Audi-Chef Duesmann gefeuert - VW-Chefstratege Döllner übernimmt

Von: Thomas Schmidtutz

Audi-Logo: Vorstandschef Markus Duesmann muss nach heftigen, internen Grabenkämpfen gehen. Sein Nachfolger kommt von VW. © Julian Stratenschulte/dpa

Volkswagen-Chef Oliver Blume greift bei Audi durch: Vorstandschef Markus Duesmann muss gehen. Sein Nachfolger kommt von VW.

Ingolstadt - Audi-Chef Markus Duesmann muss gehen. Nachfolger an der Spitze des Ingolstädter Premium-Herstellers soll zum 1. September VW-Chefstratege Gernot Döllner werden, teilte Audi am Donnerstag mit. „Gernot Döllner ist jetzt die richtige Person, um die Produktstrategie und die Aufstellung in den wichtigen Märkten für Audi weiter zu schärfen“, sagte der Audi-Aufsichtsratschef Manfred Döss nach der Entscheidung des Kontrollgremiums. Döllner, der seine Karriere 1993 bei Volkswagen begann, leitet seit 2021 die Produkt- und Konzernstrategie und das Generalsekretariat im Volkswagen-Konzern. Bei der Porsche AG war er in mehreren leitenden Funktionen tätig, unter anderem als Verantwortlicher der Panamera-Baureihe.

Audi: Zerstrittene Führungsmannschaft

Duesmann galt intern seit längerem als angeschlagen. Das Verhältnis zwischen dem früheren BMW-Manager und seinen Vorstandskollegen galt zuletzt als völlig zerrüttet. Zudem hätten sich die wichtigen Leiter der neun Baureihen („Neunergruppe“) dem laufenden Umbau widersetzt, berichtete unlängst das Handelsblatt.

Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche und sein Stellvertreter Hans Michel Piëch begrüßten die Entscheidung, Döllner zum neuen Audi-Vorstandsvorsitzenden zu ernennen: „Dr. Döllner kennen wir als vielseitigen Manager, der unterschiedliche Projekte im Volkswagen-Konzern erfolgreich gemeistert hat. Wir sind überzeugt, dass er als Teamplayer die Produktstrategie von Audi mit hohem Tempo umsetzen wird.“ Gleichzeitig dankten die beiden Familiensprecher Markus Duesmann für die Neuausrichtung von Audi in den vergangenen drei Jahren und den konsequenten Umstieg auf die E-Mobilität.

Audi gehört zwar zu den Haupt-Ergebnisbringern im VW-Reich. Allerdings hat das Unternehmen technologisch zuletzt den Anschluss verloren. Neben massiver Softwareprobleme und den Verschiebungen beim Marktstart mehrerer Baureihen ist das Unternehmen auch auf dem wichtigen chinesischen Markt stark unter Druck geraten. (utz)