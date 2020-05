Bitcoin: Von Blockchain bis Mining - Alles, was zur Kryptowährung wichtig ist

Halving

Die Kryptowährung Bitcoin ist mittlerweile sehr verbreitet. Alles zur Blockchain, Mining und Halving lesen Sie in diesem Artikel.

Der Bitcoin ist eine weltweit führende Kryptowährung. Jegliche Zahlungen werden kryptografisch, also verschlüsselt legitimiert und über ein Netz gleichwertiger Computer abgewickelt. Das Eigentum am Bitcoin wird in persönlichen digitalen Brieftaschen gespeichert. Der Kurs eines Bitcoin in Relation zu den gesetzlichen Zahlungsmitteln bemisst sich am Prinzip der Preisbildung an der Börse. Deshalb unterliegt der Kurs für einen Bitcoin wie Aktien an Finanzmärkten Schwankungen.

Bitcoin: Ein Blick auf die Geschichte der Kryptowährung

Die sogenannte Cypherpunk-Bewegung versuchte seit den 90er Jahren mit kryptografischen Verfahren eine digitale Alternative zum Bargeld zu entwickeln. Doch sämtliche Projekte, beispielsweise eCash von David Chaum scheiterten. Bewegung in die Geschichte sollte im Jahr 2008 kommen. Damals wurde das Konzept von Bitcoin nämlich erstmals in einem White Paper auf einer Mailingliste über Kryptografie vorgeschlagen. Autor des White Papers war Satoshi Nakamoto.

Bis heute ist unklar, ob es sich bei Nakamoto um eine real existierende Person, ein Pseudonym oder sogar ein Sammelpseudonym für eine Gruppe von Personen handelt. Endgültig entstand das Bitcoin-Netzwerk am 3. Januar 2009 mit der Schöpfung von 50 Coins und dem „Block 0“, dem sogenannten Genesis-Block seiner „Chain“. Einige Tage später veröffentliche Satoshi Nakamoto die erste Version der Bitcoin-Referenzsoftware Bitcoin Core.

Bitcoin: So funktioniert die Kryptowährung

Mit Bitcoins können Anleger schnell, sicher und kostengünstig Peer-to-Peer Zahlungen autorisieren. Eine Bank, ein Zentralrechner und Bargeld, Kreditkarte und so weiter sind dazu nicht notwendig. Jegliche Transaktionen finden zwischen einer digitalen Brieftasche der an der Zahlung beteiligten Parteien statt. Verifiziert werden die Zahlungen durch die Blockchain. Die Blockchain wird einzigartig mit einem privaten Schlüssel, vergleichbar mit einem Schlüssel-Schloss-Prinzip abgesichert, die den digitalen Geldbeutel der Parteien verifiziert.

Bitcoin: Das versteht man unter einer Blockchain

Eine Blockchain ist eine dezentralisierte Datenbank. Sämtliche Transaktionen von Kryptowährungen, auch diese mit Bitcoins laufen über sie ab. Ein „Block“ ist eine bestimmte Anzahl an Transaktionen. Einzelne Blöcke speichern Informationen über den vorausgehenden Block und jede Transaktion speichert Informationen über die vorherige Transaktion auf der Chain ab. Dadurch sind sämtliche Zahlungen in der Blockchain transparent.

Die Entwicklung an der Blockchain-Infrastruktur ist durch gemeinsame Entwicklung (Open Source) entstanden und gehört keiner einzigen Person oder einem Unternehmen. Aufrechterhalten wird die Blockchain durch Millionen von Computern, die gemeinsam weltweit Transaktionen verifiziert und sie den Blöcken hinzufügt. Transaktionen können nachträglich nicht geändert oder gelöscht werden.

Bitcoin: Das Prinzip des Minings und Halvings

Das Wort „Mining“ leitet sich vom englischen Wort für „Bergbau“ ab und bezieht sich auf den gemeinsamen Einsatz der Rechenleistung eines Netzwerks. Hintergrund: Sobald ein neuer Block in der Blockchain erstellt wird, wird dieser mit 12,5 Bitcoins entlohnt. Derzeit findet das alle 10 Minuten statt. Benutzer und Unternehmen sind am Mining involviert und stellen ihre Rechenleistung zur Verfügung. Dadurch schafft das System automatisch neue Bitcoins. Dadurch wird die Geschwindigkeit der Prozesse geregelt.

Mit einher geht damit eine Investition in leistungsfähige Hardware. Außerdem müssen Miner mit hohen Stromkosten rechnen, die zum Betrieb des Systems notwendig sind. Regelmäßig findet außerdem das sogenannte „Halving“ statt. Dabei bekommen Miner für einen Block weniger Bitcoins. Solche „Halvings“ gab es bereits im Jahr 2012 und 2016. Das nächste Halving erfolgt am 12.05.2020 - es findet alle vier Jahre statt.

