Argentinien streitet über Lithium-Abbau

Von: Klaus Ehringfeld

In der Provinz Jujuy leben besonders viele Indigene, denen das Land, das sie seit Jahrhunderten bewohnen, nicht offiziell gehört. © AFP

Eine Provinz schränkt die Demonstrationsfreiheit ein, um Proteste über die Ausbeutung von Rohstoffen zu unterdrücken.

Der Lithium-Boom in Argentinien führt vier Monate vor der Präsidentenwahl zu sozialen Protesten und erhitzt den Wahlkampf. In der verarmten Provinz Jujuy im Norden an der Grenze zu Bolivien, 1200 Kilometer von Buenos Aires entfernt, hat der konservative Gouverneur Gerardo Morales Anfang der Woche im Schnellverfahren eine neue regionale Verfassung durchsetzen lassen, mit der die Demonstrationsfreiheit eingeschränkt wird. Jujuy, die Provinz mit der größten indigenen Bevölkerung Argentiniens, ist reich an begehrten Ressourcen, wie zum Beispiel Lithium. Die Abschaffung zweier Artikel der Verfassung soll den Ureinwohnern die Proteste gegen die Ausbeutung der Ressourcen erschweren. In Jujuy haben die Indigenen oft keine Eigentumstitel für das Land, das sie seit Jahrhunderten bewohnen. Proteste sind oft ihr einziges Mittel.

Bei massiven Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden, die sich gegen die neue Verfassung stellen, und Sicherheitskräften wurden seit Dienstag vor allem in der Provinzhauptstadt San Salvador de Jujuy mindestens 170 Menschen verletzt. 68 Demonstrierende wurden festgenommen. Am Mittwoch verlagerte sich der Streit in die Hauptstadt Buenos Aires, wo der linksliberale Präsident Alberto Fernández schwere Vorwürfe gegen Gouverneur Morales erhob, dem selbst Interessen an einer Präsidentschaftskandidatur für den 22. Oktober dieses Jahres für das Oppositionsbündnis „Juntos por el cambio“ nachgesagt werden.

Präsident Fernández kritisierte, es sei „unzulässig, dass eine Regierung mit staatlicher Gewalt auf die legitimen Forderungen und Äußerungen ihrer Gemeinschaften reagiert“. Der Präsident forderte Morales auf, „die Menschenrechte zu garantieren“. Die Repression wurde auch von der Interamerikanischen Menschenrechtskommission (CIDH) scharf kritisiert. In einer Erklärung forderte die Kommission die Achtung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und der interamerikanischen Standards für die Anwendung von Gewalt. Gouverneur Morales hingegen warf der Zentralregierung vor, die Proteste vom Dienstag und Mittwoch bewusst angeheizt zu haben.

Es gibt viele Interessen, die in diesem Konflikt zusammenspielen. Nationale Politik, Präsidentschaftswahlkampf, wirtschaftliche Interessen und die Wut der marginalisierten Ureinwohner:innen in Jujuy. Das macht eine schnelle Lösung wenig wahrscheinlich. Gewerkschaften riefen zu einem Generalstreik auf. 960 Unternehmer:innen und Organisationen forderten hingegen am Donnerstag in einem offenen Brief Respekt für die politische Entscheidung. Argentinien habe nur dann „eine Zukunft, wenn alle die Institutionen, Prozesse und Entscheidungen respektieren, die im Einklang mit unserer nationalen Verfassung getroffen werden“.

Konkret geht es um die Streichung der Artikel 36 und 50 der Verfassung von Jujuy, die „Mechanismen und Schnellverfahren“ für die Räumung bei nicht einvernehmlichen Besetzungen vorsahen. Das neue lokale Grundgesetz verbietet jetzt das Blockieren von Straßen und Wegen – eines der häufigsten Protestmittel, das in den vergangenen Wochen in der Provinz bei Demonstrationen gegen die Verfassungsreform und für eine bessere Bezahlung der Lehrkräfte eingesetzt wurde. Von nun an werden in Jujuy die Gemeinden gegenüber Bergbauunternehmen benachteiligt, die an Lithium und anderen natürlichen Ressourcen interessiert sind. „Die Gewalttätigen werden uns nicht in die Knie zwingen“, warnte Gouverneur Morales, der sich immer dafür stark machte, kompromisslos gegen Demonstrierende und Blockaden vorzugehen.

In Lateinamerika lagert mehr als die Hälfte des weltweiten Lithiumvorkommens – vor allem in Argentinien, Bolivien und Chile. Nach Angaben der US-Wissenschaftsbehörde „United States Geological Survey“ (USGS) verfügt Argentinien dabei mit 19,3 Millionen Tonnen über die zweitmeisten Reserven weltweit. Und das Land baut den Abbau rasant aus. Einem Bericht der US-Investmentbank JP Morgan vom Februar zufolge wird die argentinische Produktion bis 2030 die chilenische übertreffen, die derzeit noch die zweitgrößte Produktion pro Jahr nach der australischen ist.