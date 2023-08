Bedingungsloses Grundeinkommen: Was wäre wenn...

Von: Hannes Koch

Michael Bohmeyer, Initiator der Aktion „Mein Grundeinkommen“, zum Start des Pilotprojektes im Juni 2021 vor dem Reichstag in Berlin. © epd

Für jeden erwachsenen Menschen monatlich 1200 Euro und für jedes Kind 600 Euro vom Staat. Und das ganz ohne Vorbedingungen? Wie das gehen könnte, zeigt nun ein öffentlicher Onlinerechner.

Ein schöner Traum? 1200 Euro pro Monat vom Staat für alle erwachsenen Bürgerinnen und Bürger, ohne Arbeit, ohne Bedingungen. Kinder bekommen die Hälfte. Ja – und nein. Ab heute wird die Utopie etwas realistischer. Denn die Organisation „Mein Grundeinkommen“ hat einen Internetrechner programmiert, mit dem man online selbst ausprobieren kann, was ein bedingungsloses Grundeinkommen hierzulande kosten würde und wie es sich finanzieren ließe. Die Datenbasis hat der Ökonom Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin bereitgestellt. Das Modell ist also nicht aus der Luft gegriffen.

Der Debatte über die Sinnhaftigkeit eines Grundeinkommens läuft in Deutschland, seit die rot-grüne Regierung unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD) in den frühen 2000er Jahren die Arbeitslosenhilfe abschaffte und durch die magere Sozialleistung Hartz IV ersetzte. Seitdem sagten viele Aktivist:innen, es müsse etwas Besseres geben als „Armut per Gesetz“ – wobei Hartz IV mittlerweile durch das etwas höhere und leichter erhältliche Bürgergeld abgelöst wurde.

Bedingungsloses Grundeinkommen kostet den Staat 1000 Milliarden Euro pro Jahr

Wer den Rechner ausprobiert, erfährt beispielsweise, dass 1200 Euro pro Kopf etwa eine Billion Euro (1000 Milliarden) pro Jahr kosten – eine fantastische Summe, die mehr als das Doppelte des jährlichen Bundeshaushalts beträgt. Woher soll eine Gesellschaft so viel Geld nehmen, selbst wenn sie so reich ist wie unsere? Der Rechner gibt praktische Antworten und hat deshalb das Zeug, die bisher oft ideologische Diskussion zu versachlichen.

Die grundsätzliche Erkenntnis formulierte Michael Bohmeyer, Initiator der Organisation: „Ein Grundeinkommen für alle wäre finanzierbar“ – allerdings mit sehr viel höheren Steuern als heute. Erstaunlich ist, wie viele Menschen von manchen Finanzierungsvarianten, die man selbst online einstellen kann, profitieren würden. Beispielsweise 80 Prozent der Bevölkerung hätten dann mehr Geld zur Verfügung als heute. Ungefähr 20 Prozent der Menschen mit den höchsten Einkommen und Vermögen würden im Vergleich zu heute allerdings draufzahlen, ihre Belastung mit Steuern nähme unter dem Strich deutlich zu. Dies führt zu einem weiteren Ergebnis: Eine solche Gesellschaft mit Grundeinkommen wäre sozial ausgeglichener, der Abstand zwischen niedrigen und hohen Einkommen fiele geringer aus als jetzt. Wegen der Garantiezahlung von 600 und 1200 Euro, „nimmt auch die Armut drastisch ab“, erklärte Miriam Witz von Mein Grundkommen.

Finanzieren ließe sich das Grundeinkommen etwa mit einer einheitlichen Steuer (Flattax) von 50 Prozent auf alle Einkommen. Dieses Prinzip funktioniert so: Wer beispielsweise 2000 Euro zu versteuerndes Einkommen pro Monat erzielt, muss erstmal 1000 Euro abgeben. Zusätzlich erhält man aber die 1200 Euro Grundeinkommen, wodurch dann 2200 Euro herauskommen – 200 Euro mehr als vorher. Anders bei hohen Verdiensten von zum Beispiel 6000 Euro: Hier bedeutet der 50-Prozent-Steuersatz, dass zunächst nur 3000 Euro übrig bleiben. Plus Grundeinkommen kommen unter dem Strich 4200 Euro heraus. Die effektive Steuer schlägt also mit 1800 Euro zu Buche.

Verschiedene Formen der Finanzierung möglich

Im Vergleich zur aktuellen Gesetzeslage und Steuerzahlung würde eine Einzelperson, die bis zu 5400 Euro brutto und 3350 netto monatlich verdient, mit dem Grundeinkommen besser fahren als gegenwärtig. Sie erhielte zusätzliches Geld, errechnete die Organisation. Wer mehr erarbeitete, hätte künftig weniger als momentan.

Dies ist allerdings nur eine von mehreren möglichen Varianten der Finanzierung. Statt einer einheitlichen Steuer auf alle Einnahmen könnte man den heutigen Steuertarif mit niedrigen Sätzen für Geringverdienende und hohen Sätzen für große Einkommen beibehalten. Um Hunderte Milliarden zu mobilisieren, müssten dann die Steuern für Gutverdiener:innen jedoch über 70 Prozent steigen. Das hält die Organisation für nicht durchsetzbar.

122 Testpersonen erhalten bis 2024 drei Jahre lang ein bedingungsloses Grundeinkommen

Sowieso, das zeigt der Rechner, müssten andere Abgaben wie etwa die Erbschaftsteuer auf große Vermögen deutlich angehoben werden. Auch Renten würden der Flattax unterliegen. Und jede Menge heute existierender steuerlicher Vergünstigungen würden gestrichen. In solchen Annahmen liegt ein Unterschied zum Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesfinanzministeriums von 2021, das ein Grundeinkommen in ausreichender Höhe für nicht finanzierbar hielt.

An die Ergebnisse des Rechners knüpfen sich nun einige Fragen. Zum Beispiel: Würden nicht viele Leute weniger arbeiten, wenn sie ein Grundeinkommen erhielten? Dann kämen weniger Steuereinnahmen herein, und das Vorhaben würde auf diese Art seine Finanzierung selbst untergraben. Antworten könnte das Pilotprojekt Mein Grundeinkommen erbringen, das die Organisation zusammen mit dem DIW durchführt. 122 Testpersonen erhalten bis 2024 drei Jahre lang eine solche Zahlung.

Am 23. September soll in Frankfurt am Main ein „Kongress der Gesellschaft“ stattfinden, bei dem Mein Grundkommen die Ergebnisse des Rechners diskutieren will.

Info: https://finanzierung.mein-grundeinkommen.de

