen. Zahlreiche Unternehmensverbände machen sich für die Subventionen stark.

Wie hoch sind die Chancen für eine Umsetzung?

Kanzler Scholz sieht den Brückenstrompreis mit Skepsis. Er hat gefordert, zunächst einmal über die Finanzierung zu reden, die bis zu 30 Milliarden Euro jährlich ausmachen könnte. Die FDP lehnt die Subventionen rundweg ab. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte sich während des Besuchs der Länderchefinnen und -chefs öffentlich nicht zu dem Thema. Ihr Vize Maros Sefcovic hat aber in einem Interview mit dem „Handelsblatt“ klargemacht, dass Energie „nicht dauerhaft“ subventioniert werden könne. Vor allem befürchtet er, dass es im EU-Binnenmarkt Wettbewerbsverzerrungen gibt, da andere Staaten mit weniger finanziellem Spielraum als Deutschland ähnliche Subventionen nicht stemmen könnten.

Wo rangiert Deutschland im EU-Vergleich?

Deutschland liegt mit Mittelfeld, sogar leicht unter dem EU-Durchschnitt. Nach Berechnungen des Energiedachverbandes BDEW kostet Industriestrom in diesem Jahr inklusive Steuern und Abgaben im Schnitt rund 26,5 Cent pro kWh – mit sinkender Tendenz. Bei Neuabschlüssen in diesem Quartal waren es noch gut 21 Cent, das sind noch drei etwa Cent mehr als im Jahresdurchschnitt von 2019, also vor Corona und Energiekrise.

Gibt es Alternativen, um die Strompreise zu drücken?

Ein schnell umsetzbarer Weg wäre, hiesige Steuern und Abgaben zu streichen, wodurch eine Entlastung von knapp drei Cent pro KWh möglich wäre. Die 16 Länder-Chefinnen und -Chef fordern in ihrer Erklärung auch „Anpassungen des Strommarktdesigns“, die Fachleute ohnehin für notwendig erachten. Das gegenwärtige System kann nämlich dazu führen, dass die Preise an der Börse unkontrollierbar in astronomische Höhen klettern. Auch mehr „Power Purchase Agreements“ werden in der Erklärung erwähnt. Das sind langfristige Lieferverträge, die Unternehmen mit Erzeugern von regenerativem Strom abschließen.