Wespennest entfernen – so unterscheiden Sie aggressive und friedliche Arten

Von: Robin Dittrich

Bei einem Wespennest am Balkon fühlen sich viele Menschen eher unwohl. Dürfen diese Nester einfach entfernt werden? Hier sind die wichtigsten Tipps.

Kassel – Ein Wespennest am Balkon oder an der Terrasse kann für Menschen bedrohlich wirken. Wenn die Nester selbst entfernt werden, drohen hohe Geldstrafen. Doch was ist die beste Lösung gegen die ungebetenen Gäste? Hier gibt es die wichtigsten Tipps gegen Wespen und ihre Nester.

Sind die Wespen aus dem Nest aggressiv? Wespenart sollte bestimmt werden

Wer im Sommer unter freiem Himmel grillt oder Kuchen isst, wird häufig von Wespen dabei gestört. Viele Menschen schlagen dann nach den ungebetenen Gästen oder versuchen mit im Internet gelesenen Tricks, diese zu vertreiben. Grund dafür ist, dass Wespen gemeinhin als aggressiv und gefährlich angesehen werden. „Die Tatsache, dass nur wenige Menschen mit der Lebensweise von Wespen vertraut sind, hat zur Bildung von Mythen und Vorurteilen beigetragen“, sagt Melanie von Orlow, Sprecherin der Fachgruppe Hymenopterenschutz des Naturschutzbund Deutschland. Die Fachgruppe beschäftigt sich mit der Umsiedlung von Bienen-, Wespen- und Hummelvölkern und bietet auch Beratung an.

Wespen sind für viele Verbraucher eher ungebetene Gäste – dürfen die Nester entfernt werden? © CHROMORANGE/Imago

Der Wespe den schlechten Ruf eingebrockt haben die Gemeine und die Deutsche Wespe, die deutlich aggressiver als ihre Artgenossen sind. Nach den Insekten zu schlagen, ist jedoch die falsche Art, um sie loszuwerden. Vielmehr kann mit einigen Maßnahmen verhindert werden, dass sich die ungebetenen Gäste überhaupt nähern. Süße Lebensmittel wie Softdrinks, Kuchen und Eis sollten genau wie Grillgut abgedeckt werden, damit Wespen und Hornissen gar nicht erst angelockt werden. Nähern sich diese dennoch dem Tisch, können sie mit ruhigen Bewegungen daran gehindert werden, zu landen.

Wespennester am Balkon – Tipps und Tricks gegen die Insekten

Bevor ein Wespennest entfernt werden soll, sollte deshalb herausgefunden werden, um welche Wespenart es sich handelt. Harmlosere Wespen wie die Feldwespe, mittlere Wespe oder die sächsische Wespe bauen häufig eher gräuliche Nester. Außerdem hängen diese meist frei und sind bis zu fußballgroß. Ab August kann beobachtet werden, dass die Nester der harmloseren Wespen bereits verlassen sind, während die aggressiven Arten diese bis in den Winter bewohnen. Fachleute sprechen bei den Nestern dieser Arten von muschelförmig aufgebauten Lufttaschen.

Aggressive Wespen:

Gemeine Wespe

Deutsche Wespe

Friedliche Wespen:

Waldwespe

Feldwespe

Mittlere Wespe

Sächsische Wespe

Hornisse (solange sich von den Nestern ferngehalten wird)

Wer so oder so nicht mit den ungebetenen Gästen leben möchte, kann die Nester laut Bundesnaturschutzgesetz dennoch nicht einfach entfernen. Wer sich nicht daran hält, dem drohen Bußgelder von bis zu 65.000 Euro. Sinnvoller ist es laut dem BUND dafür zu sorgen, dass die Wespen nicht ins Haus gelangen können. Fenster können mit Insektengittern ausgestattet werden. Wenn einzelne Exemplare dennoch ins Haus gelangen, können sie wieder nach draußen gelenkt werden. Wer das Nest nicht am Haus haben möchte, kann dieses von Fachleuten umsiedeln lassen.

Nie nach Wespen schlagen – diese Tipps helfen zuverlässiger

Eine einfache Lösung ist, eine Blende als Sichtschutz unter dem Nest zu befestigen – dann sehen die Wespen die Menschen nicht und fühlen sich auch nicht bedroht. Der NABU gibt noch weitere Tipps und Tricks, mit denen Menschen Wespen loswerden können, ohne sie aggressiv zu machen. Einige Mythen sollten dabei vermieden werden. Dazu gehören hektische Bewegungen sowie das Wegpusten der Tiere: „Das im Atem enthaltene Kohlendioxid gilt im Wespennest als Alarmsignal.“ Nach dem Essen sollten die Reste weggeräumt und vor allem bei Kindern der Mund abgewischt werden.