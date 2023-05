Abgas-Prozess: Ex-Audi-Chef Stadler kündigt Geständnis an

Von: Lisa Mayerhofer

Ex-Audi-Chef Rupert Stadler will Medienberichten zufolge im Prozess um manipulierte Dieselmotoren nun doch ein Geständnis ablegen. Zuvor hatte Stadler jahrelang seine Unschuld beteuert.

München – Im Prozess um den Audi-Dieselskandal gibt es eine Wendung: Ex-Audi-Chef Rupert Stadler will einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge ein Geständnis ablegen. Zuvor hatte Stadler mit dem Landgericht München über ein Geständnis verhandelt. Das Gericht stellte ihm bei einem Geständnis und einer Zahlung von 1,1 Millionen Euro eine Bewährungsstrafe in Aussicht. Mehr in Kürze