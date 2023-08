Wohnungsnot: „Co-Living“ als Lösung des Problems? Diese Modelle gibt es

Von: Robin Dittrich

Teilen

Steigende Mietpreise sorgen dafür, dass sich viele Menschen das Wohnen in Großstädten nicht mehr leisten können. Doch es gibt kostengünstige Alternativen.

Frankfurt – Die eigenen vier Wände werden immer teurer, auch zur Miete. Daher sind günstigere Alternativlösungen gefragter denn je. Eine davon: „Co-Living“. Das bedeutet gemeinschaftliches Wohnen auf Zeit. Es gibt verschiedene Modelle, mit denen Menschen ihren Wohnraum teilen können. Das ist zumeist deutlich günstiger, als sich eine eigene Wohnung zu mieten.

Gegen Wohnungsnot in Deutschland: Diese „Co-Living“ Modelle gibt es

„Co-Living“ wird auch als „Shared Living“ bezeichnet – das Wort „Co“ steht dabei für Community, also Gemeinschaft. Das wohl klassischste „Co-Living“-Modell ist die Wohngemeinschaft (WG). Vor allem Studentinnen und Studenten sowie junge Erwachsene greifen oftmals auf die WG zurück. Diese ist deutlich günstiger als eine eigene Wohnung – nicht nur für Studierende. Auch ältere Menschen erfreuen sich immer häufiger an speziellen WG’s für ihre Altersklasse oder Mehrgenerationenhäusern.

Wohngemeinschaften unter Senioren und Seniorinnen werden für ältere Menschen immer beliebter. © Westend61/Imago (Symbolbild)

Möglich ist es neben einer längeren Vermietung eines Zimmers auch, eine Kurzzeitmiete anzubieten. Das sogenannte „Couchsurfing“ ist unter anderem für Menschen im Urlaub oder diejenigen interessant, die beispielsweise für eine Veranstaltung nur wenige Tage in einer Stadt sind. Dabei wird oftmals kein komplettes Zimmer, sondern nur eine ausziehbare Couch oder ähnliches als Schlafplatz zur Verfügung gestellt. Die Verbraucherzentrale warnt jedoch vor schwarzen Schafen und berichtet von Fällen des Diebstahls oder von Übergriffen beim „Couchsurfing“.

„Co-Housing“ oder Cluster-Wohnungen – welche Modelle gibt es noch?

Vor allem dank hoher Mieten und knappen Wohnraums sind die Modelle des Teilens der eigenen Wohnung für viele interessant. Steigende Mieten ergeben sich auch durch möbliertes Wohnen. Um diesen Mieten beim Kurzurlaub zu entgehen, könnten Verbraucher und Verbraucherinnen auf Wildcampen zurückgreifen wollen. Da das in Deutschland in der Regel verboten ist, bieten mittlerweile manche Privatpersonen ihre eigenen Gärten zum Campen an. Teilweise stellen auch Landwirte ihre Flächen für Wohnmobile zur Verfügung.

Diese Co-Living Modelle gibt es:

Klassische Wohngemeinschaft

Privatpension/Couchsurfing/Flatsharing (kurzzeitig)

Wildcampen

Co-Housing

Cluster-Wohnungen

Collaborative Living

Wohnungstausch

Weniger bekannt sind „Shared Living“-Wohnanlagen, die aber in immer mehr deutschen Städten angeboten werden. Dabei wird zwischen verschiedenen Modellen unterschieden. Beim „Co-Housing“ wird eine individuelle Wohnung in einem Wohnkomplex vermietet. Bei „Cluster-Wohnungen“ wird ein kleiner privater Bereich zur Verfügung gestellt, der an einen gemeinsamen Wohnbereich angrenzt. Bei Urlauberinnen und Urlaubern immer beliebter wird ein Wohnungstausch, durch den in der Regel keine Kosten entstehen.

Das sollte beim „Co-Living“ beachtet werden

Die Angebote für das „Co-Living“ nehmen immer weiter zu. Mit den Vorteilen der Wohnungsmodelle kommen aber auch unseriöse Angebote dazu. Mieterinnen und Mieter sollten deshalb darauf achten, mit wem der Vertrag abgeschlossen wird. Die Online-Portale, auf denen das „Co-Living“ angeboten wird, sind oftmals nicht Vertragspartner. Bei Problemen muss sich deshalb mit der Gastgeberin oder dem Gastgeber auseinandergesetzt werden.

Beim Buchen sollte genaustens darauf geachtet werden, ob Zusatzgebühren durch Reinigung oder andere Services anfallen. Wer seinen eigenen Wohnraum vermietet, muss das zunächst mit dem Vermieter oder der Vermieterin klären. Und sollte darauf achten, nur an vertrauenswürdige Personen zu vermieten.