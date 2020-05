Angst vorm Mundschutz

Training

Hundehalter müssen Tiere unterstützen.

Viele Hunde reagieren verängstigt auf Maskenträger. Gerade in den ersten Tagen der Maskenpflicht ist es deshalb ratsam, die Tiere langsam an die neue Situation zu gewöhnen. Darauf weist der Bund Deutscher Tierfreunde hin. Halter zeigen den Hunden die Masken am besten schon zu Hause. So können sie auch daran schnüffeln und die Scheu verlieren.

Dann folgt das Training am Menschen – so dass der Hund bemerkt, dass ein Mensch hinter der Maske ist. Mit ein paar Leckerlis zur Belohnung lässt sich die Scheu meist relativ schnell überwinden.

Wer ein besonders ängstliches Tier hat, geht mit ihm am besten erstmal nur auf die Wiese – und nicht gleich in den Supermarkt. Wenn das Tier gelassen bleibt, kein Problem. Wird es nervös, sollten Halter den Hund beruhigen und später mit einem Leckerli belohnen. (dpa)