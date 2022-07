Bürgergeld ersetzt Hartz IV: So viel Geld bekommen Berechtigte

Sowas hab ich mir schon gedacht, dass das am Ende eine Mogelpackung wird. Wenn ich das richtig verstanden habe bleibt für mich alles beim alten. Ich bekomme eine Erwerbsminderungsrente wegen voller Erwerbsminderung und den Rest zum Existenzminimum zahlt das Sozialamt. Scheinbar bekommen aber nur die Menschen das Bürgergeld, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Jetzt fängt man auch noch an die Leute gegeneinander auszuspielen, was wirklich eine tolle Idee ist. Am Ende werde ich nicht mal die 40 - 50€ mehr im Monat bekommen. Was soll ich denn machen, wenn ich schwer krank bin und einfach nicht mehr arbeiten kann, auch wenn ich das schrecklich gerne würde. Dann kommt bestimmt wieder der Spruch, dass die Erwerbsminderungsrente ja erhöht wird. Was die Politiker gerne verschweigen oder es nicht besser wissen, dass genau diese Erhöhung vom Sozialgeld wieder abgezogen wird. Das sei ein finanzieller Zugewinn der mir nicht zusteht. Hallo, die Rente wird erhöht, wenn mir das nicht zusteht, warum wird dann die Rente erhöht? Der einzige der davon profitiert ist die Sozialkasse, die weniger an die Leistungsbezieher auszahlen müssen. Diese Vorgehensweise stinkt gewaltig! Denen wäre es am liebsten, wenn ich gleich abkratzen würde, dann brauchen sie auch nichts mehr zu bezahlen. Jahrelang habe ich in das System eingezahlt als ich noch arbeiten konnte, und jetzt steht mir eine Rentenerhöhung nicht zu. Da stimmt doch grundsätzlich was nicht. Langsam frage ich mich wirklich warum ich noch wählen gehe. Im Prinzip ist es wurscht was man da ankreuzt, außer der AFD, da würden die Lichter ja komplett aus gehen. Tja, ich kann leider nichts dran ändern, ich hab nur zu akzeptieren was die Politik entscheidet und die Klappe zu halten. Schönen Dank auch für gar nichts.