Arbeitsagentur auf einem Galopp durch die Krisen

Von: Steffen Herrmann

„Ohne Moos nix los“: BA-Chefin Andrea Nahles kritisiert die Haushaltsplanung der Regierung. © Political-Moments/Imago

Fachkräftemangel, digitale Transformation und der Sparkurs der Bundesregierung: Die Bundesagentur für Arbeit hat alle Hände voll zu tun. Behördenchefin Andrea Nahles hat dennoch Großes vor.

Nürnberg - Andrea Nahles hat große Pläne und steht vor großen Herausforderungen. Seit knapp einem Jahr führt sie die Bundesagentur für Arbeit (BA). Rund 113 000 Menschen arbeiten dort, die Bundesagentur ist eine der größten Behörden Deutschlands. Diesen Koloss zu modernisieren und fit für die Zukunft zu machen, ist eine schwierige Aufgabe. Für die 53-jährige Nahles aber reicht das nicht: „Modernste Dienstleisterin im öffentlichen Sektor“, so lautet das Ziel der Vorstandsvorsitzenden für ihre Behörde. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.

Viel Arbeit für die frühere Bundesarbeitsministerin und SPD-Vorsitzende. In den vergangenen Jahren sei die Bundesagentur „im ständigen Galopp“ durch die Krisen gerauscht, erzählt Nahles während eines Presseseminars am Mittwoch und Donnerstag: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Fachkräftemangel. Hinzu kommt die Transformation im eigenen Haus: In den kommenden zehn Jahren werden knapp 35 000 Beschäftigte der BA das Rentenalter erreichen.

Andrea Nahles kritisiert Haushaltsentwurf der Regierung: Zu wenig Geld für die Bundesagentur für Arbeit

Auch das politische Berlin sorgt regelmäßig für Stirnrunzeln auf allen Ebenen: Die Vorstandsvorsitzende Nahles etwa beklagt sich über den Regierungsentwurf des Haushalts, den Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in dieser Woche präsentierte. Die BA werde nun deutlich geringere Rücklagen im Bereich Arbeitsförderung und Arbeitslosenversicherung bilden können, sagte Nahles: zwei statt 3,5 Milliarden Euro.

Für die Grundsicherung für Arbeitslose müsse die BA mit 700 Millionen Euro weniger auskommen. Gleichzeitig stiegen die eigenen Kosten, so Nahles, zum Beispiel durch die Inflation oder weil Tariferhöhungen die Löhne der eigenen Belegschaft steigen lassen.

Arbeitsagentur muss Geld für Langzeitarbeitslose stattdessen für Verwaltung aufwenden

Für viele Jobcenter bedeutet das: Sie müssen Geld verschieben. Geld, das eigentlich für die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen eingeplant war, muss nun Verwaltungskosten decken. Vor wenigen Tagen hatte die BA deshalb – erstmals seit 2015 – eine bessere Ausstattung der Jobcenter gefordert. „Ohne Moos nix los“, fasst Nahles zusammen.

Kinderarmut Andrea Nahles , hat an die Bundesregierung appelliert, das Gesetz zur Kindergrundsicherung bald vorzulegen. Zwölf Monate Vorlaufzeit brauche man, wenn die Familienkasse der Bundesagentur die Umsetzung übernehmen solle. Die Bundesagentur müsse im Vorfeld viel in die IT investieren. epd

Eine Rolle spielt dabei auch, dass die BA aus Berlin immer mehr Aufgaben zugewiesen bekommt. „Die Bundesagentur für Arbeit ist zu einer Bundesagentur für Alles geworden“, sagt Christina Ramb, die für die Arbeitgeberverband BDA im Verwaltungsrat der BA sitzt. Es gebe immer neue Gesetze, immer mehr Aufgaben. Anfang des Monats wurde die zweite Stufe des Bürgergelds gezündet: Der Fokus liegt nun auf Aus- und Weiterbildung, die Behörde soll den Menschen auf Augenhöhe begegnen – mehr fördern, weniger fordern. Auch die Kindergrundsicherung und die Familienpflegezeit könnten laut Lamb viel Arbeit für die Behörde bedeuten. Zusätzlich zur Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge. Häufige bleibe auch nicht viel Zeit, um sich auf neue Aufgaben vorzubereiten, kritisierte Lamb. Die Folge: Für die Transformation im eigenen Haus fehle die Kraft. „Ich sehe eine Grenze der Belastbarkeit erreicht“, warnte Lamb. Auch für BA-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach läuft das System der Bundesagentur für Arbeit seit einigen Jahren „auf 110 Prozent plus X“.

Arbeitsagentur kämpft mit Fachkräftemangel im eigenen Haus

Ob das besser wird, wenn wie erwartet 35 000 BA-Beschäftigte in den kommenden zehn Jahren in Rente gehen? Mit wie vielen Beschäftigten man in fünf, zehn oder 15 Jahren plant, dazu will im Vorstand derzeit niemand eine Angabe machen. Klar ist: Alle Stellen nachzubesetzen wird schwierig – auch die BA ist nur ein Player neben vielen anderen beim Werben um den knapper werdenden Nachwuchs.

Auch deshalb setzt das Team um Nahles auf Automatisierung und will auch die eigene IT-Infrastruktur aufwerten. Gespräche müssen nicht mehr persönlich geführt werden; per Mail, mit Apps und Video-Calls sollen die Türen der Jobcenter auch digital offen stehen. Die Videoberatung werde von den Kundinnen und Kunden „sehr geschätzt“, heißt es. Auch Künstliche Intelligenz könnte etwa bei der Prüfung von Studienbescheinigungen ins Spiel kommen. Noch stehe man da wegen der Gesetze aber am Spielfeldrand.

Andrea Nahles hofft auf Nachbesserungen im Bundeshaushalt für die Arbeitsagentur

Und dann sind da noch die alten, klassischen Aufgaben: beraten, qualifizieren, Menschen in Arbeit bringen. Die Situation auf dem Jobmarkt ist angespannt, im Juni stieg die Arbeitslosigkeit. Was wiederum längerfristige Probleme verdecken könnte: die hohe Zahl der Langzeitarbeitslosen oder junge Menschen ohne Schulabschluss. In der Pandemie habe man viele Jugendliche verloren, sagt Anja Piel, die als Vertreterin der Gewerkschaften im BA-Verwaltungsrat sitzt. Das heißt: Der Austausch zwischen Schulen und Agenturen funktioniert nicht. Nur Bremen und Hamburg geben die Daten von Schulabbrechern weiter.

Es gibt viel zu tun für die BA-Spitze. Immerhin, mit Blick auf den Haushalt ist Andrea Nahles zuversichtlich, rasch einiges bewegen zu können. Ihre Hoffnung: „dass das Parlament noch einige 100 Millionen oben drauf packt“. (Steffen Herrmann)