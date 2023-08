Pepco expandiert: In diesen deutschen Städten eröffnen neue Filialen

Von: Oliver Schmitz

Allein bis Ende 2023 sollen dutzende neue Pepco-Standorte in ganz Deutschland entstehen. Wo und wann die Filialen eröffnen im Überblick.

Köln – Während gerade in der Modebranche immer mehr Geschäfte schließen müssen, gibt es im Discounter-Markt ordentlich Wachstum. Aktuell expandiert Pepco europaweit in rasendem Tempo. Die polnische Kette ist seit 2022 auch in Deutschland vertreten und hat große Pläne: Bis zu 2000 neue Pepco-Filialen sollen in den kommenden Jahren hierzulande entstehen. Jetzt legt das Unternehmen für die Grundsteine für diese Expansion. In immer mehr Bundesländern soll es bis Ende 2023 Neueröffnungen geben.

Liste: Wo und wann 2023 in Deutschland neue Pepco-Filialen eröffnen

Baden-Württemberg : Milaneo Stuttgart (am 19. August)

: Milaneo Stuttgart (am 19. August) Bayern : Forum Allgäu Kempten und Stadt-Galerie Passau

: Forum Allgäu Kempten und Stadt-Galerie Passau Berlin : Eastgate (am 30. August), Linden-Center und Tempelhofer Hafen

: Eastgate (am 30. August), Linden-Center und Tempelhofer Hafen Brandenburg : Kaufpark Eiche

: Kaufpark Eiche Hamburg : Billstedt-Center (15. August) und Phoenix-Center (25. August)

: Billstedt-Center (15. August) und Phoenix-Center (25. August) Hessen : Forum Wetzlar

: Forum Wetzlar Mecklenburg-Vorpommern : Marktplatz-Center Neubrandenburg

: Marktplatz-Center Neubrandenburg Nordrhein-Westfalen : Mönchengladbach (Herbst 2023) und Kamp-Lintfort

: Mönchengladbach (Herbst 2023) und Kamp-Lintfort Sachsen : Altmarkt-Galerie Dresden und Kornmarkt-Center Bautzen

: Altmarkt-Galerie Dresden und Kornmarkt-Center Bautzen Sachsen-Anhalt : Rathaus-Center Dessau (17. August)

: Rathaus-Center Dessau (17. August) Schleswig-Holstein : Herold-Center Norderstedt (30. August)

: Herold-Center Norderstedt (30. August) Hinweis: Stand vom 2. August 2023 – alle Angaben ohne Gewähr

Den Startschuss für die Pepco-Expansion stellt eine Kooperation mit dem Einkaufscenter-Betreiber ECE dar. Insgesamt 17 neue Filialen wird der Discounter bis Sommerende in ECE-Centern eröffnen. Auch wenn noch nicht alle Eröffnungsdaten genau feststehen, soll es dabei nicht bleiben: „Weitere Pepco-Filialen in ECE-Centern sind geplant, es steht aber noch nicht fest, wann und wo“, teilte ein ECE-Sprecher gegenüber 24RHEIN mit.

Pepco verkauft als Non-Food-Discounter vor allem Haushaltswaren, Deko und Kleidung. © Rebecca Holm/Pepco

Bereits im Februar 2023 hatte ein Pepco-Sprecher auf Anfrage erklärt: „Wir wachsen dynamisch und planen für dieses Jahr die Eröffnung von mindestens 50 neuen Geschäften im ganzen Land“. Somit dürften noch weitere Filialankündigungen folgen. Noch 2023 wird Pepco unter anderem seine ersten NRW-Geschäfte eröffnen. Für neue Standorte hat der Discounter auch klare Anforderungen: Interessant sind demnach Städte mit mindestens 20.000 Einwohnern, in denen sich freie Flächen (450 bis 750 m²) in belebten Einkaufsstraßen, Fußgängerzonen oder in einem Shoppingcenter oder Fachmarktzentrum befinden.

Pepco: Alle Infos zu Gründung, Konzept und Sortiment ► Trotz der großen Expansionspläne ist Pepco vielen Menschen noch kein Begriff. 24RHEIN erklärt, wer hinter dem Discounter steckt, wie das Konzept aussieht und was es dort zu kaufen gibt. ► In den ersten Jahren nach der Gründung im Jahr 1999 firmierten die Läden unter dem Namen Stretcher. Seit 2004 heißt die Kette Pepco.

Diese Pepco-Standorte gibt es in Deutschland bereits

Berlin : Boulevard Berlin (Schlossstraße 10), The Playce (Alte Potsdamer Straße 7), Neukölln Arcaden (Karl-Marx-Straße 66) und LIO Lichterfelde (Lankwitzer Straße 19-24)

: Boulevard Berlin (Schlossstraße 10), The Playce (Alte Potsdamer Straße 7), Neukölln Arcaden (Karl-Marx-Straße 66) und LIO Lichterfelde (Lankwitzer Straße 19-24) Blankenburg : Nordharz Center (Lerchenbreite 1-5)

: Nordharz Center (Lerchenbreite 1-5) Bous : Saarbrücker Straße 209

: Saarbrücker Straße 209 Chemnitz : Sachsen-Allee Chemnitz (Thomas-Mann-Platz 1b) und Straße der Nationen 2-4

: Sachsen-Allee Chemnitz (Thomas-Mann-Platz 1b) und Straße der Nationen 2-4 Cottbus : Cottbus Center (Sielower Chaussee 38)

: Cottbus Center (Sielower Chaussee 38) Dresden : Dresden Hauptbahnhof (Wiener Platz 4)

: Dresden Hauptbahnhof (Wiener Platz 4) Gelnhausen : Freigerichter Straße 2

: Freigerichter Straße 2 Göppingen : Marktstraße 4

: Marktstraße 4 Halle Saale : Südstadtring 90

: Südstadtring 90 Magdeburg : City Carré (Kantstraße 5a)

: City Carré (Kantstraße 5a) Meissen : Neumarkt Arkaden (Neumarkt 5)

: Neumarkt Arkaden (Neumarkt 5) Neubrandenburg : Bethanien Center (Mirabellenstraße 2)

: Bethanien Center (Mirabellenstraße 2) Oberhausen : Bero-Zentrum (Concordiastraße 32)

: Bero-Zentrum (Concordiastraße 32) Sievershagen : Ostsee-Park-Straße 3

: Ostsee-Park-Straße 3 Sondershausen : Galerie am Schlossberg (Lange Straße 1a)

: Galerie am Schlossberg (Lange Straße 1a) Wittenberg : Arsenal Einkaufszentrum (Arsenalplatz 1)

: Arsenal Einkaufszentrum (Arsenalplatz 1) Hinweis: Stand vom 2. August 2023 – alle Angaben ohne Gewähr

Pepco verkauft vor allem Kleidung und Haushaltswaren zu tendenziell günstigen Preisen und ist damit direkte Konkurrenz für Geschäfte wie Tedi, Kik oder Action. Vor der geplanten Deutschland-Expansion hatte Pepco 2021 bereits mehrere Filialen in Österreich eröffnet. (os) Dieser Text wird laufend aktualisiert.