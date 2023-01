Schlechte Nachrichten für Amazon-Kunden: Schwelle für Gratisversand steigt

Von: Patricia Huber

Auf Amazon-Kunden kommen in Zukunft häufiger Versandkosten zu. Zumindest dann, wenn man kein Prime-Abo abgeschlossen hat.

München – Amazon-Kunden müssen sich auf eine Neuerung einstellen. Ab sofort gilt für Bestellungen ein höherer Mindestbestellwert für den Gratisversand. Bisher wurden Lieferungen ab einem Wert von 29 Euro gratis verschickt. Doch jetzt hat der Versand-Riese die Schwelle erhöht. Gratisversand gibt es somit erst ab 39 Euro Warenwert, wie Golem.de berichtet.

Amazon: Das ändert sich beim Versand

Für Kunden, die ein Amazon Prime-Abo abgeschlossen haben, ändert sich jedoch nichts. Sie können weiterhin Produkte, die mit dem Prime-Label versehen sind, ohne Versandkosten bestellen. Zuletzt hatte Amazon die Mindestbestellgrenze für Lieferungen ohne Versandkosten im August 2014 erhöht. Damals stieg der Betrag von 20 auf 29 Euro.

Amazon schraubt zwar an der Höhe des Mindestbestellwerts, doch die Kosten für den Versand bleiben gleich. Wer also Produkte für unter 39 Euro bestellt, zahlt weiterhin die üblichen Preise. So entfallen auf Lieferungen von Medienprodukten, Computer- und Videospiele, Kleidung oder Amazon-Produkte 2,99 Euro Versandgebühren. Bei allen anderen Produkten kostet der Versand 3,99 Euro. Etwas günstiger wird es, wenn die Produkte an eine Abholstation geliefert werden. Dann werden nur 2,99 Euro fällig.

Amazon: Diese Versand-Ausnahmen gelten

Ausnahmen gibt es bei sogenannten Marketplace-Händlern. Also bei Verkäufern, die Amazon lediglich als Verkaufsplattform nutzen, den Versand aber selbst regeln. Hier entscheidet der Händler über die Höhe der Kosten.

Auch bei Büchern gibt es eine Sonderregelung. Hier fallen keine Versandkosten an. Wer hingegen Filme oder Videospiele bestellt, die keine Jugendfreigabe haben, muss pauschal fünf Euro Versand bezahlen. Bei E-Shishas und E-Zigaretten, die auch nur an Volljährige verkauft werden dürfen, liegen die Kosten bei drei Euro. (ph)