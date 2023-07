75 Jahre KFW: Die Krisenmanagerin vom Main

Von: Nina Luttmer

Werbeplakat der KFW im Jahr 2002 in Frankfurt: Die Wohnungsbauförderung ist ein großes Thema für die Staatsbank. © dpa

Die staatliche Förderbank KFW feiert in diesem Jahr ausgiebig ihr 75-jähriges Bestehen. Die Zahl ihrer Aufgaben ist immer weiter gewachsen. Das wird nicht nur positiv gesehen.

Wieso nur ein Mal feiern, wenn es doch auch zwei Mal geht? Das dachte sich offenbar ein Organisationsteam in der Förderbank KFW, als es über den 75. Geburtstag des Instituts nachdachte. Und so feierte die KFW Ende Januar mit viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft ein großes Fest im Gesellschaftshaus im Frankfurter Palmengarten, mit Blick auf die KFW-Zentrale. Und wird am 29. November, wenn die KFW tatsächlich 75 wird, noch mal groß in Berlin nachsetzen – unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz als Gast und Redner.

Als die Kreditanstalt für Wiederaufbau im November 1948 gegründet wurde, hätte wohl niemand gedacht, dass sie 75 Jahre später die nach Bilanzsumme drittgrößte Bank der Bundesrepublik sein würde. Inzwischen sind nur noch die Deutsche Bank und die genossenschaftliche DZ Bank größer als die KFW. Vermutlich hätte damals sogar kaum jemand gedacht, dass sie zehn Jahre nach Gründung noch existieren würde. Denn errichtet wurde die KFW, um die Gelder aus dem Marshall-Plan zum Wiederaufbau Deutschlands zu verteilen. Dieses Sondervermögen des European Recovery Program (ERP) bildete die finanzielle Grundlage der KFW. Erster Vorstandsvorsitzender der KFW war bis 1952 der spätere Chef der Deutschen Bank, Hermann Josef Abs.

1953 lief der Marshall-Plan aus. Und wie für andere Organisationen, die zur Bewältigung der Kriegsfolgen gegründet worden waren, stellte sich auch für die KFW die Frage: Was nun? Die Bank, die zu 80 Prozent im Besitz des Bundes und zu 20 Prozent im Besitz der Bundesländer ist, stieg damals in die Finanzierung des Mittelstands ein, bis heute eine ihrer zentralen Aufgaben. „Die KFW war dann an der Internationalisierung der deutschen Wirtschaft beteiligt. Unternehmen benötigten Vorfinanzierungen für ihre Exporte. Den Geschäftsbanken war das zu riskant“, sagt Alexander Nützenadel, Wirtschaftshistoriker an der Humboldt-Universität Berlin.

Kein direkter Kundenkontakt

So ist es bis heute. „Die KFW wird gerufen, wenn Geschäft non-bankable ist, wenn also normale Banken die Kredite nicht zu halbwegs guten Konditionen vergeben können, weil es etwa zu riskant ist“, sagt Volker Brühl, Geschäftsführer des Center for Financial Studies in Frankfurt. Die KFW refinanziert sich dabei über die Kapitalmärkte und profitiert vom AAA-Rating des Bundes, das seit 1986 auch für sie gilt.

Direkten Kundenkontakt hatte und hat die KFW selten. Ob private Bauförderung, Mittelstandsfinanzierung, Gründungskredit oder Studienhilfe – Ansprechpartner der Kundinnen und Kunden sind ihre Hausbanken, die die Anträge prüfen und gegebenenfalls die KFW-Mittel an sie durchleiten – wobei auch die Hausbank im Regelfall einen kleinen Teil des Haftungsrisikos mittragen muss. Inzwischen, so wirbt die KFW seit den 2010ern, soll die Beantragung über Online-Verfahren so schnell gehen, dass die Kundschaft nach einer Tasse Cappuccino weiß, ob die Förderfähigkeit vorliegt – die Bank spricht vom „Cappuccino-Effekt“.

Von 1958 an war die KFW in der internationalen Entwicklungshilfe aktiv. „Die Großbanken waren damals kaum im Ausland, die Deutsche Bank etwa hat ihre erste Auslandsfiliale erst 1973 in London eröffnet. Es war die KFW, die der deutschen Wirtschaft damals mit ihrem Auslandsengagement – sei es durch die Handelsfinanzierung oder durch die Entwicklungshilfe – half, wieder Anerkennung in anderen Ländern zu finden“, sagt Nützenadel. Im Jahr 1961 erhielt die KFW für die Entwicklungshilfe auch offiziell den Auftrag und ist dort bis heute über die Tochter DEG stark involviert, indem sie Investitionen privater Unternehmen in Entwicklungsländern finanziert.

Eine Bank „wie ein Schweizer Taschenmesser“

In den Ölkrisen in den siebziger Jahren wurde die KFW erstmals zum Krisenhelfer für den Bund. So initiierte die Bundesregierung nach der zweiten Ölkrise von 1979 ein umgerechnet 1,74 Milliarden Euro schweres KFW-Sonderprogramm zur Unterstützung der deutschen Wirtschaft.

Krisenhelfer, Sonderprogramme, dafür ist die KFW auch in den vergangenen Jahren berühmt geworden. Und dadurch immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Ob Corona-Hilfen oder Energieunterstützungsprogramme, sobald es darum geht, Geld schnell zu verteilen, greift der Bund auf seine Förderbank in Frankfurt zurück. Bei der Jubiläumsveranstaltung Ende Januar sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP), viele Politikerinnen und Politiker in Berlin glaubten, die KFW sei wie ein „Schweizer Taschenmesser“ – sobald es ein Problem gebe, könne die Bank einfach eins ihrer Werkzeuge zücken. Lindner meinte das durchaus kritisch und mahnte, die KFW sei kein Ersatz für private Banken oder den Kapitalmarkt. Und auch keine Verlängerung staatlicher Subventionspolitik.

Mit der Wiedervereinigung und ihrem Engagement beim Aufbau Ost rückte die KFW erstmals mehr in den Blick einer breiten Öffentlichkeit. „Bis in die achtziger, neunziger Jahre war sie komplett unter dem Radar der Menschen“, sagt Nützenadel. Bis 2015 vergab die Bank Kredite im Volumen von 194 Milliarden Euro an Kommunen, Privatleute und Unternehmen in Ostdeutschland. „Die KFW wurde auch zum Vorbild für viele osteuropäische Länder, die damals Förderbanken einrichteten“, sagt Nützenadel.

Erneut in den Fokus der Öffentlichkeit – aber dieses Mal im negativen Sinne – geriet die KFW im Zuge der Finanzkrise. Zum einen verbrannte die Bank als Haupteigentümerin der schlingernden IKB Milliarden. Zum anderen überwies die Bank der insolventen US-Investmentbank Lehman Brothers aus Versehen 320 Millionen Euro und wurde damit, laut Bild-Zeitung, „Deutschlands dümmste Bank“.

Nicht länger „Deutschlands dümmste Bank“

Doch dieses Negativ-Image, das der KFW noch lange anhaftete, hat die Bank abgelegt. Die Bank setzt ihre Schwerpunkte heute stark auf die Themen Klimaschutz und Digitalisierung. „Die KFW will helfen, den Strukturwandel voranzutreiben“, betonte KFW-Chef Stefan Wintels zuletzt. Die Bank hebt gerne hervor, sie sei eine der größten Umweltbanken weltweit. Privatleuten ist sie vor allem durch ihr hohes Engagement bei der energetischen Sanierung oder dem klimagerechten Neubau von Häusern und Wohnungen ein Begriff. Über die KFW kann der Staat über günstige Kredite Investitionsanreize setzen, um etwa den Klimawandel aufzuhalten. Die Bank war und ist ein lenkungspolitisches Instrument der Politik.

Das Image der KFW hat sich stark verändert. Einst galt die Staatsbank vielen Studierenden als zu langweilig. Es lockten eher die großen Banknamen. In den vergangenen Jahren aber haben Geschäftsbanken in Deutschland viele Tausend Jobs abgebaut – nicht so die Frankfurter Förderbank. Und die KFW hat immer neue Aufgaben übernommen. „Die KFW ist ein sehr beliebter Arbeitgeber“, berichtet Brühl über seine Student:innen. Die KFW Bankengruppe beschäftigt inzwischen mehr als 8000 Menschen.

Dass die KFW in den vergangenen Jahren so stark gewachsen ist, immer weitere Aufgaben übernommen hat, ruft auch Sorge hervor. „Es ist ein Hinweis darauf, dass Deutschland als Standort bei vielen Zukunftsprojekten einfach nicht attraktiv genug ist. Es gibt offenbar zu wenige private Investoren, die hier tätig werden wollen – daher brauchen wir die KFW. Kein gutes Zeichen also“, sagt Brühl.

In eine ähnliche Kerbe schlug Finanzminister Lindner auf der Feier Ende Januar. Die KFW solle „Brückenbauerin“ sein und es ermöglichen, Projekte zu fördern, wo es Geschäftsbanken nicht möglich sei, privates Kapital zu mobilisieren, sagte er. Sie solle zwar Innovationen fördern, sie dürfe der Privatwirtschaft ihre Risiken aber nicht komplett abnehmen.

Die Geschichte der Förderbank fasste Lindner knackig zusammen: „Die KFW war Trümmerfrau, Modernisiererin, Krisenmanagerin.“