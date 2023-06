Arbeitgeber und Gewerkschaften gegen Lohn-Dumping in der Baubranche

Öffentliche Aufträge begünstigen die Unternehmen, die durch Schwarzarbeit und Lohndumping das günstigste Angebot machen können. © IMAGO/Jochen Tack

Die Sozialpartner der hessischen Baubranche fordern einen Stopp der bisherigen Vergabepraxis. Staatliche Aufträge begünstigen derzeit Unternehmen, die Schwarzarbeit fördern, so die Kritik. Von Julian Rathgeber.

Es ist schon ungewöhnlich, dass sich ein Arbeitgeberverband und eine Gewerkschaft so einig sind. „Das ist eine außergewöhnliche Situation. Das zeigt, wie prekär die Lage ist und dass zwingend etwas passieren muss“, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die am Donnerstag ebenfalls zur gemeinsamen Pressekonferenz von IG BAU und dem Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen (VBU) nach Bad Vilbel gekommen ist.

Dort fordern VBU und Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) eine fairere Vergabe in der Baubranche. Denn öffentliche Aufträge gingen in Hessen oft an Anbietende, die dank Schwarzarbeit die billigsten Angebote machen können. Viele tarif- und gesetzestreue Unternehmen würden aus diesem Grund bei öffentlichen Aufträgen leer ausgehen.

Ketten von Unternehmen

Grund seien oftmals die Dumping-Angebote der Konkurrenz. Möglich seien die niedrigen Preise nur durch die Beauftragung zahlreicher Subunternehmen, die ihren Beschäftigten einen nur unzureichenden Lohn zahlen. „Wir haben keine Begrenzung der Nachunternehmerketten. Die sind technisch sowieso blödsinnig“, sagt Hans-Joachim Rosenbaum, Regionalleiter Hessen der IG Bau. „Man braucht vielleicht mal einen Nachunternehmer, weil man ein bestimmtes Werk nicht ausführen kann. Aber dann brauche ich keine Kette von fünf oder sechs Stück. Diese ist einzig und allein da, um Schwarzgeld zu generieren – zu nichts anderem.“

Thomas Reimann, Präsident des VBU Hessen, spricht von Wettbewerbsverzerrung zu Lasten gesetzestreuer Baufirmen. „Die öffentliche Hand muss sicherstellen, dass ihre Vergabepraktiken nicht aktiv zur Förderung von Schwarzarbeit und zur Untergrabung des Mittelstands beitragen.“ Das würde nicht nur den Wettbewerb verzerren, langfristig führe das auch zu einem Verlust von Fachkräften, wenn tariftreue Unternehmen pleitegingen. Außerdem entstünden der öffentlichen Hand durch die Vergabepraxis Schäden in Millionenhöhe an entgangenen Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, betont Reimann.

Das Hauptzollamt Gießen ermittelte allein im vergangenen Jahr gegen mehrere Baufirmen, die Sozialabgaben in Millionenhöhe einbehalten haben sollen. Im Zuständigkeitsbereich des Frankfurter Hauptzollamtes sei im Jahr 2022 bei Kontrollen von 472 Arbeitgebern aus der Baubranche ein Schaden von insgesamt 5,3 Millionen Euro aufgedeckt worden.

Die Sozialpartner fordern, dass die Zuschläge für öffentliche Bauaufträge nicht mehr die Unternehmen erhalten sollen, die Billig-Angebote abgeben und zweifelhafte Nachunternehmen beauftragen. Es müssten wieder die Firmen zum Zuge kommen, die illegale Beschäftigung nicht zulassen und gerechte Löhne bezahlen.

Faeser, die für die SPD bei der Landtagswahl im Oktober als Spitzenkandidatin antritt, betonte: Es könne nicht sein, dass diejenigen Firmen, die Menschen ausnutzen, belohnt werden, und andere, die Mindestlöhne oder mehr zahlen, das Nachsehen hätten.