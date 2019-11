Ex-BMW-Vorstand Duesmann wird der neue Chef von Audi

Wechsel zum 1. April

Er soll die vielen Probleme in Ingolstadt lösen: Der ehemalige BMW-Vorstand Markus Duesmann (50) ist zum neuen Audi-Chef berufen worden.

Audi ist gegen die Konkurrenz ins von Mercedes und BMW ins Hintertreffen geraten

Der Autobauer hatte Markus Duesmann von BMW abgeworben

Duesmanns Sperrfrist ist abgelaufen, die Personalie ist nun fix

Wolfsburg - Wechsel an der Spitze von Audi: Markus Duesmann werde den Vorstandsvorsitzenden Bram Schot zum 1. April ablösen, teilte VW am Freitag in Wolfsburg mit.

VW-Konzernchef Herbert Diess, der auch den Audi-Aufsichtsrat leitet, hatte den Maschinenbau-Ingenieur schon im Sommer 2018 kurz nach der Verhaftung des damaligen Audi-Chefs Rupert Stadler bei BMW abgeworben. Der Münchner Autobauer hatte Duesmann sofort freigestellt, hob aber erst jetzt seine vertragliche Sperrfrist für einen Wechsel zur Konkurrenz auf.

Audi-Betriebsrat vermisst klare Strategie

Audi hatte nach Stadlers plötzlichem Abgang den damaligen Vertriebschef Schot zunächst kommissarisch mit der Leitung des Unternehmens betraut, erst im Januar wurde er auch offiziell zum Vorstandschef ernannt. Aber Audi hat viele Probleme und ist deutlich hinter Daimler und BMW zurückgefallen. Der Betriebsrat vermisste eine klare Strategie, die die Standorte Ingolstadt und Neckarsulm sichert.

Lesen Sie auch: Nachdem sich Volkswagen einvernehmlich vom früheren Audi-Chef getrennt hat, erlebte Ex-Manager Rupert Stadler vor Gericht einen herben Rückschlag.

dpa