Erhöhung des Pflegebeitrags: Rentner werden ab Juli zur Kasse gebeten

Von: Mark Stoffers

Ab Juli werden höhere Beträge beim Pflegebeitrag für Rentner fällig. © Michael Gstettenbauer/Imago (Symbolbild)

Rentner müssen ab Juli 2023 mehr Geld zahlen. Trotz Rentenerhöhung müssen sie die Kosten für den erhöhten Pflegebeitrag bei Auszahlung ihrer Rente beachten.

Berlin – Rentner müssen in Zukunft etwas tiefer in die Tasche greifen. Auch wenn ab Juli die Rente steigt, müssen Senioren ab diesem Monat aber auch einige Mehrkosten in Kauf nehmen. Der Grund ist die Pflegereform, die der Bundesrat zusammen mit der Rentenerhöhung beschlossen haben. Für Rentner bedeutet das, dass der Pflegebeitrag steigt und sie die Kosten alleine stemmen müssen.

Während auch andere Bevölkerungsgruppen von dem Anstieg des Pflegebeitrags betroffen sind, können Rentner, die ab Juli zumindest auf eine Rentenerhöhung zurückgreifen können, nicht auf die Hilfe des Arbeitgebers zurückgreifen, der zumindest einen Teil der Kosten für die Berufstätigen übernimmt.

Erhöhung des Pflegebeitrags: Rentner müssen die Kosten alleine stemmen

Somit trifft Rentner die Pflegereform besonders hart, weil sie die Beiträge zur Pflegeversicherung in voller Höhe zahlen müssen – bei ihnen gibt es schließlich keinen Arbeitgeber mehr, der einen Teil des Beitrags übernimmt. Eine Beispielrechnung vom Portal finanztip.de zeigt auf, dass ein kinderloser Ruheständler, der 1800 Euro Rente bezieht, ab dem 1. Juli einen monatlichen Beitrag von 72 statt bislang 61,20 Euro zahlen muss. Das sind immerhin 10,80 Euro mehr beim Pflegebeitrag als vorher.

Hingegen muss ein Rentner bei gleicher Rentenhöhe mit Kindern über 25 Jahren nur 6,30 Euro pro Monat mehr zahlen. Der Beitrag steigt von 54,90 Euro auf 61,20 Euro an.

Rentner müssen mehr Pflegebeitrag zahlen: Auch andere Gruppe betroffen

Von der abgesegneten Pflegereform, die ab Januar 2024 kommt, sind aber nicht nur Rentner, sondern auch eine andere Gruppe ist von der Reform betroffen, die der Bundesrat ebenso unter der Woche absegnete wie die Rentenerhöhung. Ab dem 1. Juli 2023 müssen neben den Rentner dann auch viele Beschäftigte höhere Beiträge bei der Pflegeversicherung zahlen. Grund hierfür sind die gestiegenen Kosten in der Branche. Daher soll der neue Pflegebeitrag eben diese Kosten abfedern und die Finanzierung fairer gestalten.

Besonders betroffen von der neuen Pflegereform, bei der sich Nachbesserungen abgezeichnet hatten, und der Erhöhung des Pflegebeitrags sind aber nicht alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Auf weniger Lohn und höhere Beitragszahlungen müssen sich allerdings Beschäftigte ohne Kinder einstellen, während Familien mit jüngeren Kindern entlastet werden. Aber wie verändert sich der Pflegebeitrag ab dem 1. Juli konkret?

Pflegebeitrag wird ab Juli 2023 für Rentner und Kinderlose erhöht

Für kinderlose Beschäftigte steigt der Arbeitnehmeranteil bei der Pflegeversicherung von derzeit 1,875 Prozent auf 2,3 Prozent des Bruttoeinkommens an. Bei einem monatlichen Bruttogehalt von 3000 Euro werden demnach statt der bisherigen 56,25 Euro dann 69 Euro vom Arbeitgeber einbehalten und abgeführt. Damit landen jeden Monat 12,75 Euro weniger im Geldbeutel, aufs Jahr gerechnet sind es 153 Euro. Das geht aus Berechnungen des Ratgeberportals finanztip.de hervor.

Freuen können sich hingegen Familien, jedenfalls ein bisschen. Ihnen bringt die Erhöhung des Pflegebeitrags zumindest eine moderate Entlastung. „Eine Mutter mit zwei Kindern unter 25 Jahren wird hingegen entlastet“, sagt Jan Scharpenberg von finanztip.de zur Deutschen Presseagentur (dpa) in Bezug auf die Pflegereform, die der Bundestag bereits Ende Mai beschlossen hatte.

Rentner müssen mehr Pflegebeitrag zahlen: Familien werden mit etwas mehr als zwei Euro entlastet

Denn bei ihr sinkt der Arbeitnehmeranteil des Pflegebeitrags ab dem 1. Juli von 1,525 auf 1,45 Prozent. Beim Bruttogehalt von 3000 Euro hat sie nun jeden Monat 2,25 Euro nach der Absegnung der Pflegereform mehr im Geldbeutel – also 27 Euro pro Jahr. Sie muss im Gegensatz zu der Erhöhung des Pflegebeitrags bei Rentnern dann statt 45,75 Euro nur noch 43,50 Euro Monatsbeitrag zur Pflegeversicherung leisten.

„Allerdings bleibt dieser Beitragssatz nur so lange bestehen, bis das letztgeborene Kind das 25. Lebensjahr vollendet hat“, erklärt Scharpenberg weiter. Denn die Entlastung auf Lebenszeit gibt es immer nur für ein Kind. Sobald das jüngste Kind das 25. Lebensjahr vollendet hat, steigt ihr Beitragssatz nach derzeitigem Stand auf 1,7 Prozent an, das wären 51 Euro pro Monat. Wer mehr als zwei junge Kinder hat, wird noch stärker entlastet. Bei drei Kindern beträgt der Beitragssatz zur Pflegeversicherung nur noch 1,2 Prozent, bei vier Kindern 0,95 Prozent und bei fünf und mehr Kindern 0,7 Prozent. Die Entlastung gilt je für beide Elternteile. (mst mit Material der dpa)