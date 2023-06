Bürokratie-Wahnsinn in Deutschland: 1 Orthopäde - 1000 Verträge

Von: Markus Hofstetter

Bevor ein Orthopäde oder eine Orthopädin mit der Arbeit loslegen kann, muss er bzw. sie sich erst einmal stundenlang mit Verträgen befassen © Horst Rudel/imago

Eigentlich sollte eine Gesundheitsreform 2007 den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen stärken. Herausgekommen ist ein Bürokratiemonster, das Orthopäd:innen das Leben schwer macht.

München – Das Handwerk in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Dazu zählen Fachkräftemangel, steigende Preise und Energiekosten oder Lieferengpässe. Aber auch eine überbordende Bürokratie macht den Betrieben das Leben schwer. „Die Bürokratie erwürgt uns inzwischen“, sagte Handwerkspräsident Jörg Dittrich auf der Handwerksmesse in München Anfang März.

Orthopädietechnik und Bürokartei-Irrsinn: Neues Gesetz lässt Zahl der Verträge um das Vierzigfache steigen

Welches Ausmaß die Bürokratie annehmen kann, zeigt ein Beitrag in der Deutschen Handwerks Zeitung (DHZ). Demnach erhalten Gesundheitswerker wie Orthopädietechniker:innen ihr Geld in der Regel nicht vom Patienten, sondern von dessen Krankenkasse. Derzeit gibt es 96 Gesetzliche Krankenkassen und mehr als 1000 Verträge mit im Schnitt 100 bis 150 Seiten zur Versorgung mit orthopädischen Hilfsmitteln. Vor der Gesundheitsreform 2007 mit dem Wettbewerbsstärkungsgesetz waren es nur 25. Das Ziel des Gesetzes war es eigentlich, die steigenden Kosten in der gesetzlichen Krankenversicherung zu stoppen und den Wettbewerb zwischen den Anbietern zu stärken.

Eine Folge ist, dass Orthopädietechniker:innen laut einer Branchenumfrage ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit Bürokratie- und Dokumentationspflichten verbringen. Denn bevor sie mit der Arbeit beginnen können, müssen sie sich erst einmal mit diesen Verträgen befassen: Welche Leistungen übernimmt die Kasse der betroffenen Patienten überhaupt bei deren Krankheitsbild? Dann muss ein Kostenvoranschlag bei der Kasse eingereicht werden.

Orthopädietechnik und Bürokartei-Irrsinn: Vorschriften sind nicht eindeutig

Erschwerend kommt hinzu, dass es nicht eindeutig ist, was die Kasse übernimmt. Im § 12 Sozialgesetzbuch V Wirtschaftlichkeitsgebot heißt es nur, dass die Leistungen „ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich“ sein müssen. „Aber was ist heute ausreichend?“, zitiert die DHZ Michael Schäfer, stellvertretender Obermeister der Landesinnung Bayern des Bundesinnungsverbands für Orthopädie-Technik (BIV-OT). Bei Prothesen reiche die Bandbreite vom Holzbein bis hin zur High-Tech-Prothese für 50.000 Euro. Die Technologien entwickelten sich weiter, aber die finanziellen Töpfe stagnierten.

Für einen Abbau der Bürokratie und der Einführung transparenter Standards hat der BIV-OT gemeinsam mit dem Bündnis „Wir versorgen Deutschland“ (WvD) Reformvorschläge vorgelegt. So sollen durch Leitverträge die Zahl der über 1000 Einzelverträge reduziert werden. Zudem sollen die Dokumentationspflichten überarbeitet werden, um den unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

Aber nicht nur Orthopäd:innen beklagen die Bürokratie im Gesundheitswesen. Auch Klinikbetreiber:innen verzweifeln am hohen bürokratischen Aufwand.