Heizgesetz in der Sommerpause: Wärmepumpen-Bauer bietet 2000 Euro Sofort-Rabatt an

Von: Amy Walker

Teilen

Das Heizungsgesetz muss bis nach der Sommerpause warten, seitdem berichtet die Branche von massiven Auftragseinbrüchen. Ein Installateur versucht es daher nun mit einem Sofort-Rabatt.

Berlin – Egal wo man sich in den letzten Tagen umgehört hat: In der Heizungsbranche ist die Stimmung angespannt. Nach wochenlangen Diskussionen wegen des Heizungsgesetzes der Ampel-Regierung hat sich eine große Verunsicherung bei Käufern und Käuferinnen breit gemacht. Zum einen, weil nicht klar war, welche Heizsysteme in Zukunft noch erlaubt sein würden; zum anderen aber auch, weil die Frage nach der Förderung ungeklärt blieb. Und seit vergangener Woche weiß die Branche: Die Verunsicherung geht in die Verlängerung.

Insbesondere bei Wärmepumpenhersteller:innen und Installateur:innen ist diese Verunsicherung zu spüren. Beim Bundesverband Wärmepumpe (BWP) weiß man von Mitgliedern, deren Neuaufträge um 90 Prozent zurückgegangen sind. Die Kundinnen und Kunden warten mit ihrer Bestellung, bis es Klarheit gibt – mit verheerenden Folgen für die Branche.

Angebot soll Auftragslage verbessern

Dabei könnte es gut sein, dass die Förderung, die im kommenden Jahr eingeführt wird, für viele Käufer und Käuferinnen gar nicht so viel besser ist, als die aktuelle. Schon jetzt werden Wärmepumpen mit durchschnittlichen Fördersätzen von 35 Prozent bezuschusst. Wer ein natürliches Kältemittel installieren lässt, bekommt sogar 40 Prozent. Gedeckelt sind die Investitionskosten bei 60.000 Euro. Diese Tabelle zeigt, wie sich das aktuelle Förderprogramm auswirken kann:

Beispiel 1 Beispiel 2 Investitionskosten 38.500 Euro 45.300 Euro Fördersatz aktuell 35 Prozent 40 Prozent Förderdeckel aktuell 60.000 Euro 60.000 Euro Tatsächliche Kosten 25.024 Euro 27.180 Euro

Um wieder mehr Interessenten und Interessentinnen zum Kauf einer Wärmepumpe noch vor 2024 zu animieren, bietet das Unternehmen Octopus Energy nun einen Sofort-Rabatt an. „Zusätzlich zur aktuellen Förderung erhalten Kunden und Kundinnen 1500 Euro Rabatt auf den Angebotspreis. Wer sein Angebot innerhalb von 30 Tagen unterschreibt, profitiert darüber hinaus von einer Gutschrift von 500 Euro“, schreibt das Unternehmen einer aktuellen Mitteilung zufolge.

Eine Wärmepumpe der Marke Daikin © IMAGO/Sascha Steinach

Kritik an der Regierung: „Lässt uns mit verunsicherten Kunden stehen“

„Die Regierung kündigt bis zu 70 Prozent Förderung an, beschließt aber nichts und lässt uns mit verunsicherten Kunden und Kundinnen stehen, die nicht wissen, ob sie jetzt umsteigen oder warten sollen“, sagt Michael Bönisch, Director of Services bei Octopus Energy. „Wir können nicht weiter abwarten – deshalb stellen wir dem Förder-Wirrwarr jetzt ein einfaches Angebot entgegen.“

Ob andere Unternehmen über den Sommer ähnliche Rabatte anbieten werden, war noch nicht abzusehen. Beim BWP waren bisher noch keine anderen Angebote bekannt, bestätigt eine Pressesprecherin. Denkbar wäre es aber, um das strauchelnde Geschäft wieder anzukurbeln.