Azubis für die Pflege fehlen

Von: Tim Szent-Ivanyi

Das Interesse an der Ausbildung sinkt dramatisch. Die Politik muss intervenieren, fordert der Chef des Verbandes der privaten Pflegeanbieter.

In der Pflege herrscht akuter Fachkräftemangel, wobei die Personallücke durch die Alterung der Gesellschaft immer größer wird. Deshalb war es als hoffnungsvolles Zeichen gewertet worden, dass sich in den vergangenen Jahren stetig mehr junge Menschen für eine Pflegeausbildung entschieden hatten. Doch nun gibt es einen herben Rückschlag: Nach neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamts haben im Jahr 2022 nur rund 52 100 Menschen eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann begonnen. Gegenüber dem Vorjahr ging damit die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge um sieben Prozent oder 4100 zurück. Damit wird sogar das Niveau von 2020 unterschritten, als fast 54 000 junge Menschen mit einer Pflegeausbildung starteten.

Die Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann wird seit 2020 angeboten. Damals wurden die bis dahin getrennten Ausbildungen in den Berufen Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger sowie Altenpfleger zusammengeführt.

Diese sogenannte generalistische Ausbildung ist aber umstritten: Da die Lerninhalte durch die Zusammenlegung komplexer geworden sind, könnte dies auf Bewerber:innen abschreckend wirken, war eine der Befürchtungen. Insbesondere die Vertreter:innen der Altenpflege gehen außerdem davon aus, dass das nach wie vor bestehende Lohngefälle verbunden mit der geforderten höheren Flexibilität dazu führt, dass sich immer mehr Fachkräfte für die Kranken- und gegen die Altenpflege entscheiden.

Der Chef des Verbandes der privaten Pflegeanbieter, Bernd Meurer, nannte die Zahlen ein Drama für die Pflegeeinrichtungen, jedoch insbesondere für die Pflegebedürftigen, deren Versorgung immer weniger gesichert sei. Schon jetzt fehlten zehntausende Pflegekräfte in Deutschland und viele gingen bald in Rente. „Wenn nun die Zahlen bei den Auszubildenden in der Pflege einbrechen, klafft bald eine noch viel größere Personallücke“, warnte er.

Meurer warf der Politik vor, den Rückgang durch die Einführung der Generalistik zu verantworten. So habe es vor der Zusammenlegung einen Aufwuchs der Ausbildungszahlen gegeben: Vom Schuljahr 2009/2010 bis zum Schuljahr 2019/2020 gab es nach Angaben seines Verbandes in der eigenständigen Ausbildung zur Altenpflegefachkraft einen Anstieg um 62 Prozent. „Die generalistische Pflegeausbildung ist kein Erfolgsmodell – sie verstärkt ganz offensichtlich den Personalmangel in der Langzeitpflege“, beklagte Meurer. Deshalb müsse diese neue generalistische Pflegeausbildung auf den Prüfstand.