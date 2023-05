BMW will Preise stabil halten

Von: Thomas Magenheim-Hörmann

Trotz harter Konkurrenz aus China senkt BMW die Elektroautopreise nicht. Das gilt sowohl für China als auch weltweit. Schon jetzt steht aber die Marge unter Druck.

Andere westliche Hersteller ächzen unter der Konkurrenz preisgünstiger Elektroautohersteller aus China. BMW dagegen glaubt, Marktanteile ohne Preisabschläge gewinnen zu können. „Wir senken unsere Preise für vollelektrische Autos nicht, weder in China noch anderswo“, betonte der altersbedingt scheidende BMW-Finanzchef Nicolas Peter zur Vorlage einer Zwischenbilanz in München.

Das ist durchaus bemerkenswert, da westliche Autohersteller vor allem in China bei E-Autos derzeit den Anschluss gegenüber lokaler Konkurrenz verlieren und deshalb vielfach ihre Preise reduzieren. Auch für Europa erwarten Autoexperten niedrigere Preise. BMW vertraut indessen auf Attraktivität über das gesamte eigene Produktportfolio.

Um 83 Prozent auf rund 65 000 Fahrzeuge hat der Konzern im Auftaktquartal 2023 den Absatz reiner Elektroautos weltweit gesteigert. Damit seien elf Prozent aller Verkäufe von Januar bis März vollelektrisch gewesen, betonte Peter. Bis Jahresende steige diese Quote auf 15 Prozent, erklärte Konzernchef Oliver Zipse. Nächstes Jahr solle dann jeder fünfte weltweit verkaufte Wagen der Konzernmarkten BMW, Mini und Rolls-Royce reinelektrisch angetrieben sein.

Der Hochlauf der Elektromobilität hat aber seinen Preis. Die operative Gewinnmarge im reinen Autogeschäft, die im ersten Quartal bereinigt um Sondereffekte stolze 13,2 Prozent betrug, wird das Niveau nicht halten können. Sie werde am Jahresende bereinigt zwischen neun und elf Prozent liegen, räumte Peter ein. „Elektroautos haben keinen so hohen Deckungsbeitrag wie Verbrenner“, erklärte er. Auch das ist ein Grund, warum BMW die Preise im Elektro-Segment nicht senken will.

Auch so glauben die Bayern am für deutsche Hersteller enorm bedeutsamen Absatzmarkt China mit der dortigen Elektrokonkurrenz mithalten zu können. „Wir haben in China zuletzt Marktanteile gewonnen“, versichert Peter. Genau Zahlen und speziell solche für Elektroautos nennt er aber nicht.

Fachleute sind skeptisch. „Die Automobilmesse in Schanghai im April hat der deutschen Automobilbranche klar vor Augen geführt, dass der Wettbewerb in der neuen Elektromobilitätswelt auf dem für deutschen Autobauer so wichtigen chinesischen Markt aber auch darüber hinaus härter wird“, warnt zum Beispiel Ifo-Experte Oliver Falck.