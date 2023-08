Bürgergeld: FDP-Politiker fordert 25 Stunden Pflichtarbeit für Beziehende

Von: Patricia Huber

Teilen

Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich will Bürgergeld-Beziehende zur Arbeit verpflichten. Sein Vorschlag sorgt für Aufsehen.

Berlin/Erfurt – Bürgergeld-Beziehende sollen für ihre Leistung arbeiten. Diesen Satz hörte man in den vergangenen Wochen immer wieder – auch von Politikern. Besonders die AfD ist sich in dieser Thematik einig. Arbeiten, sonst gibt es keine Sozialleistungen, lautet der Tenor. Doch auch andere Parteien scheinen langsam auf diesen Zug aufzuspringen. So nun auch Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich.

FDP-Chef Kemmerich: Manche Bürgergeld-Beziehende „nutzen das System aus“

In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) betont Kemmerich zwar zunächst, wie wichtig das Bürgergeld als „Signal der zweiten Chance“ sei. Und dass es viele Leute gebe, die auch unverschuldet in Sozialhilfe kommen, denen auch geholfen werden soll. Doch dann folgt das große aber. Es gebe auch Leute, „die nutzen das System aus“, so Kemmerich. „Und dagegen müssen wir vorgehen.“

Sein Vorschlag: „Wer Bürgergeld bezieht, muss dafür etwas tun. Bei der Straßenreinigung, in der Betreuung. Die Kommunen wissen am besten, wo es fehlt, ohne dass Betrieben Konkurrenz gemacht wird.“ Dies empfinde er als ein wichtiges Zeichen an die Gesellschaft, erklärt er dem Nachrichtenportal. Außerdem würde das „das Störgefühl auflösen“.

Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich fordert, dass Bürgergeld-Beziehende für ihre Leistungen arbeiten sollen. © IMAGO/Jacob Schršter

FDP-Politiker: Bürgergeld-Beziehende sollen 25 Stunden pro Woche arbeiten

Schließlich würden Bürgergeld-Beziehende selbst bei nur 25 Stunden Arbeit pro Woche Mindestlohn erhalten, wenn man alle Leistungen zusammenzähle.

Mit seinem kontroversen Vorschlag ist Kemmerich aber nicht alleine. Auch der designierte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann plädierte kürzlich dafür, dass wer arbeiten könne, auch eine Arbeit annehmen müsse. „Sonst kann er keine Hilfe vom Staat erwarten“, betonte er gegenüber der Bild am Sonntag.

Soziale Arbeit für Bürgergeld: Nutzen laut Analyse „beschränkt“

Im Netz muss Kemmerich, genau wie Linnemann, für diese Aussage Kritik einstecken. „Was auch er, wie Linnemann, bei dieser Hetze gegen Bürgergeldempfänger verschweigt, ist die Tatsache, dass nicht nur Arbeitslose Bürgergeld beziehen, sondern auch Menschen, denen der Lohn für ihre Arbeit zum Leben nicht ausreicht!“, schreibt ein aufgebrachter Twitter-Nutzer.

Ein anderer Nutzer des Kurznachrichtendienstes merkt an, dass zu dieser Thematik sogar bereits eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags vorliegt. Das Fazit: Der Nutzen einer „verpflichtenden Heranziehung erwerbsloser Bezieher existenzsichernder Leistungen nach dem SGB II zu gemeinwohlorientierter Arbeit als Gegenleistung für die empfangenen Sozialleistung erscheint […] beschränkt.“ Selbst für den Bundeshaushalt würde es sich „nicht notwendig positiv auswirken“. (ph)