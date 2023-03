Zeitumstellung im März 2023: Fällt diese Technik aus, gehen alle Digital-Uhren falsch

Von: Nadja Zinsmeister

Die Umstellung der Uhren von der Winter- auf die Sommerzeit passiert heutzutage automatisch. Welche Technik steckt eigentlich dahinter?

München – Am Sonntag werden in Deutschland wieder die Uhren auf die Sommerzeit umgestellt. Wie in den meisten europäischen Ländern wird hierfür um 2.00 Uhr nachts die Uhrzeit auf 3.00 Uhr nachts vorgestellt. Die Sommerzeit geht offiziell bis zum 29. Oktober 2023, dann geht der große Zeiger wieder eine Stunde zurück. Dass sich das Leben zweimal im Jahr eine Stunde nach vorn und hinten umstellt, geschieht dabei im Großteil unseres Alltags ganz automatisch. Das Handy, der Fernseher oder der Laptop stellen in der Nacht auf die Sommerzeit um und am nächsten Tag klingelt der Wecker von selbst zur „neuen“ Uhrzeit. Doch wer steckt eigentlich dahinter?

Zeitumstellung im März 2023: Technik geht auf eine der ältesten Internet-Institutionen zurück

Dass fast alle elektronischen Geräte in der Nacht zum Sonntag automatisch die Zeitumstellung umsetzen, ist laut eco, dem Verband der Internetwirtschaft, ein Verdienst der Zeitzonen-Datenbank, im Originalen „Time Zone Database“. Diese Datenbank gehört zu einer Institution namens „Internet Assigned Numbers Authority (IANA)“. Die IANA zählt zu den ältesten Institutionen im Internet und ist wiederum eine Abteilung der ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Am 26. März werden die Uhren wieder auf die Sommerzeit umgestellt. © Michael Bihlmayer/IMAGO

Das klingt erst einmal nach vielen komplexen Namen und Institutionen. Bei der ICANN handelt es sich aber kurz erklärt um eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Los Angeles, die eine wichtige Verwaltungsrolle im Internet innehat. Sie ist dafür verantwortlich, „alle Domain-Namen und Nummernsysteme wie die IP-Adressen eindeutig zuzuordnen“ und damit die „Grundlage für alle Webseitenaufrufe und Verbindungen im Internet“ zu schaffen, erklärt eco die Funktion von ICANN.

Arbeit von Freiwilligen ermöglicht automatische Umstellung auf Sommerzeit

Damit die Umstellung auf die Sommerzeit reibungslos und automatisch funktioniert, hatten in der IANA-Abteilung zuvor tatsächlich Freiwillige gearbeitet. „Sie ist das Ergebnis intensiver und sorgfältiger Vorarbeit einer Gruppe Freiwilliger, die in einem von der IANA betriebenen Forum die Zeitzonen koordinieren, die Time Zone Database füttern, prüfen und regelmäßig updaten“, heißt es vonseiten eco weiter. Elektronische Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, können über die Datenbank regelmäßig die Uhrzeit für ihren Standort abfragen und korrigieren dann bei Bedarf die Uhrzeit. Genau das geschieht bei der Zeitumstellung am 26. März.

Die Augenlider schwer wie Blei: In den Tagen nach der Zeitumstellung fühlen sich einige Menschen besonders müde. © Christin Klose/dpa-tmn

Die Datenbank sammelt dabei seit 1970 Daten-Entwicklungen auf der ganzen Welt, sodass die Uhrzeit für jeden Ort auf der Erde abgefragt werden kann. Wenn ein politischer Ausschuss zum Beispiel eine Zeitzonengrenze verschiebt, wird das von den Freiwilligen in die Datenbank eingetragen. „Sie berücksichtigt dabei auch Schaltsekunden, also minimale Korrekturen, um Unregelmäßigkeiten in der Erdrotation auszugleichen.“

Brauchen wir eine Zeitumstellung? Mehrheit der Deutschen spricht sich dagegen aus

Trotz des Luxus der automatischen Zeitumstellung wird eine Umstellung von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt seit Jahren stark diskutiert. Laut einer aktuellen Umfrage von Yougov sprechen sich 75 Prozent in Deutschland für eine Abschaffung der Umstellung aus. Befragt wurden insgesamt über zweitausend Menschen. Sogar die Abgeordneten des Europäischen Parlaments stimmten bereits mehrheitlich für ein Ende. Da sich die Länder aber nicht einigen können, ob nach der Abschaffung immer die Winter- oder Sommerzeit herrschen soll, wurde daraus bislang nichts.

Das Projekt der Time Zone Database ermöglicht unterdessen, dass die für viele ärgerliche Zeitumstellung zumindest so bequem wie möglich verläuft. „Die Time Zone Database zeigt beispielhaft, welcher Mehrwert durch die Zusammenarbeit vieler unterschiedlicher Akteure aus Internetwirtschaft, dem Nonprofitbereich und Politik, aber auch Privatpersonen entstehen kann“, sagt eco Geschäftsführer Alexander Rabe. Der Verband steht für die politische Interessenvertretung von über 1.100 Mitgliedsunternehmen der Internetwirtschaft in Bund und Ländern sowie auf EU-Ebene. (nz)