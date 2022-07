Bürgergeld ersetzt Hartz IV - Wie viel Geld bekommen Berechtigte?

Ich empfinde dies mehr als nur ungerecht. Denn die vom Harz IV können immer noch arbeiten gehen. Jemand der auf Grundsicherung angewiesen ist kann nicht mehr arbeiten gehen. Weil man da hin kommt wenn man aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist. Man kommt auf das Sozialamt nicht einfach wenn man arbeitsfähig ist. Da die Grundsicherung für Leute sind die wenn nur noch in eine B-Werkstatt können wenn überhaupt die Gesundheit da mit macht. Es ist traugig zu sehen wie sehr der Staat immer mehr bergab geht. Ich sehe es auch so wenn eines hochgesetzt wird an Geldern sollte es an alle gehen und nicht nur in einen Bereich. Denn ich kenne Leute die Grundsicherung bekommen weil sie nicht mehr dürfen aber dennoch arbeiten gehen möchten aber nicht mehr können. Harz IV kann wenigstens zu 100% eine Arbeit finden. Es sei man hatte mal einen Mitbewohner der zu faul war und einfach nur Harz IV sich in den Hintern schieben lassen. Ich verurteile niemanden der von Grundsicherung oder Harz IV Geld bekommt aber ich finde es eine Sauerei von den Politikern das sie Menschen die nicht mehr arbeiten gehen können benachteiligen. Denn wenn jemand von Grundsicherung einfach arbeiten geht und dann passiert was nimmt die keiner mehr auf. Dann sehen diese Leute dann kein Geld mehr. Bei Harz IV bekommt man wenigstens noch Hilfe wenn es mit der Arbeitsstelle dann doch nicht klappt. Entweder bekommen alle einen Zuschuss oder keiner so denke ich. Denn ich finde es einfach abartig und gegen die Menschenrechte wenn Leute bevorzugt werden die arbeiten gehen können aber dennoch mehr bekommen damit diese überleben können bei den Preisen aber die anderen immer noch 1000 mal den Cent rum drehen müssen obwohl sie sich schon von den günstigen Lebensmittel versuchen zu versorgen was auch langsam nicht mehr geht bei den jetzigen Preisen.