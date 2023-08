Do-It-Yourself Balkonkraftwerk: Youtuber zeigt, wie Verbraucher es nachbauen können

Von: Stella Henrich

Stromsparen mit einem eigenen Balkonkraftwerk. Inzwischen werden die Module sogar von Discountern angeboten. Dabei lassen sie sich auch selbst bauen. Wie das geht, zeigt ein Youtuber.

Bremen – Die Idee klingt spannend: Mit einem eigenen Solarkraftwerk auf dem Balkon die Sonne „anzapfen“. Damit können Verbraucher sich dann nicht nur vom Energieversorgern unabhängiger machen; sie leisten damit auch einen persönlichen Beitrag zur wichtigen Energiewende.

Die Module werden in Heimwerkermärkten und einigen Discountern, wie Lidl und Aldi zu verhältnismäßig erschwinglichen Preisen verkauft. Eine Balkon-Solaranlage kostet zwischen 700 und 900 Euro. Beim Discounter gibt es sie bereits für rund 500 Euro zu erwerben. Energieberater gehen davon aus, dass sich die Kraftwerke bereits nach drei Jahren für Verbraucher rechnen. Nun schalten sich auch Heimwerker wie Claus Offermann ein – mit dem Bau eines eigenen Volkskraftwerks.

Do-It-Yourself Balkonkraftwerk: Optimale Ausrichtung der Solarmodule wichtig

Der Tüftler aus dem Internet betreibt einen eigenen Youtube-Kanal unter dem Nutzernamen „Offys Werkstatt“. Darauf stellt der selbsternannte leidenschaftliche Heimwerker ein intelligentes Balkonkraftwerk mit Speichermöglichkeiten vor, das er selbst entwickelt hat. In dem 29-minütigen Video erklärt „Offy“ wissenswerte Begriffe, wie Voll- und Halbzellen, Wirkungsgrade, Busbar-Verbindung und Schindeltechnologie. Begriffe, die den meisten Verbrauchern, geschweige denn Solarkraftwerk-Bauern in spe, völlig neu sein dürften.

Do-it-Yourself Balkonkraftwerk: Heimwerker Offy zeigt in seinem Video, wie Verbraucher ihr eigenes Volkskraftwerk bauen können. © Screenshot Youtube-Video

Er prüft Aufstellwinkel von Solarmodulen und verschattet Module, um seinen Followern anschaulich vorzuführen, wann die Leistung von Solarmodule am besten ist. Mit dem Ergebnis: Der optimale Aufstellwinkel hierzulande liegt bei 30 Grad; hier liefern die Module laut „Offy“-Testvergleich fast 300 Watt Ertrag. Dabei setzt der Tüftler auf Dachziegel-Module des Herstellers Maysun Solar aus Nordrhein-Westfalen.

Do-It-Yourself Balkonkraftwerk: Akku, Laderegler und Wechselrichter – darauf kommt es an

Nun startet „Offy“ mit dem Bau seines eigenen „Volkskraftwerks“. Die Anlage umfasst einen Stromspeicher, der einen Lithium-Eisenphosphat-Akku umfasst und mit einem Victron-Laderegler verbunden ist

Diese Bauteile nutzt der Hobbytüftler:

Vier Solarmodule von MySun Solar mit 410 Watt

von MySun Solar mit 410 Watt Stromspeicher der Marke Power Queen (Kapazität von 2,56 Kilowattstunden)

der Marke Power Queen (Kapazität von 2,56 Kilowattstunden) Victron- Laderegler , der für die richtige Spannung im Akku sorgt

, der für die richtige Spannung im Akku sorgt Einspeisewechselrichter Sun600 der Marke Lumentree ermöglicht, dass der selbst erzeugte Strom in das eigene Hausnetz eingespeist wird

Sun600 der Marke Lumentree ermöglicht, dass der selbst erzeugte Strom in das eigene Hausnetz eingespeist wird Trucki-Stick – das ist eine kleine Antenne, mit der nur soviel Strom ins eigene Hausnetz eingespeist wird, wie gerade benötigt wird

Die Bauanleitung für das Volkskraftwerk erklärt der Tüfler in einer kurzen Präsentation mithilfe eines kleinen Schaltplans. Dabei sind die vier Solarmodular des Volkskraftwerks nach Süden hin ausgerichtet. Diese werden über einen DC-Trennschalter an den Laderegler angeschlossen. Von da aus geht es dann weiter Richtung Batterie der Marke Power Queen. Dieser Speicher hat die Funktion, den Netz-Wechselrichter Sun600 zu versorgen. Dieser Wechselrichter benötigt den Trucki-Stick, der sich exakt Trucki2Shelly-Tick nennt und in die Steckdose im Außenbereich der Wohnung, sprich auf dem Balkon oder der Terrasse, gesteckt wird und über WLAN gesteuert wird. So lässt sich jederzeit die Einspeisung in das eigene Stromnetz ablesen.

Kostenpunkt für Akku, Laderegler, Trennschalter und einiges mehr: rund 2100 Euro mit vier Solar-Modulen. Deutlich teuer als die Modelle von Discountern. Dafür liefert die Trucki- Platine eine echte dynamische Einspeisesteuerung. Denn das Teil spreche mit dem Shelly und berücksichtigt damit alle Verbrauche im eigenen Haushalt, lobt Offy die Vorteile seines Volkskraftwerks. Das sei gegenüber anderen Lösungen die „elegantere“.

Do-It-Yourself Balkonkraftwerk: Strom für den Eigenbedarf nutzen

Nun ist nicht jeder Verbraucher ein Tüftler wie Youtuber „Offy“. Sehenswert ist sein Erklärvideo zwar, es verdeutlicht aber nicht, dass es sich bei Balkonkraftwerken um stromerzeugende Haushaltsgeräte handelt. Die über eine Steckdose auf dem Balkon mit dem Hausstrom verbunden sind und zum Beispiel die Waschmaschine, den Fernseher, etliche Computer und den Kühlschrank versorgen. Geräte aus dem Discounter amortisieren sich für Verbraucher nach etwa drei bis vier Jahren, das Volkskraftwerk von Offy dürfte deutlich darüber liegen. Für wen sich die kleinen Kraftwerke für den Balkon lohnen können.

Ein wesentlicher Vorteil von Solarmodulen ist nach Angaben der Verbraucherzentrale, dass diese Geräte bei einem Umzug einfach mitgenommen werden können.