TVöD: Wer verdient am wenigsten im öffentlichen Dienst?

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Die Gehälter für Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst sind im TvÖD festgelegt. Dennoch gibt es zwischen den Entgeltgruppen zum Teil große Unterschiede.

Frankfurt am Main – Eine Karriere im öffentlichen Dienst ist für viele eine durchaus attraktive Option. Die Vorteile liegen auf der Hand: Zum einen bieten Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst viel Sicherheit, denn in der Regel sind sie recht krisensicher. Zum anderen sind die Gehälter in den verschiedenen Entgeltgruppen transparent.

Man weiß meistens also schon im Voraus, wie viel Geld man im öffentlichen Dienst verdienen wird und wie hoch man innerhalb der Gehaltsstufe aufsteigen kann. Gehaltsverhandlungen im Vorstellungsgespräch sind damit überflüssig. Und man kann auch sicher sein, dass sich der eigene Verdienst nicht weit von dem der Kolleg:innen unterscheidet. Je nach Erfahrung und Betriebszugehörigkeit steigt man in der eigenen Entgeltgruppe stufenweise auf. Das Gehalt muss also nicht nachverhandelt werden.

Der Verdienst im öffentlichen Dienst richtet sich nach den verschiedenen Entgeltgruppen. Je nach Dienstzugehörigkeit steigt er. © Marijan Murat/dpa

Vergütung im öffentlichen Dienst – oft höher als in der Privatwirtschaft

Oft ist die Vergütung im öffentlichen Dienst höher als im privaten Sektor. Je nach Branche sind in der freien Wirtschaft zwar deutlich höhere Gehälter drin, gerade für Tätigkeiten, die sonst im Niedriglohnbereich angesiedelt sind, kann sich eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst aber durchaus lohnen. Doch wie viel verdient man im öffentlichen Dienst eigentlich in den unteren Entgeltgruppen? Und wer verdient am wenigsten?

Die Bezahlung von Tarifbeschäftigten richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Sie erhalten ein monatliches Tabellenentgelt, wie eine Referentin des Bundesverwaltungsamts (BVA) gegenüber fr.de von IPPEN.MEDIA erläutert. Dabei wird unterschieden zwischen dem TVöD Bund und dem TVöD-L, also den Tarifverträgen der einzelnen Länder.

Verdienst im öffentlichen Dienst richtet sich nach Schul- oder Berufsabschluss

Je nach Art des Bildungs- oder Berufsabschlusses fallen Tätigkeiten in eine bestimmte Entgeltgruppe. „Allgemein gilt: je höher die Anforderungen an die Tätigkeit und die Person gestellt sind, desto höher ist die Tätigkeit bewertet“, erläutert das BVA.

Eine grobe Einteilung in eine Gruppe ergibt sich also aus dem erworbenen Abschluss, wobei es dabei immer auf die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit ankommt, wie das BVA betont. Allein mit dem Abschluss lässt sich also keine eindeutige Eingruppierung in eine Entgeltgruppe (EG) vornehmen.

Tarifgruppen Tätigkeitsmerkmale – nach Ausbildung EG 1 – 4 ohne Ausbildungsabschluss EG 5 – 9a mit mind. 3-jähriger Berufsausbildung EG 9b – 12 mit Bachelorabschluss EG 13 – 15 mit Masterabschluss

(Quelle: Bundesverwaltungsamt)

Welche Berufe in welche Entgeltgruppen nach TVöD fallen

Mit welchem konkreten Beruf man in welche Entgeltgruppe fällt, kann man am besten den Tätigkeitsangeboten entnehmen. Denn die ist meistens mit angegeben. Auf dem Karriereportal stepstone.de findet man viele Tätigkeitsangebote im öffentlichen Dienst.

So wird eine Küchenhilfe beim Studierendenwerk Heidelberg einer aktuellen Ausschreibung zufolge bis EG 2 vergütet – allerdings nach dem Tarifvertrag der Länder TV-L. Auf Stufe 1 verdient man da 2303 Euro und kann bis auf 2914,51 Euro aufsteigen. Wäre die Tätigkeit vom Bund ausgeschrieben, wäre es etwas weniger: Nach TVöD Bund geht es auf Stufe 1 bei 2242,16 Euro los. Je nach Dienstjahren kann man bis auf Stufe 6 ansteigen, in der man nach TVöD Bund 2861,58 Euro verdient.

Das Meridiangehalt einer Küchenhilfe beträgt laut stepstone.de zwar auch rund 2640 Euro monatlich, jedoch kann es mit bis zu 2108 Euro auch deutlich darunter liegen. Im öffentlichen Dienst kommen außerdem noch Jahressonderzahlungen („Weihnachtsgeld“) hinzu.

Wie viel verdient man als Köchin oder Erzieher im öffentlichen Dienst?

Eine Köchin oder ein Koch mit einer entsprechenden Berufsausbildung wird bei demselben Träger bis Entgeltgruppe 5 vergütet. In dieser Gruppe beträgt das Gehalt nach TV-L 2618,93 auf der ersten Stufe und kann bis auf 3230,26 Euro ansteigen. Nach dem TVöD Bund erhielte man auf der ersten Stufe 2576,29 Euro. Auf Stufe 6 sind 3184,15 Euro drin.

Eine Tätigkeit beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wird nach TVöD Bund vergütet. Ein:e Lagerarbeiter:in fiele laut einer aktuellen Ausschreibung in die Entgeltgruppe 3. Hier verdient man mindestens 2418,66 Euro auf Stufe 1 und maximal 2924,58 Euro auf Stufe 6. Das Meridiangehalt von Lagerarbeiter:innen liegt bei ca. 2600 Euro monatlich. Es kann aber auch deutlich geringer ausfallen und nur um die 2200 Euro liegen, wie stepstone.de ermittelt hat.

Ein Erzieher oder eine Erzieherin wird bei einem öffentlichen Träger in einer Anzeige auf dem Portal in Entgeltgruppe 8a oder 8b eingeordnet, allerdings nach dem TVöD Sozial- und Erziehungsdienst VKA. In Gruppe 8a geht das Gehalt auf Stufe 1 bei 2931,61 Euro los. Über die Zeit kann man bis auf Stufe 6 aufsteigen, auf der man 3979,52 Euro verdient.

In EG 8b startet man bei 2995,63 Euro. Maximal sind dann im weiteren Verlauf 4446,86 Euro auf Stufe 6 möglich. Ab März 2024 gilt eine in der Tarifrunde 2023 ausgehandelte Gehaltserhöhung. Zum Vergleich: Das Meridiangehalt für Erzieher:innen liegt laut stepstone.de nur bei 3208 Euro. Es kann auch weit darunter liegen, bei 2826 Euro.

Stetig mehr Verdienst – Die einzelnen Entgeltgruppen im TVöD verfügen über sechs Stufen

Die aktuellen Entgelte nach TVöD Bund (gültig bis 29. Februar 2024) in den unteren und mittleren Gruppen (monatlich in Euro):

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 9a 3.099,50 3.306,81 3.363,83 3.556,55 3.909,66 4.049,38 8 2.910,37 3.104,82 3.239,51 3.373,97 3.518,19 3.587,54 7 2.733,87 2.957,90 3.091,36 3.226,04 3.353,07 3.421,28 6 2.683,45 2.867,82 2.997,10 3.125,04 3.250,70 3.314,71 5 2.576,29 2.755,14 2.875,93 3.003,85 3.122,72 3.184,15 4 2.456,51 2.637,49 2.789,34 2.883,87 2.978,39 3.033,74 3 2.418,66 2.613,29 2.660,65 2.768,92 2.850,16 2.924,58 2 2.242,16 2.439,13 2.486,89 2.555,05 2.704,86 2.861,58 1 - 2,015,52 2,048,86 2.090,55 2.129,42 2.229,47

(Quelle: Bundesinnenministerium)

Das Gehalt von Beamtinnen und Beamten im öffentlichen Dienst heißt hingegen Besoldung. Es wird im Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) geregelt und unterscheidet sich daher auch von den Gehältern nach TVöD. Nicht alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind Beamtinnen oder Beamte.

Nach langem Ringen gab es für Beschäftigte im öffentlichen Dienst auch eine Tariferhöhung aufgrund der hohen Inflation. Die Lohnerhöhung greift ab März 2024.