Von Pleite bedroht - Traditions-Airline stellt ab Freitag sämtliche Flüge ein

Seit Mitte der 40er-Jahre befördert Aigle Azur Passagiere hauptsächlich zwischen Frankreich und Afrika. Nun gibt es schwere wirtschaftliche Turbulenzen und tausende gestrandete Passagiere.

Paris - Seit geraumer Zeit wird die Fluglinie Aigle Azur von Liquiditätsproblemen geplagt. Nun gipfelt die wirtschaftliche Entwicklung in einem unverzüglichen Stopp des laufenden Flugbetriebes, von dem Tausende von Passagieren betroffen sind. Wegen der annullierten Flüge werden vor allem Reisende in den afrikanischen Ländern Algerien und Mali ab Freitagabend festsitzen, wie das Verkehrsministerium in Frankreich mitteilte.

Aigle Azur hatte sich kürzlich für zahlungsunfähig erklärt und alle Flüge zum Wochenende hin abgesagt. "Mehrere tausend Menschen sitzen fest", sagte Verkehrs-Staatssekretär Jean-Baptiste Djebbari dem Sender RTL. Genaue Zahlen habe die Airline der Regierung noch nicht mitgeteilt. Anfang des Jahres meldete bereits die deutsche Airline Germania Insolvenz an.

Aigle Azur: Übernahme durch die Air France?

Können die Reisenden auf eine Entschädigung hoffen? Danach sieht es zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht aus. Für Freitag waren noch 44 Flüge vorgesehen, vor allem zwischen Frankreich und Algerien. Bis Montag soll ein Käufer für die insolvente Airline gefunden werden. Unter anderem die renommierte französische Fluggesellschaft Air France bekundet offenbar Interesse an der Übernahme. Der Verkehrs-Staatssekretär betonte, die Regierung sei "im Kontakt mit anderen Gesellschaften".

Aigle Azur beschäftigt rund 1150 Mitarbeiter und fliegt überwiegend Ziele in Algerien an. Eine Zeit lang unterhielt die Gesellschaft auch eine Verbindung von Paris nach Berlin, diese wurde jedoch wieder aufgehoben.

Im britischen Manchester geschah unterdessen etwas kurioses: Obwohl der Pilot nicht zu seinem Flug nach Alicante auftauchte, wollten die Reisenden nicht auf ihren Flug verzichten: Ein Passagier übernahm kurzerhand das Steuer.

