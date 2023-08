Organic Africa will jetzt auch in den Emissionshandel einsteigen

Ackern für Entwicklung

Von: Tobias Schwab

Ausfuhrkontrolle: Agrarökonom Dominikus Collenberg, Gründer von Organic Africa, beliefert Teehändler in Europa und den USA. Organic africa © Organic Africa

Biobauer Dominikus Collenberg baut in Simbabwe Kräuter an und erntet Wildfrüchte für den Export. Sein Unternehmen Organic Africa verschafft Tausenden Menschen Einkommen.

Die Fabrikhalle im östlichen Hochland von Simbabwe ist ein Duftmeer ätherischer Öle. Über Förderbänder läuft auf der Farm La Rochelle getrocknete Pfefferminze durch verschiedene Sortiermaschinen, die Blätter von Stängeln trennen und anderes Kraut herausfiltern. Männer und Frauen, die weiße Kittel tragen, überwachen die Auslese, an deren Ende Minze in große Säcke fällt. In einem anderen Bereich der Halle pressen Beschäftigte von Organic Africa das Material zu Ballen und packen sie in Säcke, deren Nähte Arbeiterinnen mit großen Nadeln schließen.

„Daraus wird der beste Pfefferminztee der Welt“, sagt Dominikus Collenberg. Und es ist nicht nur Marketingsprech des Chefs von Organic Africa. Unabhängige Verkoster kamen zu diesem Urteil. „In rund 1200 Metern Höhe haben wir hier perfekte klimatische Bedingungen, guten Boden und ausreichend Niederschläge für Pfefferminze“, beschreibt Collenberg die ideale Lage der Farm La Rochelle, etwa 20 Kilometer entfernt von der Stadt Mutare gelegen. „Unser Tee ist in Europa und in den USA stark gefragt“, sagt Collenberg.

Das Exportpotenzial der Pfefferminze aus Simbabwe hat der 57-Jährige als Pionier selbst entdeckt. „Unternutzte nachwachsende Ressourcen“ des südafrikanischen Landes nachhaltig zu heben – das war genau sein Plan, als er im Jahr 2007 mit seiner Frau Caroline von Berlin nach Harare übersiedelte. Sie wollte nach Jahren in Deutschland zurück in ihre Heimat, „um dort gemeinsam etwas aufzubauen, das positive soziale und ökologische Wirkungen hat“.

Das erste Geschäftsfeld: Öl für teure Parfüms

Beide gaben dafür gut dotierte Jobs auf. Dominikus Collenberg, gelernter Biolandwirt, ein Studienabschluss in Agrarökonomie und Absolvent eines Postgraduierten-Programms zur ländlichen Entwicklung, war beim Bundesverband der Deutschen Industrie tätig gewesen und beriet dort Unternehmen bei ihren Investitionen in Entwicklungsländern. Zuvor hatte er für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gearbeitet und erlebt, wie gut geplante Projekte enden, wenn sie „schwachen Partnern“ übergeben werden.

„Wir wollten langfristig Verantwortung übernehmen und etwas schaffen, von dem alle profitieren: das Land, die Menschen vor Ort und die Natur“, sagt Collenberg. „Und natürlich sollte es auch ökonomisch nachhaltig sein.“

Das erste „Geschäftsfeld“ entdeckten er und seine Frau damals quasi schon beim Anflug auf die Hauptstadt. Unmittelbar angrenzend an den Airport von Harare wucherte zwischen UN-Zelten für Geflüchtete mannshoch ein Kraut, das sich als Tagetes Minuta (Studentenblume) herausstellte. Das ätherische Öl der Pflanze wird auch zur Produktion teurer Parfüms genutzt. Die Collenbergs bezahlten Geflüchtete für die Ernte der Pflanze, reaktivierten eine alte Destille und begannen, das Öl zu exportieren.

Ungenutzte Früchte werden zu Superfood

Für Dominikus Collenberg war das der Testfall für die Idee, die natürlichen Schätze des Landes für die Wertschöpfung zu nutzen. In Simbabwe gebe es mehr als 5000 Wildpflanzen, sagt der Agrarökonom. Und nur weniger als 50 davon würden nachhaltig ökonomisch verwertet.

Neben Pfefferminze und Targetes Minuta hat Collenbergs Firma Organic Africa mittlerweile beispielsweise auch Hibiskus, Teufelskralle, Kurkuma, Löwenzahn, Brennnessel und Thymian im Programm.

Und er entdeckt immer wieder neue natürliche „Schätze“ für das Sortiment. Vor nicht allzu langer Zeit war es der Baobab. Die Früchte des Affenbrotbaums verrotten vielerorts in Simbabwe einfach auf dem Boden. Dabei sind sie äußerst reich an Nähr- und Ballaststoffen. Collenberg brachte Menschen im ganzen Land dazu, die Früchte aufzulesen, um sie weiter zu verarbeiten. Mittlerweile produziert er 20 Tonnen Pulver und Öl, für das er mit Partnern in der EU die Zulassung als Lebensmittel erreichte. Die Baobab-Produkte werden in Europa als Superfood gehandelt.

Auf mehreren eigenen Farmen im Osten und Norden von Simbabwe beschäftigt Organic Africa saisonal rund 1000 Menschen. 250 Mitarbeiter:innen sind fest angestellt. Etwa 14 000 Kleinbauern und Wildsammlerinnen kauft Collenberg nach eigenen Angaben regelmäßig die Ernte ab.

Bäuerinnen und Bauern werden im biologischen Ackern geschult

In einem eigenen Trainingscenter schulen Fachleute von Organic Africa Bäuerinnen und Bauern im biologischen Anbau, zeigen, wie man ohne Chemie ackert, Kompost herstellt, Humus aufbaut und sich selbst vielfältiger ernährt. Denn alles, was Organic Africa anbaut, soll Bio-Qualität haben und am Ende entsprechend zertifiziert in den Handel gehen.

Wenn die Kleidung eines Bauern mit Rückständen von DDT in Berührung komme, das in vielen Ländern in Innenräumen noch gegen die Malaria-Mücken eingesetzt wird, könnten Spuren der Chemikalie schon eine ganze Lieferung zunichtemachen, sagt Collenberg. „Für solche Gefahren müssen wir alle unsere Leute sensibilisieren.“

In der Zentrale von Organic Africa am Rande der Hauptstadt Harare arbeiten gut ausgebildete Simbabwerinnen und Simbabwer, steuern und überwachen Verkauf, Logistik, Finanzen und das Controlling. Der Chef bietet dem Besucher eine Tasse frischen Brennnesseltee an. Auf einem Tisch steht eine Auswahl bunter Packungen mit Tees verschiedener Marken aus einer ganzen Reihe von Ländern – darauf Siegel wie Fairtrade, Fair Wild, Kosher, Halal, EU-Bio und USA-Bio. Überall steckt Organic Africa drin. Den Namen des Unternehmens sucht man auf den Schachteln im Kleingedruckten aber vergebens. Collenberg geht auch im Gespräch nicht mit den großen Marken hausieren. Er könnte es, ist da aber zurückhaltend – eine Mischung aus Understatement und Loyalität den Partnern gegenüber.

500 Tonnen Teekräuter gehen in den Export nach Mittelfranken

Zu den großen Kunden in Deutschland gehört seit Jahren die Martin Bauer Group aus Vestenbergsgreuth, wie Alfred Zink, Geschäftsführer Beschaffung des mittelfränkischen Unternehmens, im Gespräch mit der FR bestätigt. Der global agierende Konzern ist auf pflanzliche Produkte spezialisiert, legt dabei Wert auf „hochwertige Rohstoffe, die mit zertifizierten Methoden schonend verarbeitet werden“.

Von Organic Africa bezieht Martin Bauer jährlich 500 Tonnen Teekräuter, die dann in Vestenbergsgreuth weiterverarbeitet werden, bevor sie als Bioprodukte unter Markennamen wie Lebensbaum oder Pukka in den Handel kommen. Zu den Abnehmern zählen auch renommierte Unternehmen wie die Ostfriesische Tee Gesellschaft (Meßmer) und die großen Discounter.

„Extrem nachhaltig“ nennt Zink das Engagement von Collenberg in Simbabwe. Er habe eine Menge Arbeitsplätze geschaffen, ermögliche der ländlichen Bevölkerung Einkommen und wirtschafte ökologisch zum Wohle der Natur. „Das sind Werte, die wir teilen“, sagt Zink. Deshalb auch hat die Martin Bauer Group 2016 eine Minderheitsbeteiligung an einem Betrieb von Organic Africa erworben, war am Aufbau des Trainingszentrums beteiligt und an weiteren Versuchsflächen für nachhaltigen Anbau von Kräutern in Bio-Qualität – mit dem Ziel, das Modell auch auf weitere strukturschwache Regionen in Nachbarländern auszuweiten. Kofinanziert wurde das Projekt von der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), einem Tochterunternehmen der Förderbank KFW. Mittlerweile bezieht Organic Africa auch Pflanzen und Kräuter von Wildsammlern und -sammlerinnen aus Malawi, Mosambik und Sambia, Lesotho und Tansania.

„Ich wollte immer ein Beispiel geben und zeigen, dass soziales Unternehmertum auch in Afrika funktioniert und dass man eine Wirkung erzielen kann, die vielen Menschen eine Perspektive verschafft.“

Collenberg sitzt nach dem Abendessen, das er selbst für die Familie gekocht und dabei Gemüse schnippelnd noch Fragen beantwortet hat, auf der Terrasse seines Hauses in Harare und spricht über die sozialen und ökonomischen Wirkungen seines Projektes in einem Land mit extremer Armut und Hyperinflation. Die Menschen, die er beschäftigt, hätten immerhin ein verlässliches Einkommen – und das liege mehr als 20 Prozent über dem Mindestlohn, sagt Collenberg, der sich dabei am Konzept von Fair for Life, einem Zertifizierungsprogramm der Bio-Stiftung Schweiz und des Instituts für Marktökologie orientiert.



Er ist selbst tiefer in die Materie einer fairen Bezahlung eingestiegen, hat einen Warenkorb mit Dingen des täglichen Bedarfs, aber auch Posten für Schulbildung und Medizin gebildet, um zu errechnen, was die Bäuerinnen und Wildsammler verdienen müssten, um über die Runden zu kommen. Unterm Strich zahle Organic Africa jetzt mehr als 140 Dollar monatlich. Dazu kommen zusätzliche Leistungen wie beispielsweise Lebensmittelrationen oder eine finanzielle Unterstützung bei Krankenhausaufenthalten.



Organic Africa will jetzt auch in den Emissionshandel einsteigen

„Ich wollte immer ein Beispiel geben und zeigen, dass soziales Unternehmertum auch in Afrika funktioniert und dass man eine Wirkung erzielen kann, die vielen Menschen eine Perspektive verschafft“, sagt Collenberg. Viel zu wenige seien ihm bislang gefolgt, stellt er fest. „Wir müssten gerade als Europäer viel mehr Engagement zeigen.“ In vielen afrikanischen Ländern gebe es eine unheimliche Dynamik und großes Potenzial. Nicht nur in der Landwirtschaft könne man etwas erreichen. „In jedem Beruf ist das möglich, ob im Handel, im Energiesektor, als Schreiner, Metzger oder als Installateur.“

Während andere zögern, wächst Organic Africa. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr laut Collenberg einen Umsatz von rund zehn Millionen Euro und entdeckt ständig weitere Pflanzen für den Export. In der Halle bei Mutare, in der die Pfefferminze verarbeitet wird, lagern auch feuerrote Chili zum Trocknen. Rohstoff für Wärmepflaster, die in Deutschland hergestellt werden.

Jetzt hat Collenberg noch ein ganz besonderes Potenzial im Boden seiner Farmen entdeckt. Während der Coronakrise beschäftigte er sich mit der Emissionsbilanz seiner Arbeit und errechnete, unterstützt von der Schweizer Firma First Climate, den CO2-Fußabdruck von Organic Africa. „Wir produzieren tonnenweise Pflanzenkohle, die wir in den Kompost einarbeiten und auf die Felder bringen. So binden wir Kohlenstoff, der über viele Generationen in der Erde bleibt“, sagt Collenberg. „Das ist gut für die Menschheit und den Boden.“ Eine Leistung, mit der Organic Africa jetzt auch in den freiwilligen Emissionshandel einsteigen will.

Beschäftigte von Organic Africa pressen getrocknete Pfeffermine für den Export in Ballen. © Tobias Schwab

Für den Anbau von Pfefferminze und anderen Teekräutern sind die klimatischen Bedingungen im Osten Simbabwes ideal. © Organic Africa