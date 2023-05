Aufsicht gibt keine Entwarnung

Von: Nina Luttmer

Mark Branson führt die Bafin seit August 2021. © dpa

Die Bafin fürchtet, dass die Turbulenzen an den Finanzmärkten noch nicht vorüber sind.

Im März führte die Schieflage mehrerer US-Banken sowie die Notübernahme der Schweizer Bank Credit Suisse durch den Rivalen UBS zu Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Doch der Chef der deutschen Finanzaufsicht Bafin, Mark Branson, warnte am Dienstag auf der Jahrespressekonferenz seiner Behörde davor, entspannt aufzuatmen.

Seit März durchlebe das Finanzsystem „einen Stresstest in Echtzeit“, sagte er. Das globale System erweise sich bislang als stabil. „Aber es ist nicht klar, dass diese Phase des Stresstests hinter uns liegt. Finanzkrisen entwickeln sich in Schüben“, betonte er. Aufsichtsbehörden weltweit müssten nun schnell prüfen, wo in der Regulierung nachgeschärft werden müsse.

Als mögliche Ursachen für „Schübe, die Nervosität auslösen könnten“, nannte er vor allem die Zinsänderungsrisiken durch die anhaltenden Zinserhöhungen der großen Notenbanken. Das führt zwar zu höheren Zinsüberschüssen bei den Banken, aber auch zu Kursverlusten an den Märkten, etwa für Staatsanleihen. Kleine Institute in Deutschland, vor allem Sparkassen und Genossenschaftsbanken, mussten daher im vergangenen Jahr bereits 13 Milliarden Euro an Wertberichtigungen für ihre Eigenanlagen vornehmen – was sie vor allem durch Auflösung von stillen Reserven abfedern konnten. „Diese Verteidigungslinie ist nun weg“, so Branson.

Er sieht zudem Risiken auf den weltweiten, gewerblichen Immobilienmärkten sowie den seiner Meinung nach teilweise noch sehr hoch bewerteten Aktienmärkten. Auch die Gefahr, die von Störungen durch Cyber-attacken ausgehe, sei hoch und könne schwerwiegende Konsequenzen haben.

Der gebürtige Brite Branson machte Vorschläge, wenn auch zurückhaltend formuliert, wo die internationalen Aufsichtsbehörden nachbessern sollten. So gebe es etwa bislang keine allgemeingültige Mindestverpflichtung für die Eigenkapitalunterlegung von Zinsänderungsrisiken für Banken. Zudem seien möglicherweise die Liquiditätspuffer nicht ausreichend. „Ein Bank Run und Liquiditätsrisiken entstehen viel schneller als noch vor einigen Jahren“, sagte Branson. Irrationale Ängste könnten zügig zu Krisen führen. Dazu trügen unter anderem die sozialen Medien und die Verbreitung von Falschinformationen bei, genau wie das Online-Banking, dass es Anleger:innen ermöglicht, ihre Einlagen sehr schnell von einer Bank abzuziehen. Er betonte: „Wir sehen keine rationalen Gründe, warum deutsche Banken in Liquiditätsprobleme kommen könnten.“

Branson hält an der - noch nie umgesetzten - Idee fest, dass auch große, systemrelevante Banken abgewickelt werden sollten, wenn sie in Schieflage geraten. Viele Fachleute bezweifeln, dass dies wirklich möglich ist. „Es ist keine hoffnungslose Aufgabe, sonst wäre ich nicht hier, dass Risiken sich nicht zu Lasten der Steuerzahler entwickeln“, hielt Branson dagegen.

Auf der Pressekonferenz am Dienstag ging es auch um das Thema Provisionen. Die Bafin hatte am Montag mitgeteilt, dass sie Versicherer überprüfen wird, die ihre Lebensversicherungsprodukte besonders teuer an die Kundschaft verkaufen. Es gebe eine sehr starke Spreizung bei den Kosten und es gehe der Aufsicht darum, die Ausreißer herauszufischen, sagte der oberste Versicherungsaufseher der Bafin, Frank Grund. Man müsse Exzesse im provisionsgestützten Vertrieb verhindern.

Branson erklärte, es gebe Handlungsbedarf, da die Kosten zu Lasten der Kundschaft gingen. Was genau die Konsequenzen der Überprüfung sein könnten, ob die Bafin also etwa Versicherer zwingen könnte, überzogene Gebühren an die Kundinnen und Kunden zurückzuerstatten, ließ Grund auf Nachfrage offen. Er sagte lediglich, die Bafin habe „einen Strauß an Optionen“.