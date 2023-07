XXL-Rückruf in Deutschland: Sechs Produkte auf keinen Fall essen

Von: Regina Wolf

Gleich sechs Produkte werden aktuell in Deutschland zurückgerufen. Sie sind mit einem hierzulande verbotenen Pflanzen-Gift belastet, das krebserzeugend und erbgutschädigend wirkt.

Deutschland – Das Portal Lebensmittelwarnung.de des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz (BfL) warnt vor mehreren Lebensmitteln eines Lebensmittel-Großhändlers aus Hamburg. Im Rückruf heißt es, bei Kontrollen des Instituts für Umwelt und Hygiene Hamburg seien Rückstände von gesundheitsschädlichem Ethylenoxid gefunden worden. Verbraucher sollten die betroffenen Produkte keinesfalls mehr verzehren, berichtet RUHR24.

Großer Rückruf in Deutschland – diese sechs Produkte sind betroffen

Zurückgerufen werden mehrere Fleisch-Gerichte sowie ein Curry-Pulver der Marke Shan:

Produktname: Shan Chicken Handi/ Haltbarkeit: 07.11.2025/ Loskennzeichnung: 2222228722

Produktname: Shan - Chicken Jalfrezi/ Haltbarkeit: 20.09.2024/ Loskennzeichnung: 1712126821

Produktname: Shan Curry Powder / Haltbarkeit: 20.09.2024/ Loskennzeichnung: 2232126621

Produktname: Shan - Karachi Beef Biryani/ Haltbarkeit: 07.10.2025/ Loskennzeichnung: 2462228422

Produktname: Shan - Seekh Kabab/ Haltbarkeit: 21.06.2025/ Loskennzeichnung: 1552217622

Produktname: Shan Tikka/ Haltbarkeit: 21.01.2025/ Loskennzeichnung: 1372217622

Werden zurückgerufen: verschiedene Fleisch-Gerichte der Marke Shan. © Star Food Impex GmbH/ Lebensmittelwarnung.de

Die Produkte wurden in zahlreichen Bundesländern in Asia-Märkten verkauft. Aber auch bei Amazon und in diversen Onlineshops sind die Gerichte der Marke erhältlich. Kunden, die eines der Produkte gekauft haben, können es gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Großer Rückruf – Produkte sind mit krebserregendem Spritz-Gift belastet

Ethylenoxid ist ein hochentzündliches, giftiges Gas, das in Deutschland zur Desinfektion von beispielsweise medizinischen Geräten eingesetzt wird. In Ländern außerhalb der EU wird Ethylenoxid auch als Pestizid verwendet, denn es tötet Pilze und Bakterien ab. EU-weit ist diese Verwendung schon seit 1981 verboten.

Denn Ethylenoxid ist gesundheitsschädlich. Die Substanz kann laut dem Bundesamt für Risikobewertung (BfR) das Erbgut verändern und die Entstehung von Krebs begünstigen (weitere Rückrufe auf RUHR24).

Rückruf wegen Ethylenoxid in Deutschland – immer wieder ein Problem

Im September 2021 erklärte das BfR, dass es für Ethylenoxid keinen Referenzwert ohne Gesundheitsrisiko gebe. Bedeutet: Auch kleinste Rückstände sind in Lebensmitteln verboten, da sich bereits geringe Mengen negativ auf die Gesundheit auswirken können. (Auch interessant: Rückruf-Welle in Deutschland – fünf Kinder-Produkte sind gefährlich)

Bereits seit mehr als zwei Jahren gibt es in Deutschland immer wieder Rückrufe aufgrund von Ethylenoxid. Zuletzt wurden beispielsweise mehrere Gewürze wegen Ethylenoxid zurückgerufen.