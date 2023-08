49-Euro-Ticket schon vor dem Aus? Anschlussfinanzierung fehlt noch immer

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Drei Monate 49-Euro-Ticket sind Geschichte. Doch wie geht es nach 2023 weiter? Steht das Sonderangebot mangels Anschlussfinanzierung gar vor dem Aus?

Frankfurt – Das 49-Euro-Ticket oder „Deutschlandticket“ ist wie das 9-Euro-Ticket aus dem Vorjahr nun bereits drei Monate lang erhältlich. Es lässt sich eine erste Bilanz ziehen, doch wie könnte die Zukunft für das Spar-Abo aussehen? Beobachter sprechen teilweise von einem großen Erfolg, andere kritisieren die Lösung. Fest steht aber: Noch immer gibt es keine Anschlussfinanzierung für die Sonderaktion, wie beispielsweise der Deutsche Städtetag mokiert. Steht das Ticket damit vor dem Aus?

Städtetag fordert Anschlussfinanzierung vom Bund für 49-Euro-Ticket: „Nur dieses Jahr abgesichert“

Deren Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy erklärte der Rheinischen Post, es sei zwar erfreulich, dass immer mehr Menschen den ÖPNV nutzen. Er sprach von einem guten Auftakt, doch mahnte an: „Bisher ist das Deutschlandticket nur für dieses Jahr finanziell abgesichert. Bund und Länder müssen sich dazu bekennen, die Mehrkosten für das Ticket, die über drei Milliarden Euro hinausgehen, auch weiterhin zu übernehmen.“ Auch sprach er an, dass notwendige Investitionen für digitale Vernetzung, enge Taktung, bessere Verbindungen und mehr Fahrzeuge sichergestellt werden. Nur so könne der ÖPNV attraktiver werden: „Sonst steigen die neu gewonnenen Fahrgäste bald wieder aus.“

FDP-Verkehrsminister Volker Wissing spricht von einem „Riesenerfolg“ des Tickets. Seit der Einführung am 1. Mai seien nahezu eine Million Neukunden für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gewonnen worden. „Und wir haben die Zahl der Abonnenten erhöht, die sich fest an den ÖPNV binden. Das heißt, dass es nicht nur eine Gelegenheitsnutzung gibt, sondern eine Alltagsnutzung.“ Im Blick stehen nun aber auch Verbesserungen beim Angebot für die Fahrgäste. Die Nahverkehrszüge werden deutlich häufiger genutzt. „Im Juni sind 25 Prozent mehr Menschen mit unseren Zügen gefahren als noch im April“, sagte die Vorständin Regionalverkehr der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Sonntag). „Sie haben auch deutlich längere Strecken im öffentlichen Nahverkehr zurückgelegt. Damit ist das Deutschlandticket jetzt bereits ein großer Erfolg.“ Eine Datenanalyse zeigte jüngst, dass sich durch das Deutschlandticket der Verkehr auf die Schienen verlagert.

Wissing: „Bombastischer Erfolg“ - Fahrgastverband äußert Kritik

Wissing lobte auch die Abo-Lösung. Laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) gibt es zum einen fünf Millionen neue Abo-Kunden, die den ÖPNV zuvor ohne Abo genutzt hatten. Und dann rund eine Million Abos ganz neuer ÖPNV-Nutzer. „Das allein ist ein bombastischer Erfolg.“ Ursprünglich gab es vor dem Deutschlandticket elf Millionen Abos. Fünf Millionen davon wechselten nun zum D-Ticket. Der Fahrgastverband Pro Bahn aber äußerte Kritik. Die Neukunden seien zum Großteil Bestandskunden, die bisher Tagseskarten oder Einzelfahrscheine gekauft hätten. „Dass man wirklich Menschen in großen Mengen von der Straße in den öffentlichen Personennahverkehr gelockt hat, ist nicht passiert“, sagte der Ehrenvorsitzende des Verbandes, Karl-Peter Naumann, der Rheinischen Post (Montag).

Wie sieht der neue Zug „ICE L“ der Deutschen Bahn aus? Fotostrecke ansehen

Dabei waren bei Beschluss die 49 Euro ausdrücklich der „Einführungspreis“. Spätere Anhebungen wegen steigender Kosten sind also nicht ausgeschlossen. „Aber vergessen wir nicht: Die 49 Euro liegen deutlich unter den bisherigen Abo-Preisen und sind damit eine deutliche finanzielle Entlastung bei ausgeweitetem Geltungsbereich“, äußerte Wissing. Und: „Je mehr Abonnenten wir haben, umso günstiger kann das Ticket dauerhaft bleiben. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass möglichst viele das Ticket auf Dauer nutzen“. Am Ende müsse man auch schauen, dass der ÖPNV insgesamt gut funktioniere. „Das heißt: Auch das Angebot und die Infrastruktur müssen stimmen.“ Rufe von Verbraucherschützern nach einer mehrjährigen Preisgarantie ließ die Politik bisher verhallen.

Länder fordern Geld vom Bund - Polizei zieht positive Bilanz

Hartnäckig fordern auch die Bundesländer mehr Geld aus Berlin - und das nicht nur für Aktionen wie das neue Ticket, sondern schon für den Normalbetrieb mit steigenden Kosten für Personal und Energie. Dabei geht es um die Regionalisierungsmittel vom Bund, mit denen Länder und Verbünde Leistungen bei Verkehrsunternehmen bestellen. Wissing sagte, schon jetzt unterstütze der Bund die für den ÖPNV zuständigen Länder mit mehr als zehn Milliarden Euro jährlich. Und seit diesem Jahr würden die Mittel auch stärker um drei Prozent pro Jahr angehoben. „Das ist richtig viel Geld zusätzlich.“ Insgesamt gebe der Bund 2022 bis 2031 allein zusätzliche Regionalisierungsmittel von 17,3 Milliarden Euro.

Eine positive Nachricht zum Deutschlandticket gibt es indes von der Polizei: Die Einführung des 49-Euro-Tickets und die damit gestiegenen Fahrgastzahlen haben nach Ansicht der Bundespolizei nicht für eine große Zunahme der Kriminalität in Bussen und Bahnen gesorgt. „Die Kriminalitätsrate und die Dinge, für die die Polizei und DB-Sicherheit gerufen werden müssen, sind nicht stark gestiegen“, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) für den Bereich Bundespolizei, Andreas Roßkopf, der Rheinischen Post (Montag). „Wir sind mit der Lage eigentlich sehr zufrieden.“

Eine Bahnfahrt kann schnell sehr teuer werden. Jetzt bietet die Deutsche Bahn einen ICE-Sparpreis an. Das Angebot ist jedoch begrenzt. (cgsc mit dpa)