Wird das 49-Euro-Ticket bald teurer? Studie sagt höhere Kosten im ÖPNV vorher

Das Problem fing mit der Bahnreform von 1994 an.

Der an sich richtige Gedanke war, dass man im Regional- und Nahverkehr (juristisch also durchschnittliche Reiseweiten von unter 50 km) von der Bundesverantwortung der ehemaligen "Beamtenbahn" DB für Zug- und DB-Busverkehre weg kommen wollte und stattdessen auf eine integrierte, "bürgernahe" Planung auf eher regionaler Ebene abzielte.

Daher gingen mit der Verantwortung auch die bisher vom Bund für die DB eingesetzten Finanzmittel als Regionalisierungsmittel an die Länder bzw. wurden von diesen dann weiter an die Verbünde verteilt, so wie in Hessen.

Nur wurde schon damals die Höhe der Regionalisierungsmittel nicht an die steigenden Absolutkosten angepasst, so dass man Mühe hatte, wenigstens den status-quo zu finanzieren, geschweige denn Angebotsverbesserungen einzuführen.

Höhepunkt dieses Irrsins war damals das "Koch-Steinbrück-Papier", wo die Herren in einer großen Koalition der Vernatwortungslosigkeit dem ÖV die Mittel gekürzt haben und daraufhin nochmals Angebotsverschlechterungen eintraten, so auch im RMV.

Da sieht man, was dabei herauskommen kann, wenn sich schwarze und rote Ignoranten ins polische Bett legen...

Inzwischen gab es zwar endlich eine nominale Erhöhung und Dynamisierung der Regionalisierungs- und Investitionsmittel des Bundes, die aber von der allgemeinen Kostensteigerung gleich wieder aufgefressen wurde.

Und daher zocken und streiten jetzt alle Nasenlang Bund und Länder um Finanzmittel, so dass der ÖV unverdienter Weise immer "schön" in den Negativschlagzeilen bleibt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!

Nötig wäre ein Indexbindung an die objektiven Kostenentwicklungen (Fahrweg, Fahrzeuge, Personal, Fahrgastinfo, Planung, Overhead), so dass sowohl der Bund als auch die Länder bzw. übrigen Beteiligten und natürlich auch die Fahrgäste über die Ticketpreise in die Gesamtfinanzierung eines verbesserten(!) ÖVs einbezogen werden. Denn wir brauchen dichtere Fahrpläne, zuverlässigere Anschlüsse und mehr Fahrzeuge als heute, das ist jedem Praktiker klar.

Nur leider Teilen der Politik nicht, die bei jedem Anlass dieses öffentliche Schmierentheater aufführt - demnächst wieder Mitte Oktober bei der Verkehrsministerkonferenz in Köln.