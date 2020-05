Zittern um Renault

Frankreich

Renault gehört zu Frankreich wie Baguette und Camembert. Doch die Corona-Pandemie verschlimmert eine seit längerem schwelende Krise.

Bisher sind es nur Gerüchte über mögliche Werkschließungen beim Autohersteller Renault - doch die französische Mitte-Regierung reagierte sofort und heftig. Premierminister Édouard Philippe kündigte an, man werde sich unbeugsam beim Bewahren von Standorten im Land zeigen. „Wir sind äußerst wachsam“, lautet das Credo Philippes, der in der Corona-Krise erheblich an Statur gewann.

Philippe und seine Minister erwarten von dem Traditionshersteller einen milliardenschweren Sparplan, der dem Vernehmen nach Ende nächster Woche vorgelegt werden soll. Neu sind die Probleme am Konzernsitz in Boulogne-Billancourt überhaupt nicht. Aber die Corona-Pandemie und der damit verbundene Absatzeinbruch führen zu einer offenen Krise. Renault - das ist in Frankreich ein sehr emotionales Thema: Zahlreiche Bürger haben Oldtimer der Marke in der Garage stehen. 1968, im Jahr des Studentenaufstands, war Renault eines der Epizentren des Protests.

Das Enthüllungsblatt „Le Canard Enchaîné“ löste mit einem unscheinbar auf Seite Drei platzierten Bericht Unruhe, Wut und Kritik aus. Demnach sind vier Standorte im Heimatland gefährdet, dazu gehöre auf längere Sicht auch die große Fabrik Flins im Pariser Großraum. Renault ließ die Informationen unkommentiert. Die Tageszeitung „Le Figaro“ berichtete am Donnerstag, Flins mit bisher rund 2 400 Stammbeschäftigten könnte möglicherweise weiterarbeiten, aber beispielsweise als Recylingzentrum, nicht als Autofabrik.

Die Covid-19-Pandemie forderte in Frankreich über 28.000 Todesopfer, und sie ist noch längst nicht vorbei. Renault wird nach Ansicht von Kommentatoren so etwas wie ein Testfall, wie die Wirtschaft und der Staat den beispiellosen Einbruch überwinden. Und Renault ist ein besonders heikler Fall. Der Staatsanteil schrumpfte im Laufe der Zeit zwar auf 15 Prozent, doch Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hat bei dem Traditionshersteller immer noch viel zu sagen. Falls Renault ins Straucheln gerät, ist die Regierung mit im Boot - die parlamentarische Opposition bringt deswegen ihre Geschütze schon mal in Stellung.

Le Maire will in der kommenden Woche seinen Plan für die gesamte Autobranche vorlegen. „Renault braucht öffentliche Unterstützung“, kündigte der mächtige Ressortchef bereits in einem Interview an. Die EU-Wettbewerbshüter erlaubten der Regierung, den Hersteller mit einer Garantie für Kredite bis fünf Milliarden Euro zu unterstützen. (dpa)