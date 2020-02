Radikaler Stellenabbau bei Airbus: Flugzeugbauer will über 2300 Jobs streichen - die meisten davon in Deutschland

Sparpaket in der Rüstungssparte

Der Flugzeugbauer Airbus will mehr als 2300 Stellen abbauen. Die Maßnahme ist Teil eines Sparpakets. In Deutschland werden die meisten Arbeitsplätze gestrichen.

München - Von einem radikalen Stellenabbau sind Mitarbeiter des europäischen Flugzeugbauers Airbus betroffen. Das Unternehmen will in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte insgesamt 2362 Stellen streichen. Allein in Deutschland sollen 829 Arbeitsplätze wegfallen, 357 in Großbritannien und 630 in Spanien. Auch in Frankreich werden 404 Jobs gestrichen, in anderen Ländern noch insgesamt 142 Stellen. Die Pläne habe Airbus den Arbeitnehmervertretern bereits vorgestellt, nun beginne die Abstimmung mit ihnen.

Dass Airbus ein Sparpaket für die Rüstungssparte plant, wurde schon Ende 2019 bekannt. Airbus Defence and Space müsse „jetzt robuste Maßnahmen ergreifen und die zugrunde liegende Kostenstruktur verbessern“, weil die kurzfristige Perspektive „so kritisch ist wie nie zuvor und einen entscheidenden Turnaround erfordert“, teilte Spartenchef Dirk Hoke damals den Mitarbeitern in einem Rundbrief mit.

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete der Airbus-Konzern mit 135 000 Mitarbeitern einenUmsatz von 70 Milliarden Euro. Eigenen Angaben zufolge ist das Unternehmen damit europäischer Marktführer bei Tank-, Kampf-, Transport- und Missionsflugzeugen und eines der größten Raumfahrtunternehmen der Welt. Neben dem Stellenabbau gibt es noch eine weitere Negativschlagzeile über Airbus. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen den Flugzeugbauer. Weitere Informationen erhalten Sie im Video.

