Merkel bestellt Aldi, Edeka, Rewe und Lidl ins Kanzleramt - schwerer Vorwurf steht im Raum

Kanzlerin Angela Merkel hat Aldi, Edeka, Rewe und Lidl zum Rapport gebeten - sie hat offenbar dringend Redebedarf.

Zwingt der Handel die deutsche Landwirtschaft in prekäre Verträge?

Die Supermarktketten sehen das anders - doch die Kanzlerin scheint Redebedarf zu sehen.

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CSU) lädt Aldi*, Edeka, Rewe und Lidl zum Rapport. Die vier Lebensmittelkonzerne machen in Deutschland mehr als 85 Prozent des Lebensmittelhandels aus. Der Vorwurf: Die Discounter nutzten ihre Marktmacht, um die deutschen Landwirte in prekäre Verträge zu zwingen.

Sogenanntes Billigfleisch ist in Deutschland schon lange ein Thema, Ende der 1960er Jahre bis Ende der 1990er war in Europa von den staatlich subventionierten Milchseen* und Butterbergen die Rede - immer öfter wird nun auch im Bereich Gemüse und Obst vom Preisdruck der Discounter auf die deutschen Landwirte gesprochen.

Bei dem Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel am Montag, 3. Februar, sollen neben Aldi*, Edeka, Rewe und Lidl ebenfalls Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Vertreter des Handelsverbands Deutschland (HDE) und Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH) anwesend sein.

Das berichtet die Lebensmittelzeitung ob es sich in dem Gespräch auch um sogenannte Dumpingpreise drehen wird, ist noch nicht bekannt. Von „Dumping“ ist die Rede, wenn Produkte unter dem Herstellungs- oder Einkaufskosten verkauft werden. Dumping ist ein beliebter Hebel, mit dem Händler die Preise gegenüber der harten Konkurrenz deutlich unterbieten können - aber damit auch die Produzenten unter Druck setzen.

Angela Merkel: Die Kanzlerin bestellt Aldi, Edeka, Rewe und Lidl zum Rapport

Auf EU-Ebene wurde im vergangenen Jahr die Richtlinie 2019/633 beschlossen, die „unlautere Handelspraktiken“ und Preisdumping erschweren soll.

Klöckner scheint fest entschlossen diese neue Richtlinie in Deutschland rigoros umzusetzen. Doch die Handelsverbände wehren sich. Die Preisentwicklung liege vor allem in den „Folgen der Überkapazitäten und Entwicklung auf den Weltmärkten“, formulierten der HDE und BVLH einen Brief an die Landwirtschaftsministerin.

Eine zusätzliche gesetzliche Regelung sei nicht notwendig, hieß es laut Lebensmittelzeitung weiter. Die Handelsverbände schätzen die Lebensmittelqualität und Produktion in Deutschland als stabiler als je zuvor ein. Kanzlerin Merkel scheint dennoch Redebedarf zu sehen.

Derweil demonstrieren Greenpeace vor diversen Lebensmittelhändlern gegen Billigfleisch. 88 Prozent des Fleisches im Handel werden Greenpeace zufolge mit den Haltungsformen eins bis zwei gekennzeichnet. Greenpeace kritisiert: Billigfleisch schade Klima, Tierwohl und der Gesundheit des Menschen.

