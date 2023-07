Steuerfrei bis 2000 Euro Brutto? Wie viel mehr Geld jeder Arbeitnehmer hätte

Von: Ulrike Hagen

Bayerische Politiker machen mit populistischen Steuerplänen im bayerischen Wahlkampf Schlagzeilen. Sie fordern unter anderem Steuerfreiheit für Bezüge unter 2000 Euro.

München – Gerade erst hatte Carsten Linnemann, der Vizevorsitzende der CDU mit dem brisanten Vorstoß, Überstunden steuerfrei zu entlohnen, für Diskussionen gesorgt. Nun zieht der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nach. Er fordert, Einkommen grundsätzlich bis 2000 Euro brutto steuerfrei zu zahlen.

Steuerfrei bis 2000 Euro Brutto? Wie viel mehr Geld jeder Arbeitnehmende hätte

Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger ist bekannt für seine populistischen Äußerungen. Zuletzt polarisierte er bei Markus Lanz. Nun stellte er zum Auftakt des Wahlkampfes für die Landtagswahl 2023 in Bayern eine Steuerbefreiung bis zu einem gewissen Einkommen vor, die darauf abzielt, besonders Rentnerinnen und Rentner, Bezieherinnen und Bezieher von staatlicher Unterstützung und Mindestlohnempfängerinnen und -empfänger auf den Arbeitsmarkt zu locken.

Konkret fordert der Vorsitzende der Freien Wähler, Geringverdienende und Rentnerinnen sowie Rentner zu entlasten. In einem Interview mit Bild sagte Aiwanger: „Die Einkommenssteuer soll bei 2000 Euro im Monat beginnen. Das heißt, der Mindestlohn-Empfänger ist quasi völlig steuerfrei.“

Ein Mann zählt Geld an einem Tisch. © Lino Mirgeler/dpa/Illustration

Seiner Ansicht nach hätte eine solche Entlastung einen größeren Effekt als die weltweite Suche nach hoch qualifizierten Zuwanderern, die von Expertinnen gefordert wird. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hatte gegenüber der Süddeutschen Zeitung gewarnt, dass Deutschland 1,5 Millionen Zuwanderer im Jahr brauche, um die Zahl der Arbeitskräfte zu halten.

„Einkommensteuer soll bei 2000 Euro im Monat beginnen“: Das würden die Steuer-Pläne bedeuten

So sieht die Rechnung nach Aiwanger, der zuletzt in einem Tweet zu mehr Fleischkonsum aufforderte, aus: Wer mit einem Stundenlohn von 12 Euro in der Stunde, also dem Mindestlohn, 2000 Euro brutto im Monat verdient, zahlt derzeit bis zu 500 Euro an Steuern und Sozialabgaben. Er oder sie erhält also unter dem Strich netto etwa 1500 Euro ausbezahlt. Nach dem Aiwanger-Plan sollen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen die vollen 2000 Euro überwiesen bekommen, also bis zu 500 Euro mehr.

Die Entlastung könnte je nach Steuerklasse und Verlauf des Steuertarifs bis zu 500 Euro pro Monat betragen. Rentner könnten, abhängig von ihrem Einkommen, bis zu 100 Euro oder sogar mehr bekommen.

CDU will Steuer-Tarif anpassen: Steuerfreie Überstunden – so viel gäbe es mehr

Nach den Steuerplänen des CDU-Politikers Linnemann sollen Überstunden zum „normalen“ persönlichen Steuersatz versteuert werden. Wie Bild berichtet, zahlt laut Prof. Frank Hechtner von der Universität Nürnberg eine ledige Arbeitnehmerin oder ein lediger Arbeitnehmer mit Steuerklasse 1 und Mindestlohn derzeit insgesamt knapp acht Prozent Lohnsteuer (bei einer 40-Stunden-Woche). Aufgrund des progressiven Steuersatzes werde die Überstunde jedoch mit etwa 24 Prozent besteuert. Nach den Linnemann-Plänen würden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von dieser Streuer freigestellt. Dies würde bedeuten:

2,88 Euro mehr pro Überstunde bei einem Stundenlohn von 12 Euro

3,25 Euro mehr pro Überstunde bei einem Stundenlohn von 13 Euro

Fast 4 Euro mehr pro Überstunde bei einem Stundenlohn von 15 Euro

Fast 6 Euro mehr pro Überstunde bei einem Stundenlohn von 20 Euro

Rund 10 Euro mehr pro Überstunde bei einem Stundenlohn von 30 Euro

Quelle: Bild

Steuerexperte nennt Aiwanger-Vorschlag „reinen Populismus im Wahlkampf“

Klingt erstmal nach einem satten Plus im Portemonnaie für alle. Doch Experten kritisieren Aiwangers Steuerplan als „populistisch und unausgewogen“. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, Florian Köbler kritisiert vor allem die soziale Unausgewogenheit des Vorschlages: „Während Einkommensmillionäre durch diesen Vorschlag mit nahezu 1000 Euro im Monat vom Staat entlastet würden, profitieren Geringverdiener kaum oder gar nicht von Aiwangers Vorschlag“, so der Steuerexperte.

Die Kosten für den Vorschlag von Aiwanger, der in Erding auf einer Demo gemeinsam mit AfD-Sympathisanten gegen das Heizungsgesetz wetterte, beliefen sich allein bei den Rentnern auf geschätzte 8 Milliarden Euro jährlich. Anstatt diese Summe in eine solch spezifische Maßnahme zu investieren, so Köbler in einer Mitteilung der DSG vom Mittwoch (5. Juli), sei eine „durchdachte und umfassende Steuerreform“ notwendig. Der Fokus sollte darauf liegen, Arbeitnehmer zu entlasten und ihnen mehr Netto vom Brutto zu ermöglichen: „Insbesondere die unteren und mittleren Einkommen sollten davon profitieren“.