Hoffnung beim Fachkräftemangel: In dieser Branche gibt es endlich wieder mehr Azubis

Immer weniger Azubis möchten sich in Betrieben ausbilden lassen, zeigt eine Studie. Dafür gewinnt die schulische Ausbildung für viele Gruppen an Attraktivität. Wie Experten den Boom erklären.

Berlin – Geht es nach Dieter Dohmen, kann es nicht mehr nur heißen: Viele studieren heute lieber, als eine duale Ausbildung zu machen. Für den Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) zeichnet sich für die betriebliche Ausbildung ein anderer, an Bedeutung gewinnender Konkurrent ab: die schulische Ausbildung. Auszubildende lernen dabei primär an einer Berufsfachschule, meist mit Praxisphasen. Die Ausbildungsplätze richten die Bundesländer ein.



Grundlage für Dohmen ist die Länderauswertung des „Monitor Ausbildungschancen“ im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Für die Studie hat der Bildungsökonom berechnet, wie viele Schulabgänger eines Jahrgangs eine betriebliche Ausbildung oder eine schulische Ausbildung beginnen. Dabei zeigt sich: Der Rückgang der Ausbildungsverhältnisse zwischen 2011 und 2021 betrifft vor allem die duale Ausbildung. In allen Bundesländern ging sie zurück, bundesweit um fast 18 Prozent. Der Anteil schulischer Berufsausbildungen ist hingegen in elf Bundesländern gestiegen.

Berufsfachschule: Zuwachs vor allem in Gesundheits- und Pädagogikberufen

„Insbesondere bei Jugendlichen mit Mittlerem Schulabschluss gewinnt die schulische Ausbildung“, sagt Dohmen. „In vielen Bundesländern konnte das den Rückgang der dualen Ausbildungsverhältnisse etwas ausgleichen, vereinzelt sogar kompensieren.“ Zugute kommt der Azubi-Zuwachs an den Berufsfachschulen vor allem Pflege- und Erziehungsberufen, die den Großteil der schulischen Ausbildungen ausmachen. Angesichts des Fachkräftemangels in Pflege und Kitas eine gute Nachricht – aber auch keine Überraschung, da viele Bundesländer die Plätze in diesen Berufen ausgebaut haben.



Die guten Beschäftigungschancen und eine gesteigerte Attraktivität durch bessere Entlohnung und Arbeitsbedingungen könnten zu diesen Berufen motivieren, meint Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Schulische Ausbildung vor allem für junge Frauen attraktiv

Der Anteil der Frauen ist in den Ausbildungen in Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialberufen besonders hoch. Laut Bundesinstitut für Berufsbildung lag er 2021 bei 76 Prozent. „Männer dominieren hingegen in der dualen Ausbildung – vor allem im Handwerk“, sagt Bernd Fitzenberger. Für ihn ist deshalb auch keine Konkurrenz zwischen schulischen und betrieblichen Ausbildungen zu erkennen. „Die Adressaten einer Handwerkslehre und einer Pflegeausbildung unterscheiden sich stark.“ Nur für wenige Berufe gebe es zudem sowohl vollzeitschulische als auch duale Ausbildungen – auch das erschwere die Gegenüberstellung.

Dieter Dohmen sieht es anders. „Für bestimmte Gruppen sind schulische Ausbildungen attraktiver“, sagt er. Neben Frauen ziehe die schulische Ausbildung auch eher Jugendliche an, denen das Bewerbungsverfahren bei einem Betrieb zu intransparent oder kompliziert erscheint.

Berufsfachschule: Einfacheres Bewerbungsverfahren

Das bestätigt Petra Madyda, Direktorin der Stiftung Lette-Verein, die ein Berufsbildungszentrum in Berlin trägt – dem einzigen Bundesland, in dem die schulische Ausbildung inzwischen mit 51,6 Prozent der Azubis sogar größer ist als die duale Ausbildung. Dass man sich für eine schulische Ausbildung einfach anmelden kann und angenommen wird, sähen gerade unsichere Jugendliche als Vorteil.

„Insgesamt stellen wir fest, dass junge Menschen heute nicht mehr so selbstsicher und belastbar sind, die Pandemie hat das verstärkt“, so Madyda. Damit einher gehe bei den Jugendlichen oft die Überzeugung, die Anforderungen der Unternehmen nicht erfüllen zu können. „Die Schule kennen sie. Hier betreuen und fördern Sozialarbeiter und Lehrkräfte sie individuell, das spricht sich rum.“

Schulen können flexibler auf Azubis eingehen

Nach Madydas Beobachtung wollten viele Jugendliche sich heute zudem nicht mehr auf eine mehrjährige Ausbildung festlegen. Die Stiftung Lette-Verein hat daher eine ihrer schulischen Ausbildungen so verändert, dass die Jugendlichen die Schule schon nach einem Jahr mit einem Abschluss verlassen können. Auch die Inhalte hätten sie an der Schule den Interessen der Azubis angepasst – diese sind häufig junge Menschen, die in der allgemeinen Schule bisher nicht zurechtkamen.



„Diese Flexibilität haben insbesondere Schulen. Aber auch Betriebe sollten flexibler werden. Sie müssen akzeptieren, dass die neue Generation anders tickt – und etwa immer einen Sinn im Ausbildungsinhalt sehen will“, sagt Madyda. Unternehmen sollten Strukturen schaffen und Geld in die Hand nehmen, um auch Jugendliche in Ausbildung aufzunehmen, die noch Begleitung und Unterstützung benötigen.



Auch Dieter Dohmen findet: Ausbildungsbetriebe, die sich schwertun, Azubis zu finden, sollten Lehren daraus ziehen. Sie müssen analysieren, was schulische Ausbildungen ihnen voraus haben. Vor allem kleine Betriebe bräuchten professionelle Unterstützung beim Ausbildungsmarketing, bei der Identifikation und der Ansprache möglicher Azubis – aber auch dabei, Kompetenzen der jungen Menschen zu erkennen.

Schulische Ausbildung in anderen Kulturkreisen angesehener

Besonders im Blick hat Dohmen dabei auch Jugendliche mit Migrationshintergrund. „Die Eltern kennen aus ihren Herkunftsländern als qualitativ hochwertige Ausbildung vor allem die schulische – weil praktische Ausbildungen in ihren Herkunftsländern kaum eine Rolle spielen oder in der informellen Wirtschaft angesiedelt sind.“



Direktorin Petra Madyda sagt: „Eine gute Berufsorientierung, auch mit Ansprache der Eltern, ist hier besonders wichtig.“ Die Stiftung Lette-Verein richtete 2015/16 eine Willkommensklasse für geflüchtete Frauen aus Syrien, dem Irak, Iran und Afghanistan ein. Sprachkurse und die Integration seien gut gelaufen. Grandios gescheitert sei jedoch der Plan, die Frauen in eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin – heute heißt das Assistentin für Ernährung und Versorgung – zu übernehmen. „Aus den Familien hieß es: Du machst doch keine Ausbildung, um Kochen, Nähen und Putzen zu lernen, das kannst du doch bereits“, berichtet Madyda.

Duale Dienstleistungsberufe, die in den Herkunftsländern Anlernberufe sind, seien schlecht angesehen, so Madydas Erfahrung. Stattdessen sollte es – wenn schon kein Medizinstudium – dann zumindest eine schulische Ausbildung etwa zur pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentin sein: „Hauptsache etwas im weißen Kittel“. (Von Anna Parrisius)