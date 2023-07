Verbraucherzentrale gibt Tipps bei Starkregen: So läuft das Haus nicht voll

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Das Wetter wird immer extremer. Darauf sind viele Menschen nicht vorbereitet. Fachleute geben Tipps, wie man Häuser vor Starkregen schützen kann.

Berlin – Ob Starkregen, Hagel, Sturm oder Hitze, das Wetter zeigt sich hierzulande immer häufiger in seinen extremen Formen. Das bedeutet zugleich, ein höheres Risiko auf Schäden am Eigentum. Viele Menschen bekommen es in den eigenen vier Wänden immer häufiger mit den Auswirkungen der Extremwetter-Ereignisse zu tun. Die Verbraucherzentrale gibt deshalb Tipps, wie sich Starkregen-Überflutungen und Rückstau in Häusern bereits im Voraus verhindern lassen.

Verein Verbraucherzentrale Sitze Berlin, Deutschland Gründung 1. November 2000 Angestellte 225

Extremwetter in Deutschland: Nur 46 Prozent aller Haushalte gegen Elementarschäden versichert

Die zunehmenden Wetterextreme machen sich auch in der Versicherungsbranche deutlich bemerkbar, beispielsweise werden Hagelversicherungen derzeit immer teurer. Laut Verbraucherzentrale seien ohnehin nur rund 46 Prozent aller Privathäuser gegen Elementarschäden durch Naturgefahren wie Hochwasser und Überschwemmung versichert.

Besonders Räume unterhalb des Straßenniveaus sind von Starkregen und Hochwasser bedroht. (Symbolbild) © Owen Humphreys/imago

Elementarschäden werden durch das Wirken der Natur hervorgerufen. Darunter fallen Hagel, Sturm (ab Windstärke 8), Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Schneedruck oder auch Vulkanausbrüche. In vielen Fällen sei dafür eine Elementarschadensversicherung erforderlich, um im Notfall für Schäden dieser Art abgesichert zu sein.

„Uns kann doch nichts passieren“: Wer für Extremwetter-Schäden haftet

In der Regel würde diese Art der Versicherung in Kombination mit einer Gebäude- und Hausratversicherung abgeschlossen werden, jedoch könnten Verbraucher auch im Nachhinein Elementarschäden versichern lassen – im Falle, dass nicht bereits davor ein Schaden entstanden ist. Denn ohne Versicherung haftet der Eigentümer oder Mieter üblicherweise selbst für den Schaden.

Doch egal, ob versichert oder nicht, in jedem Fall dürfte es sich lohnen, präventive Maßnahmen gegen Schäden wie Überflutungen und Rückstaus zu treffen. Denn in der Regel würden Menschen nicht mit Extremwetter-Schäden rechnen. Würde man viele Verbraucher fragen, würde die Antwort laut Verbraucherzentrale häufig lauten: „Wir wohnen doch gar nicht am Fluss. Uns kann doch nichts passieren.“

Extremwetter kann Kanalisation überfordern und Häuser mit Wasser volllaufen lassen

Jedoch könnten heftige Gewitter, anhaltender Regen und Hochwasser überall die kommunale Kanalisation zum Überlaufen bringen. Abwasserkanäle könnten die Niederschlagsmengen nicht mehr aufnehmen und ableiten. Die Folge ist laut Verbraucherzentrale, dass tief liegende Hauseingänge und Keller unterhalb der sogenannten Rückstauebene volllaufen könnten. „Schmutzwasser, das durch Rückstau aus dem Kanal in die Gebäude zurückgedrängt wird, hinterlässt Zerstörung an Wänden, Böden und Einrichtung“, so ein Sprecher der Verbraucherzentrale.

Starkregen kann Kanalisationen überfordern und dadurch Häuser per Rückstau überschwemmen. © Christoph Hardt / imago

Besonders Souterrainwohnungen und Räume unterhalb des Straßenniveaus, die über sanitäre Anlagen verfügen würden, seien von einem Rückstau gefährdet. „Daher ist es sinnvoll, bereits bei der Bauplanung abzuwägen, auf welche Abflüsse verzichtet werden kann“, rät die Verbraucherzentrale.

Sicherer Schutz vor Rückstau: Nur die Hebeanlage bietet vollen Schutz

Sollten Räume auf dieser Ebene jedoch über Toiletten oder Wasseranschlüsse verfügen, könne nur eine sogenannte Hebeanlage das Gebäude angemessen schützen. Dabei handelt es sich um eine automatisch arbeitende Anlage, die das Abwasser, das unter der Rückstauebene anfällt, rückstausicher ableitet oder auf ein höherliegendes Niveau pumpt.

Rückstauklappen hingegen würden zwar ebenfalls helfen, jedoch nicht über den nötigen Schutz verfügen, ein Gebäude im Notfall komplett schützen zu können. Sie würden lediglich vor dem Eindringen von Wasser aus dem öffentlichen Kanal schützen. Während längerer Abwesenheit sollten sämtliche Rückstauklappen verriegelt und alle Fenster im Keller fest verschlossen werden.

Rückstaugefahr: Verbraucherzentrale warnt, Abfälle nicht über die Toilette entsorgen

Eine Gefahr lauere jedoch, wenn Verbraucher Abfälle über die Toilette entsorgen würden. Rückstauklappen könnten so blockiert werden und in ihrer Funktion eingeschränkt werden. Deshalb sollten Abfälle nicht über Toiletten weggeschafft werden.

Zudem rate die Verbraucherzentrale, bereits bei dem Bau eines Hauses fachmännisch klären zu lassen, wo die Rückstausischerung angebracht werden muss. Ohne das nötige Fachwissen sollten Verbraucher keine Montagen von Hebeanlagen oder Rückstauklappen wagen. Außerdem seien regelmäßige Wartungen erforderlich, um keine Schäden beim Versicherungsschutz zu riskieren.